- 9 января
- 10:37 Словацкий клуб хочет купить Сулаквелидзе у «Динамо»
- 28 июля 2022
- 23:54 «Рубин» хочет купить черногорского нападающего за 2 миллиона 1
- 19 января 2022
- 20:20 Товарищеский матч. «Ференцварош» в первой игре при Черчесове уступил «ДАК 1904» 14
- 19 июля 2021
- 15:39 «Партизан» или ДАК – возможные соперники «Сочи» по третьему отборочному раунду Лиги конференций 2
- 21 мая 2021
- 11:18 Представитель Рамиреса – о переходе в «Рубин»: «Сделка не завершена. Нужно немного подождать»
- 20 мая 2021
- 18:43 Sport24: «Рубин» заплатит 3 миллиона за лучшего бомбардира чемпионата Словакии Рамиреса 4
- 10 января 2019
- 16:59 Херц: «Рад, что мое имя связывают с переходом в такой большой клуб, как «Спартак» 9
- 2 августа 2018
- 21:09 «Динамо» Минск – соперник «Зенита» в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы 15
- 27 июля 2018
- 07:52 Гуренко – о победе над ДАКом: «Не сказал бы, что сегодня мы выполнили задачу»
- 24 июля 2018
- 06:54 Гуренко – о матчах с «Зенитом» в ЛЕ: «Все мои мысли пока только связаны с ДАКом» 2
- 23 июля 2018
- 15:13 Соперником «Зенита» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы станет победитель пары «ДАК 1904» – «Динамо» Минск 23