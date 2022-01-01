Введите ваш ник на сайте
Главная
Бразилия. Серия А
Команды
Ремо
Расписание
Ремо - расписание матчей
Белем
Бразилия. Серия А
Стадион:
Баэнао
Сайт:
http://www.clubedoremo.com.br/
Тренер:
Хуан Карлос Осорио
Результаты
Расписание
Таблица
29.01 | 01:00
Витория
- : -
Ремо
05.02 | 02:00
Ремо
- : -
Мирассол
12.02 | 02:00
Атлетико Минейро
- : -
Ремо
26.02 | 01:00
Ремо
- : -
Интернасьонал
13.03 | 01:00
Ремо
- : -
Флуминенсе
16.03 | 00:30
Коритиба
- : -
Ремо
20.03 | 02:00
Фламенго
- : -
Ремо
22.03 | 22:00
Ремо
- : -
Баия
01.04 | 23:00
Сантос
- : -
Ремо
05.04 | 23:00
Гремио
- : -
Ремо
12.04 | 23:00
Ремо
- : -
Васко да Гама
19.04 | 23:00
Брагантино
- : -
Ремо
26.04 | 23:00
Ремо
- : -
Крузейро
03.05 | 23:00
Ботафого
- : -
Ремо
10.05 | 23:00
Ремо
- : -
Палмейрас
17.05 | 23:00
Шапекоэнсе
- : -
Ремо
24.05 | 23:00
Ремо
- : -
Атлетико Паранаэнсе
31.05 | 23:00
Ремо
- : -
Сан-Паулу
22.07 | 23:00
Коринтианс
- : -
Ремо
26.07 | 23:00
Ремо
- : -
Витория
29.07 | 23:00
Мирассол
- : -
Ремо
09.08 | 23:00
Ремо
- : -
Атлетико Минейро
16.08 | 23:00
Интернасьонал
- : -
Ремо
23.08 | 23:00
Флуминенсе
- : -
Ремо
30.08 | 23:00
Ремо
- : -
Коритиба
06.09 | 23:00
Ремо
- : -
Фламенго
13.09 | 23:00
Баия
- : -
Ремо
20.09 | 23:00
Ремо
- : -
Сантос
07.10 | 23:00
Ремо
- : -
Гремио
11.10 | 23:00
Васко да Гама
- : -
Ремо
18.10 | 23:00
Ремо
- : -
Брагантино
26.10 | 00:00
Крузейро
- : -
Ремо
29.10 | 00:00
Ремо
- : -
Ботафого
05.11 | 00:00
Палмейрас
- : -
Ремо
19.11 | 00:00
Ремо
- : -
Шапекоэнсе
23.11 | 00:00
Атлетико Паранаэнсе
- : -
Ремо
30.11 | 00:00
Сан-Паулу
- : -
Ремо
03.12 | 00:00
Ремо
- : -
Коринтианс
Главные новости
Что нового появилось на «Бомбардире»: рассказываем и ждем ваших отзывов!
18
Смерть экс-тренера сборной России, депрессия игрока «Спартака», 19-летний новичок «Зенита» и другие новости
01:43
Бубнов сравнил Слуцкого и Карпина
01:20
Бубнов проанализировал игру новичка «Спартака» Сауся: «Это не защитник»
00:36
ЦСКА озвучил бразильскому клубу цену на Алеррандро
Вчера, 23:59
«Нужно брать»: Генич одобрил интерес «Зенита» к форварду сборной России
Вчера, 23:48
5
Шнякин одним словом описал трансфер Сауся в «Спартак»
Вчера, 23:23
3
«Актобе» рассматривает еще одного защитника из РПЛ
Вчера, 23:11
Макаров попрощался с «Динамо»
Вчера, 22:58
ЦСКА готов заплатить 9 миллионов за двух игроков «Партизана»
Вчера, 22:38
5
