Общая
Домашняя
Гостевая
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
13
1
12
16
6
2
2
2
6
6
0
8
6
2
1
3
5
8
-3
7
6
0
2
4
4
13
-9
2
Группа B
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
11
3
8
16
6
3
1
2
7
5
2
10
6
1
1
4
2
4
-2
4
6
1
1
4
2
10
-8
4
Группа C
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
20
3
17
13
6
3
2
1
13
9
4
11
6
3
1
2
18
11
7
10
6
0
0
6
6
34
-28
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
5
0
5
7
3
2
0
1
4
3
1
6
3
2
0
1
4
4
0
6
3
0
2
1
3
5
-2
2
Группа 1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
1
6
9
3
2
0
1
4
2
2
6
3
0
1
2
0
2
-2
1
3
0
1
2
1
5
-4
1
Группа 2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
14
1
13
9
3
2
0
1
12
5
7
6
3
1
2
0
8
2
6
5
3
0
0
3
2
13
-11
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
8
1
7
9
3
0
2
1
2
3
-1
2
3
0
1
2
1
4
-3
1
3
0
0
3
1
8
-7
0
Группа 1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
2
2
7
3
1
1
1
3
3
0
4
3
1
0
2
2
2
0
3
3
1
0
2
1
5
-4
3
Группа 2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
5
7
-2
6
3
1
1
1
6
2
4
4
3
1
1
1
6
6
0
4
3
0
0
3
4
21
-17
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире