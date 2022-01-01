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Дордой
Состав
€ 300 тыс
Дордой - состав команды
Бишкек
Сайт:
http://www.fc-dordoi.kg/
Тренер:
Вадим Скрипченко
Состав
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Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
14
Мищенко Александр
Защ
28
€ 0.3 млн
Всего игроков: 1, из них вратарей: 0, защитников: 1, полузащитников: 0, нападающих: 0
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