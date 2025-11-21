Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Болгария. Первая лига
Команды
Арда
Новости
€ 5 млн
Арда - новости команды
Кърджали
Болгария. Первая лига
Стадион:
Арена Арда
Сайт:
http://fcarda.bg/
Тренер:
Стамен Белчев
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Попов ответил, стоит ли «Спартаку» увольнять Карседо после 2:5 от «Динамо»
6 марта
4
Ивелин Попов ждет предложение от «Спартака»
2025.11.21 15:15
1
Экс-спартаковец Ивелин Попов анонсировал завершение карьеры
2025.11.21 13:45
Попов предсказал победителя матча «Спартак» – ЦСКА: «Уверен»
2025.11.21 08:34
4
«ХИК» – «Арда»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
2025.07.30 09:32
«Ахмат» расторг контракты с двумя легионерами
2025.07.08 14:14
1
Три клуба РПЛ ведут борьбу за нападающего Оффора
2025.06.14 10:10
1
«Ростов» договорился с нигерийским нападающим
2025.06.03 23:11
1
В Болгарии игроки устроили минуту молчания в честь футболиста, который оказался жив
2025.03.18 15:30
Болгарский клуб арендовал вингера «Ахмата»
2025.02.21 18:26
Фото
«Ростов» выкупил защитника у «Арды»
2024.06.26 10:15
1
«Ростов» выкупил права на ивуарийского защитника
2024.04.24 08:12
1
«Ростов» выкупил защитника за 350 тысяч
2024.03.06 23:26
5
В «Ростове» определились с будущим арендованного Сако
2024.03.05 22:35
Товарищеские матчи. «Зенит» не смог победить «Ноа», у «Рубина» третье поражение подряд
2024.02.06 19:07
13
Фото
«Ростов» арендовал ивуарийского защитника у болгарского клуба
2024.01.30 11:31
«Ростов» подписал ивуарийского защитника
2024.01.29 17:37
«Ростов» согласовал переход ивуарийского защитника
2024.01.20 10:20
3
Фото
«Ахмат» арендовал болгарского вингера
2023.08.03 12:27
1
ЦСКА отдал Н'Диайе в аренду болгарскому клубу
2022.07.08 18:14
ЦСКА отдаст Н'Диайе в аренду болгарской «Арде» (Metaratings)
2022.02.04 14:42
1
Главные новости
Гурцкая назвал возможную проблему с продлением Барко «Спартаком»
19:57
2
Семин оценил шансы «Динамо» на чемпионство
19:43
Фото
ЦСКА объявил об успешной операции защитника команды
19:16
Орлов назвал судейство причиной нервного состояния Семака
18:51
6
Фото
Назначены комментаторы матчей 9-го тура РПЛ
18:42
2
Пономарев сказал, почему у «Зенита» нет оснований для критики судейства
18:30
2
Определена самая мерзкая команда РПЛ
18:03
25
Карпин оценил уровень Ирана, Нигерии и Намибии: «Здесь достаточно посмотреть на рейтинг ФИФА»
17:58
1
Карпин объяснил, почему не вызвал Захаряна в сборную России
17:40
2
Диас может уйти из «Родины» в случае поражения в следующем матче
17:14
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+