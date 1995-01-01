Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    2 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    3 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»

    Херц: «Рад, что мое имя связывают с переходом в такой большой клуб, как «Спартак»

    Центральный защитник «ДАК 1904» Кристиан Херц заявил, что ему приятно слышать об интересе к себе со стороны «Спартака».

    Права на 20-летнего футболиста принадлежат «Вулверхэмптону». За словацкий клуб он выступает на правах аренды до конца сезона.

    «Я слышал об этом, читал что-то в интернете, статьи. Там их было много. Тем не менее, я не могу рассказать вам об этом ничего больше. Я действительно не знаю, правда ли это или просто предположения.

    И хотя в России достаточно холодно, я определенно рад, что такой большой клуб связан с моим именем», – сказал Херц.

    • В текущем сезоне Херц провел за «ДАК 1904» 25 матчей, записав в свой актив три гола и пять результативных передач.
    • Контракт защитника с «Вулверхэмптоном» рассчитан до лета 2020 года.

    Источник: Sport.sk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:59
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3540

      piligrim1986 26 минут назад

      ХЕРц с бугра

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1474

      ZenitGunner 43 минуты назад

      А ну ка позовите Херца, старенького Херца...(с) А. Розенбаум!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11865

      VVM1964 > ZenitGunner 4 минуты назад

      Если возьмем , то будем верить что " он прочтёт Вам модный,
      Самый популярный отходняк " ??? )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1120

      Caniggia 51 минуту назад

      Для защитника неплохая статистика!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1620

      shurik45 > Caniggia 27 минут назад

      Хер он и в Африке ХЕР!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28316

      Полная Канистра 1 час назад

      ну конечно нам ещё и пёрста не хватает

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106803
    #2
    Chernyi Lis
    79032
    #3
    Zenit-84
    77056
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    klifS
    64214
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru