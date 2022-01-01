Введите ваш ник на сайте
Чили. Примера
Команды
Депортес Консепсьон
Расписание
Депортес Консепсьон - расписание матчей
Консепсьон
Чили. Примера
Стадион:
Эстер Роа
Тренер:
Патрисио Альмендра
Результаты
Расписание
Таблица
01.02 | 18:00
О'Хиггинс
- : -
Депортес Консепсьон
09.02 | 02:30
Универсидад Католика
- : -
Депортес Консепсьон
15.02 | 18:00
Универсидад де Консепсьон
- : -
Депортес Консепсьон
21.02 | 02:30
Депортес Консепсьон
- : -
Кобресаль
28.02 | 18:00
Кокимбо Унидо
- : -
Депортес Консепсьон
07.03 | 02:30
Депортес Консепсьон
- : -
Ньюбленсе
14.03 | 02:00
Аудакс Итальяно
- : -
Депортес Консепсьон
05.04 | 23:00
Депортес Консепсьон
- : -
Коло-Коло
12.04 | 23:00
Унион Ла Калера
- : -
Депортес Консепсьон
19.04 | 23:00
Депортес Консепсьон
- : -
Депортес Ла Серена
26.04 | 23:00
Палестино
- : -
Депортес Консепсьон
17.05 | 23:00
Депортес Консепсьон
- : -
Эвертон Винья-дель-Мар
24.05 | 23:00
Депортес Консепсьон
- : -
Уачипато
31.05 | 23:00
Универсидад де Чили
- : -
Депортес Консепсьон
14.06 | 23:00
Депортес Консепсьон
- : -
Депортес Лимаче
26.07 | 23:00
О'Хиггинс
- : -
Депортес Консепсьон
02.08 | 23:00
Депортес Консепсьон
- : -
Универсидад Католика
09.08 | 23:00
Депортес Консепсьон
- : -
Универсидад де Консепсьон
16.08 | 23:00
Кобресаль
- : -
Депортес Консепсьон
23.08 | 23:00
Депортес Консепсьон
- : -
Кокимбо Унидо
30.08 | 23:00
Ньюбленсе
- : -
Депортес Консепсьон
06.09 | 07:00
Депортес Консепсьон
- : -
Аудакс Итальяно
13.09 | 23:00
Коло-Коло
- : -
Депортес Консепсьон
11.10 | 23:00
Депортес Консепсьон
- : -
Унион Ла Калера
26.10 | 00:00
Депортес Ла Серена
- : -
Депортес Консепсьон
02.11 | 00:00
Депортес Консепсьон
- : -
Палестино
09.11 | 00:00
Эвертон Винья-дель-Мар
- : -
Депортес Консепсьон
23.11 | 00:00
Уачипато
- : -
Депортес Консепсьон
30.11 | 00:00
Депортес Консепсьон
- : -
Универсидад де Чили
07.12 | 00:00
Депортес Лимаче
- : -
Депортес Консепсьон
Главные новости
Что нового появилось на «Бомбардире»: рассказываем и ждем ваших отзывов!
62
Фото
Суперкомпьютер определил фаворитов Лиги чемпионов после общего этапа
18:36
2
Экс-игрок ЦСКА – о тренировках Газзаева: «Кто выныривал из бассейна, того тренер ногой давил»
18:18
2
Видео
Соболев показал, как опозорился на гольфе
18:06
1
Быстров: «Чем Мостовой хуже Абаскаля? Он не смог бы «Спартак» так же утопить?»
17:57
6
Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
17:42
1
Реакция Губерниева на санкции Евросоюза
17:25
6
Генич прокомментировал интерес «Реала» к Эмери
17:17
3
«Зенит» хочет купить форварда, отказавшего «Ювентусу»
17:05
10
Евросоюз ввел санкции против Губерниева
16:56
14
Все новости
