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Карабобо
Таблица
€ 800 тыс
Карабобо - таблица
Валенсия
Стадион:
Мисаэль Дельгадо
Сайт:
http://carabobofc.org/
Тренер:
Диего Мерино
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Таблица
Главные новости
Стало известно, почему Литвинов остался в «Спартаке»
12:46
5
Личка оценил вариант с приглашением Дзюбы в «Динамо»
12:37
2
Агент признал ошибку в оценке трансфера Соболева
12:25
2
Дюков назвал страну, в которой Россия может проводить матчи на нейтральном поле
12:15
Дзюба высказался о продлении контракта с «Акроном»
12:06
Орлов сказал, продолжит ли он комментировать игры «Зенита»
11:42
2
Мангаш заявил, что в «Спартаке» есть два особенных игрока
11:37
2
Назван российский игрок «Спартака», которым восхищены в Европе
11:33
4
Видео
Жена Заболотного пожаловалась на атмосферу в «Химках», где не платят зарплату
11:26
4
Радимов назвал условие для мотивации «Крыльев Советов»: «Жду ведро раков»
11:14
1
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