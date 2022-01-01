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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Торренсе
Состав
€ 1 млн
Торренсе - состав команды
Торрес Ведрас
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Сайт:
http://www.torreense.com/
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
13
Unai Pérez
Вра
-
23
Васкес Хави
Защ
25
€ 0.5 млн
2
Стопира
Защ
38
€ 0.05 млн
22
David Bruno
Защ
-
57
Danilo
Защ
-
46
Brian Agbor
Защ
-
4
Arnau Casas
Защ
-
26
Симоеш Андре
Пол
23
€ 0.175 млн
20
Пите
Пол
32
€ 0.075 млн
93
Mohamed Ali Diadié
Пол
-
8
Alejandro Alfaro
Пол
-
6
Leo Azevedo
Пол
-
9
Зохи Кевин
Нап
29
€ 0.4 млн
7
Жан Дани
Нап
23
€ 0.4 млн
29
Luis Quintero
Нап
-
11
Manuel Pozo
Нап
-
17
Musa Drammeh
Нап
-
1
Lucas Paes
Нап
-
10
Costinha
Нап
-
Всего игроков: 19, из них вратарей: 1, защитников: 6, полузащитников: 5, нападающих: 7
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