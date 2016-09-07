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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ
Гватемала - Сент-Винсент и Гренадины
Гватемала - Сент-Винсент и Гренадины: обзор матча 07 сентября 2016
Гватемала
07.09.2016, среда, 03:15
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, группа C, 6 тур
9 : 3
Завершен
Сент-Винсент и Гренадины
Матч
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Таблица
Статистика матча Гватемала - Сент-Винсент и Гренадины
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0
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0
0
Матчи команд
Гватемала
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
3 : 0
07.06.2026
Гватемала
Товарищеские матчи. Сборные
Чехия
3 : 1
05.06.2026
Гватемала
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
7 : 0
27.03.2026
Гватемала
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
18.01.2026
Гватемала
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 6 тур
Гватемала
3 : 1
19.11.2025
Суринам
Сент-Винсент и Гренадины
Товарищеские матчи. Сборные
Сент-Винсент и Гренадины
7 : 0
06.10.2025
Куба
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Пуэрто-Рико
2 : 1
11.06.2025
Сент-Винсент и Гренадины
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 3 тур
Сент-Винсент и Гренадины
6 : 0
05.06.2025
Ангилья
Товарищеские матчи. Сборные
Сент-Винсент и Гренадины
1 : 1
30.05.2025
Британские Виргинские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Сент-Винсент и Гренадины
3 : 0
25.05.2025
Сэйнт Китс и Невис
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Отбор ЧМ-2018. Сент-Винсент и Гренадины уступили Тринидаду и Тобаго
2016.03.26 00:58
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