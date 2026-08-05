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«Градец Кралове» – «Бешикташ»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026

05 августа 2026 9:36
Градец-Кралове - Бешикташ
06 авг. 2026, четверг 20:00 | Лига Европы, 3 раунд
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1.90
Победа «Бешикташа»
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Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между чешским «Градец Кралове» и турецким «Бешикташем» пройдет 6 августа 2026 года в Градец-Кралове на стадионе «FINEP Arena». Хозяева подходят к игре в отличной форме, не проигрывая в восьми последних матчах и забивая в 18 из 20 последних встреч, тогда как гости также демонстрируют стабильность, не уступая в пяти из семи последних матчей и имея солидный опыт еврокубков. Чешский клуб уверенно стартовал в Лиге Европы, обыграв «Тромсе» (1:0 на выезде, 3:1 дома), а «Бешикташ» прошел датский «Мидтьюлланд» (1:0 дома, 2:0 на выезде). Встреча амбициозного новичка с турецким грандом обещает стать проверкой для обороны гостей против одной из самых стабильных атак в квалификации. Сможет ли «Градец Кралове» использовать фактор домашнего поля и свою атакующую стабильность, чтобы преподнести сенсацию, или «Бешикташ» подтвердит класс и добьется победы на выезде?

Кто победит в матче

«Градец Кралове» подходит к этому матчу с высочайшей уверенностью. Команда не проигрывает в восьми последних матчах и забивает в 18 из 20 последних встреч, что говорит о феноменальной атакующей стабильности. В последних пяти играх чешский клуб забил 9 голов (в среднем 1.80 за матч) и пропустил 5 (1.00), демонстрируя сбалансированную игру. В Лиге Европы «Градец Кралове» уверенно прошел «Тромсе», выиграв 1:0 на выезде и 3:1 дома, что показало способность команды добиваться результата против серьезных соперников. В чемпионате Чехии команда стартовала с ничьей с «Богемианс-1905» (0:0) и победы над «Пардубице» (2:1). Домашняя поддержка на стадионе «FINEP Arena» станет серьезным преимуществом, особенно против такого статусного соперника. Однако «Градец Кралове» не имеет опыта игр с топ-клубами уровня «Бешикташа», что может стать решающим фактором.

«Бешикташ» подходит к матчу с более высоким статусом и опытом. Команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей и забивает в трех последних встречах. В последних пяти играх турецкий клуб забил 7 голов (в среднем 1.40 за матч) и пропустил 4 (0.80), что говорит о сбалансированной игре и надежной обороне. В Лиге Европы «Бешикташ» прошел «Мидтьюлланд» без пропущенных мячей (1:0 дома, 2:0 на выезде), продемонстрировав дисциплину и умение играть на результат. В товарищеских матчах турки показали нестабильность, уступив «Спартаку Трнава» (2:3) и сыграв вничью с МТЕ (0:0), но это скорее подготовительный этап. Класс игроков, еврокубковый опыт и амбиции «Бешикташа» делают его явным фаворитом, несмотря на хорошую форму соперника.

Итоговый вывод: «Бешикташ» обладает более высоким классом и опытом, что дает ему преимущество даже на выезде. «Градец Кралове» способен дать бой за счет домашней поддержки и стабильной атаки, но разница в уровне соперников слишком велика. Наиболее вероятным сценарием видится минимальная победа турецкого клуба, при этом хозяева имеют шансы отличиться благодаря своей результативности.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает, что «Градец Кралове» находится в отличной атакующей форме, а «Бешикташ» демонстрирует надежную оборону и опыт. Команды ранее не встречались, поэтому очная статистика отсутствует, и исход будет определяться текущей формой и классом. Учитывая, что «Бешикташ» не пропускает в двух последних матчах Лиги Европы, а «Градец Кралове» забивает в 18 из 20 последних встреч, это обещает упорное противостояние, где класс гостей должен сыграть решающую роль.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 1 (100%)
0
Забитых мячей
1
0
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч
Лига Европы, 3 раунд
Градец-Кралове
0 : 1
06.08.2026
Бешикташ
Лига Европы, 3 раунд
Градец-Кралове
0 : 1
06.08.2026
Бешикташ

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Градец-Кралове
12
Adam Zadrazil
ВР
26
Даниэль Горак
ЛЗ
7
Jakub Uhrinčať
ЦЗ
5
Филип Чихак
ЦЗ
25
Франтишек Чех
ЦЗ
19
Tom Sloncik
ЦП
28
Якуб Кучера
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
11
Самуэль Данчак
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Бешикташ
1
Александр Нюбель
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
6
Салих Озкан
ЦП
10
Оркун Кекчю
ЦП
15
Жуниор Олайтан
АП
29
Ilhan Fakili
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
9
Хен-Гю О
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Градец-Кралове
1
Patrik Vízek
ВР
20
Матиас Вагнер
ВР
2
David Ludvicek
ЦЗ
6
Elione Fernandes Neto
ЦП
22
Stepan Ponikelsky
ЦП
9
Матей Валента
АП
27
Даниэль Трубац
ЛВ
77
Лукаш Кубр
ЛВ
14
Jakub Hodek
ЦФ
24
Abdullahi Umar
ЦФ
18
Марко Регза
ЦФ
Бешикташ
80
Доган Алемдар
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
22
Taylan Bulut
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
14
Феликс Удуохай
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
5
Амир Хаджиахметович
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
4-4-1-1
12
26
Горак
5
Чихак
25
Чех
7
19
16
Дарида
11
Данчак
28
Кучера
10
ван Бурен
17
Михалик
4-2-1-3
1
Нюбель
62
Мурильо
35
Джало
53
Топджу
11
Уаттара
6
Озкан
10
Кекчю
15
Олайтан
9
О
18
Черны
29
28
Кучера
2
2
28
Кучера
11
Данчак
9
Валента
9
Валента
11
Данчак
19
27
Трубац
27
Трубац
19
10
ван Бурен
24
24
10
ван Бурен
29
33
Йилмаз
33
Йилмаз
29
6
Озкан
12
Агбаду
12
Агбаду
6
Озкан
10
Кекчю
4
Ндиди
4
Ндиди
10
Кекчю
9
О
23
Хекимоглу
23
Хекимоглу
9
О
18
Черны
90
Кылыксой
90
Кылыксой
18
Черны
Остались в запасе
Градец-Кралове
Бешикташ
1
Patrik Vízek
ВР
20
Матиас Вагнер
ВР
6
Elione Fernandes Neto
ЦП
22
Stepan Ponikelsky
ЦП
77
Лукаш Кубр
ЛВ
14
Jakub Hodek
ЦФ
18
Марко Регза
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
80
Доган Алемдар
ВР
22
Taylan Bulut
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
14
Феликс Удуохай
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
5
Амир Хаджиахметович
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
1
Patrik Vízek
ВР
20
Матиас Вагнер
ВР
6
Elione Fernandes Neto
ЦП
22
Stepan Ponikelsky
ЦП
77
Лукаш Кубр
ЛВ
14
Jakub Hodek
ЦФ
18
Марко Регза
ЦФ
Остались в запасе
80
Доган Алемдар
ВР
22
Taylan Bulut
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
14
Феликс Удуохай
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
5
Амир Хаджиахметович
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Главный тренер
Винченцо Итальяно

Прогноз на победителя

Учитывая более высокий класс «Бешикташа», его опыт еврокубков и надежную оборону, мы прогнозируем победу гостей в первом матче. Турецкий клуб пропускает в среднем 0.80 гола за последние пять игр и должен использовать свою дисциплину, чтобы сдержать атаки хозяев. «Градец Кралове» способен оказать сопротивление и даже отличиться, но разница в уровне команд должна сказаться. Рекомендуем ставку на победу «Бешикташа» с коэффициентом 1.90. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Градец Кралове» и «Бешикташем» состоится 6 августа 2026 года в Градец-Кралове на стадионе «FINEP Arena» и начнется в 20:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Градец Кралове» – «Бешикташ»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026

1.90
Победа «Бешикташа»
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Лига Европы Бешикташ Градец-Кралове
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