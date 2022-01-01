Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
26
17
2
7
48
15
33
53
26
15
6
5
45
20
25
51
26
15
5
6
44
22
22
50
26
14
4
8
32
30
2
46
26
13
7
6
34
24
10
46
26
13
6
7
42
27
15
45
26
10
9
7
29
24
5
39
26
10
4
12
34
39
-5
34
26
8
6
12
21
33
-12
30
26
7
8
11
23
34
-11
29
26
7
6
13
16
32
-16
27
26
6
5
15
27
45
-18
23
26
5
8
13
16
31
-15
23
26
3
2
21
20
55
-35
11
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
10
2
1
33
10
23
32
13
10
1
2
32
6
26
31
13
9
3
1
27
6
21
30
13
9
2
2
26
11
15
29
13
9
2
2
19
12
7
29
13
8
3
2
20
11
9
27
13
7
4
2
18
9
9
25
13
7
1
5
14
12
2
22
13
5
4
4
16
12
4
19
13
5
4
4
18
17
1
19
13
5
4
4
13
14
-1
19
13
5
2
6
10
13
-3
17
13
3
5
5
6
9
-3
14
13
2
2
9
11
26
-15
8
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
7
1
5
16
9
7
22
13
6
3
4
18
11
7
21
13
6
3
4
18
14
4
21
13
5
4
4
14
13
1
19
13
5
2
6
13
18
-5
17
13
5
0
8
18
27
-9
15
13
3
5
5
11
15
-4
14
13
3
4
6
9
17
-8
13
13
2
4
7
10
20
-10
10
13
2
4
7
6
19
-13
10
13
2
3
8
10
22
-12
9
13
1
5
7
7
21
-14
8
13
1
1
11
9
28
-19
4
13
1
0
12
9
29
-20
3
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире