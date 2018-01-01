Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
3
4
6
7
8
11
12
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
28
19
7
2
57
19
38
64
28
20
2
6
56
24
32
62
28
18
6
4
79
30
49
60
28
16
4
8
52
28
24
52
28
16
3
9
42
28
14
51
28
15
5
8
40
24
16
50
28
12
6
10
48
39
9
42
28
10
8
10
50
49
1
38
28
11
3
14
45
66
-21
36
28
10
5
13
33
41
-8
35
28
6
9
13
31
52
-21
27
28
7
5
16
29
42
-13
26
28
6
3
19
23
54
-31
21
28
4
4
20
20
55
-35
16
28
2
6
20
24
78
-54
12
Команда
1
2
4
6
7
8
11
12
13
15
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
14
10
2
2
44
14
30
32
14
10
2
2
31
10
21
32
14
10
1
3
29
13
16
31
14
9
4
1
25
10
15
31
14
9
2
3
24
8
16
29
14
9
1
4
24
12
12
28
14
7
4
3
27
18
9
25
14
7
3
4
27
22
5
24
14
7
1
6
26
29
-3
22
14
6
1
7
19
21
-2
19
14
5
4
5
19
12
7
19
14
3
5
6
21
28
-7
14
14
4
1
9
11
25
-14
13
14
2
4
8
11
31
-20
10
14
2
3
9
10
28
-18
9
Команда
1
3
5
6
7
10
11
12
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
14
10
3
1
32
9
23
33
14
10
1
3
27
11
16
31
14
8
4
2
35
16
19
28
14
7
1
6
18
20
-2
22
14
6
4
4
16
12
4
22
14
6
2
6
21
18
3
20
14
5
3
6
21
17
4
18
14
4
4
6
14
20
-6
16
14
4
2
8
19
37
-18
14
14
3
4
7
23
31
-8
13
14
3
4
7
10
24
-14
13
14
2
2
10
12
29
-17
8
14
2
1
11
10
27
-17
7
14
2
1
11
10
30
-20
7
14
0
2
12
13
47
-34
2
❗Спартак Т: -3
❗Лада-Тольятти: -3
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире