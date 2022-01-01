Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
3
4
9
10
11
12
13
15
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
11
9
1
1
27
15
12
28
11
8
1
2
26
8
18
25
11
7
2
2
28
15
13
23
11
7
1
3
23
12
11
22
11
5
5
1
17
11
6
20
11
6
1
4
29
10
19
19
11
6
1
4
13
9
4
19
11
5
2
4
19
17
2
17
11
5
1
5
21
21
0
16
11
4
3
4
22
19
3
15
11
4
2
5
13
16
-3
14
11
4
2
5
10
17
-7
14
11
3
3
5
9
18
-9
12
11
3
2
6
12
21
-9
11
11
2
2
7
6
14
-8
8
11
2
2
7
9
19
-10
8
11
2
1
8
11
26
-15
7
11
1
0
10
3
30
-27
3
Команда
1
2
10
11
12
13
14
15
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
6
0
0
19
4
15
18
6
6
0
0
17
3
14
18
6
5
1
0
15
9
6
16
5
5
0
0
15
1
14
15
6
4
1
1
16
7
9
13
5
3
1
1
6
2
4
10
5
3
0
2
17
6
11
9
5
3
0
2
5
7
-2
9
6
2
2
2
11
7
4
8
6
2
1
3
4
7
-3
7
5
1
4
0
9
6
3
7
5
2
0
3
6
9
-3
6
5
1
2
2
4
6
-2
5
5
1
1
3
7
9
-2
4
6
1
1
4
6
15
-9
4
5
1
0
4
5
11
-6
3
6
1
0
5
2
11
-9
3
6
0
2
4
3
11
-8
2
Команда
3
4
7
10
11
12
13
15
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
8
5
3
13
5
4
0
1
12
6
6
12
6
3
2
1
15
10
5
11
6
3
2
1
8
5
3
11
6
3
1
2
12
4
8
10
6
3
1
2
11
7
4
10
6
3
1
2
15
12
3
10
6
3
0
3
7
7
0
9
6
2
1
3
5
12
-7
7
5
2
0
3
6
8
-2
6
5
1
2
2
9
11
-2
5
6
1
2
3
5
10
-5
5
5
1
1
3
6
9
-3
4
5
1
1
3
3
10
-7
4
5
1
0
4
5
11
-6
3
5
1
0
4
1
14
-13
3
5
0
1
4
2
7
-5
1
5
0
0
5
1
19
-18
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире