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США – Австралия: кто победит в матче 2 тура Чемпионата мира 2026

18 июня 2026 9:38
США - Австралия
19 июн. 2026, пятница 22:00 | Чемпионат мира, группа D, 2 тур
Перейти в онлайн матча
2.35
Австралия не проиграет (Х2)
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Матч второго тура группового этапа Чемпионата мира между сборными США и Австралии пройдет 19 июня 2026 года в Сиэтле на стадионе «Люмен Филд». Американцы стартовали с разгромной победы над Парагваем (4:1), но их оборона вызывает серьезные опасения – команда пропускает в девяти последних матчах подряд и в среднем 2,4 гола за последние пять игр. Австралия, напротив, начала турнир с уверенной победы над Турцией (2:0) и демонстрирует надежную игру в защите – всего 0,6 пропущенного в среднем за последние пять встреч. Сможет ли хозяева турнира (США играют на домашнем чемпионате мира) справиться с организованной и дисциплинированной австралийской командой, или «соккеруз» прервут свою неудачную гостевую серию на чемпионатах мира?

Кто победит в матче

Сборная США демонстрирует высокую результативность: 10 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,0 за игру), но при этом пропускает 12 (2,4). Команда забивает в трех последних матчах, но пропускает в девяти последних, что говорит о серьезных проблемах в обороне. В активе американцев победа над Парагваем (4:1) на старте турнира, а также товарищеские матчи: поражение от Германии (1:2), победа над Сенегалом (3:2), поражения от Португалии (0:2) и Бельгии (2:5). Атака выглядит достаточно острой, но оборона регулярно допускает ошибки, что против организованной Австралии может стать фатальным.

Австралия подходит к игре с впечатляющей статистикой: девять голов в пяти матчах (в среднем 1,8 за игру) и всего три пропущенных (0,6). Команда демонстрирует надежную игру в обороне и стабильную результативность. В активе австралийцев победа над Турцией (2:0) на старте турнира, а также товарищеские результаты: ничья со Швейцарией (1:1), победа над Мексикой (1:0), разгром Кюрасао (5:1) и победа над Камеруном (1:0). Однако стоит отметить, что Австралия не выигрывает в пяти последних гостевых матчах на чемпионатах мира, что может стать психологическим барьером.

Итоговый вывод: США обладают более мощной атакой, но их оборона крайне уязвима, тогда как Австралия действует надежно в защите и эффективно в атаке. Учитывая проблемы американцев в обороне (пропускают в девяти матчах подряд) и организованность австралийцев, гости выглядят предпочтительнее. Наш прогноз – победа Австралии или ничья.

Форма и история личных встреч

США забивают стабильно, но пропускают в девяти последних матчах подряд, тогда как Австралия демонстрирует надежную оборону (0,6 пропущенного в среднем) и не проигрывает в гостях на чемпионатах мира в пяти последних встречах. В очных встречах команды обменивались победами, однако текущая форма австралийцев, которые действуют дисциплинированно в обороне, дает им преимущество перед американцами. Учитывая слабую защиту США, Австралия способна как минимум не проиграть.

Личные встречи
100% (2)
0% (0)
0% (0)
5
Забитых мячей
2
2.5
В среднем за матч
1
3:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  3:1
Товарищеские матчи. Сборные,
США
2 : 1
15.10.2025
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные,
США
3 : 1
05.06.2010
Австралия


Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
США
24
Мэтт Фриз
ВР
5
Энтони Робинсон
ЛЗ
3
Крис Ричардс
ЦЗ
13
Тим Рим
ЦЗ
0
Александр Фриман
ПЗ
2
Серджино Дест
ЦП
8
Уэстон МакКенни
ЦП
10
Кристиан Пулишич
ЦП
4
Тайлер Адамс
ЦП
17
Малик Тилльман
ЦП
20
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Австралия
0
Патрик Бич
ВР
5
Джордан Бос
ЛЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
0
Харри Суттар
ЦЗ
21
Кэмерон Берджесс
ЦЗ
0
Джейкоб Итальяно
ПЗ
17
Нестори Иранкунда
ЛП
0
Эйден О`Нил
ЦП
0
Пол Окон-Энгстлер
ЦП
8
Конор Меткалф
ПП
17
Мохамед Туре
ЦФ
Главный тренер
Тони Попович
4-5-1
24
Фриз
5
Робинсон
3
Ричардс
13
Рим
0
Фриман
8
МакКенни
10
Пулишич
4
Адамс
17
Тилльман
2
Дест
20
Балогун
3-2-4-1
0
Бич
3
Циркати
0
Суттар
21
Берджесс
0
Итальяно
5
Бос
8
Меткалф
0
О`Нил
0
Окон-Энгстлер
17
Иранкунда
17
Туре
Остались в запасе
США
Австралия
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Тони Попович
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Тони Попович

Прогноз на победителя

США пропускают в девяти последних матчах подряд и имеют серьезные проблемы в обороне, тогда как Австралия действует надежно (0,6 пропущенного в среднем) и показывает стабильную результативность. Учитывая слабую защиту американцев и организованность австралийцев, гости имеют все шансы как минимум не проиграть. Рекомендуемая ставка – Австралия не проиграет (Х2) с коэффициентом 2,35. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч второго тура группового этапа между сборными США и Австралии состоится 19 июня 2026 года в Сиэтле на стадионе «Люмен Филд» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».

США – Австралия: кто победит в матче 2 тура Чемпионата мира 2026

2.35
Австралия не проиграет (Х2)
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Чемпионат мира Австралия США
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