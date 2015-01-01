Турниры:
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ (2015/2016), группа C
|Групповой раунд, 6 тур
|7 сентября, среда
|03:15
|Гватемала
|9:3
|Сент-Винсент и Гренадины
|Групповой раунд, 5 тур
|2 сентября, пятница
|22:30
|Сент-Винсент и Гренадины
|0:6
|США
|Групповой раунд, 4 тур
|30 марта, среда
|02:00
|Тринидад и Тобаго
|6:0
|Сент-Винсент и Гренадины
|Групповой раунд, 3 тур
|25 марта, пятница
|22:30
|Сент-Винсент и Гренадины
|2:3
|Тринидад и Тобаго
|Групповой раунд, 2 тур
|17 ноября, вторник
|22:30
|Сент-Винсент и Гренадины
|0:4
|Гватемала
|Групповой раунд, 1 тур
|14 ноября, суббота
|02:30
|США
|6:1
|Сент-Винсент и Гренадины