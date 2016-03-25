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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ
Сент-Винсент и Гренадины - Тринидад и Тобаго
Сент-Винсент и Гренадины - Тринидад и Тобаго: обзор матча 25 марта 2016
Сент-Винсент и Гренадины
25.03.2016, пятница, 22:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, группа C, 3 тур
2 : 3
Завершен
Тринидад и Тобаго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Сент-Винсент и Гренадины - Тринидад и Тобаго
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Сент-Винсент и Гренадины
Товарищеские матчи. Сборные
Сент-Винсент и Гренадины
7 : 0
06.10.2025
Куба
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
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2 : 1
11.06.2025
Сент-Винсент и Гренадины
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 3 тур
Сент-Винсент и Гренадины
6 : 0
05.06.2025
Ангилья
Товарищеские матчи. Сборные
Сент-Винсент и Гренадины
1 : 1
30.05.2025
Британские Виргинские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Сент-Винсент и Гренадины
3 : 0
25.05.2025
Сэйнт Китс и Невис
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
5 : 0
31.05.2026
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30.03.2026
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Боливия
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15.03.2026
Тринидад и Тобаго
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 6 тур
Тринидад и Тобаго
2 : 1
19.11.2025
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