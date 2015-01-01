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    Результаты сборной Сента-Винсента И Гренадинов по футболу

    Турниры:
    Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ (2015/2016), группа C
    Групповой раунд, 6 тур
    		7 сентября, среда 03:15 Гватемала 9:3 Сент-Винсент и Гренадины
    Групповой раунд, 5 тур
    		2 сентября, пятница 22:30 Сент-Винсент и Гренадины 0:6 США
    Групповой раунд, 4 тур
    		30 марта, среда 02:00 Тринидад и Тобаго 6:0 Сент-Винсент и Гренадины
    Групповой раунд, 3 тур
    		25 марта, пятница 22:30 Сент-Винсент и Гренадины 2:3 Тринидад и Тобаго
    Групповой раунд, 2 тур
    		17 ноября, вторник 22:30 Сент-Винсент и Гренадины 0:4 Гватемала
    Групповой раунд, 1 тур
    		14 ноября, суббота 02:30 США 6:1 Сент-Винсент и Гренадины
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