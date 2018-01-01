Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
3
5
8
9
10
11
12
13
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
28
19
5
4
65
29
36
62
30
15
9
6
64
44
20
54
30
15
7
8
45
40
5
52
30
14
10
6
53
41
12
52
29
13
8
8
54
37
17
47
30
11
8
11
41
41
0
41
30
9
13
8
44
37
7
40
29
10
10
9
37
34
3
40
29
9
10
10
30
36
-6
37
30
8
10
12
39
44
-5
34
30
8
8
14
41
54
-13
32
30
7
9
14
32
47
-15
30
29
5
15
9
29
38
-9
30
30
8
6
16
39
58
-19
30
30
6
12
12
38
52
-14
30
30
7
6
17
36
55
-19
27
Команда
1
3
5
7
10
11
12
13
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
12
3
0
31
14
17
39
15
11
3
1
34
16
18
36
13
11
2
0
34
8
26
35
15
10
4
1
39
12
27
34
15
9
4
2
32
15
17
31
15
8
4
3
31
16
15
28
15
5
7
3
20
14
6
22
15
6
4
5
23
20
3
22
15
4
9
2
18
16
2
21
15
5
6
4
22
17
5
21
15
5
6
4
22
22
0
21
15
6
3
6
29
28
1
21
15
5
5
5
16
19
-3
20
15
5
5
5
23
18
5
20
14
4
6
4
12
15
-3
18
15
4
2
9
21
30
-9
14
Команда
1
4
5
7
8
10
11
12
13
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
8
3
4
31
21
10
27
15
5
5
5
25
32
-7
20
15
4
7
4
22
20
2
19
15
5
4
6
18
21
-3
19
14
5
3
6
17
20
-3
18
15
3
7
5
19
25
-6
16
14
4
4
6
22
22
0
16
15
3
4
8
14
26
-12
13
15
3
4
8
10
25
-15
13
15
3
4
8
15
25
-10
13
15
2
6
7
16
24
-8
12
15
2
5
8
12
26
-14
11
15
2
4
9
16
28
-12
10
15
3
1
11
16
40
-24
10
15
1
6
8
16
30
-14
9
14
1
6
7
11
22
-11
9
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире