Херц: «Рад, что мое имя связывают с переходом в такой большой клуб, как «Спартак»

Центральный защитник «ДАК 1904» Кристиан Херц заявил, что ему приятно слышать об интересе к себе со стороны «Спартака».

Права на 20-летнего футболиста принадлежат «Вулверхэмптону». За словацкий клуб он выступает на правах аренды до конца сезона.

«Я слышал об этом, читал что-то в интернете, статьи. Там их было много. Тем не менее, я не могу рассказать вам об этом ничего больше. Я действительно не знаю, правда ли это или просто предположения.

И хотя в России достаточно холодно, я определенно рад, что такой большой клуб связан с моим именем», – сказал Херц.