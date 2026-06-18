Матч второго тура группового этапа Чемпионата мира между сборными США и Австралии пройдет 19 июня 2026 года в Сиэтле на стадионе «Люмен Филд». Американцы стартовали с разгромной победы над Парагваем (4:1), но их оборона вызывает серьезные опасения – команда пропускает в девяти последних матчах подряд и в среднем 2,4 гола за последние пять игр. Австралия, напротив, начала турнир с уверенной победы над Турцией (2:0) и демонстрирует надежную игру в защите – всего 0,6 пропущенного в среднем за последние пять встреч. Сможет ли хозяева турнира (США играют на домашнем чемпионате мира) справиться с организованной и дисциплинированной австралийской командой, или «соккеруз» прервут свою неудачную гостевую серию на чемпионатах мира?

Кто победит в матче

Сборная США демонстрирует высокую результативность: 10 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,0 за игру), но при этом пропускает 12 (2,4). Команда забивает в трех последних матчах, но пропускает в девяти последних, что говорит о серьезных проблемах в обороне. В активе американцев победа над Парагваем (4:1) на старте турнира, а также товарищеские матчи: поражение от Германии (1:2), победа над Сенегалом (3:2), поражения от Португалии (0:2) и Бельгии (2:5). Атака выглядит достаточно острой, но оборона регулярно допускает ошибки, что против организованной Австралии может стать фатальным.

Австралия подходит к игре с впечатляющей статистикой: девять голов в пяти матчах (в среднем 1,8 за игру) и всего три пропущенных (0,6). Команда демонстрирует надежную игру в обороне и стабильную результативность. В активе австралийцев победа над Турцией (2:0) на старте турнира, а также товарищеские результаты: ничья со Швейцарией (1:1), победа над Мексикой (1:0), разгром Кюрасао (5:1) и победа над Камеруном (1:0). Однако стоит отметить, что Австралия не выигрывает в пяти последних гостевых матчах на чемпионатах мира, что может стать психологическим барьером.

Итоговый вывод: США обладают более мощной атакой, но их оборона крайне уязвима, тогда как Австралия действует надежно в защите и эффективно в атаке. Учитывая проблемы американцев в обороне (пропускают в девяти матчах подряд) и организованность австралийцев, гости выглядят предпочтительнее. Наш прогноз – победа Австралии или ничья.

Форма и история личных встреч

США забивают стабильно, но пропускают в девяти последних матчах подряд, тогда как Австралия демонстрирует надежную оборону (0,6 пропущенного в среднем) и не проигрывает в гостях на чемпионатах мира в пяти последних встречах. В очных встречах команды обменивались победами, однако текущая форма австралийцев, которые действуют дисциплинированно в обороне, дает им преимущество перед американцами. Учитывая слабую защиту США, Австралия способна как минимум не проиграть.

Личные встречи 100% (2) 0% (0) 0% (0) 5 Забитых мячей 2 2.5 В среднем за матч 1 3:1 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 3:1 Товарищеские матчи. Сборные, США 2 : 1 Австралия Товарищеские матчи. Сборные, США 3 : 1 Австралия



Составы команд Стартовые составы Расстановка Предварительные составы по версии «Бомбардира» США 24 Мэтт Фриз ВР 5 Энтони Робинсон ЛЗ 3 Крис Ричардс ЦЗ 13 Тим Рим ЦЗ 0 Александр Фриман ПЗ 2 Серджино Дест ЦП 8 Уэстон МакКенни ЦП 10 Кристиан Пулишич ЦП 4 Тайлер Адамс ЦП 17 Малик Тилльман ЦП 20 Фоларин Балогун ЦФ Главный тренер Маурисио Почеттино Австралия 0 Патрик Бич ВР 5 Джордан Бос ЛЗ 3 Алессандро Циркати ЦЗ 0 Харри Суттар ЦЗ 21 Кэмерон Берджесс ЦЗ 0 Джейкоб Итальяно ПЗ 17 Нестори Иранкунда ЛП 0 Эйден О`Нил ЦП 0 Пол Окон-Энгстлер ЦП 8 Конор Меткалф ПП 17 Мохамед Туре ЦФ Главный тренер Тони Попович 4-5-1 24 Фриз 5 Робинсон 3 Ричардс 13 Рим 0 Фриман 8 МакКенни 10 Пулишич 4 Адамс 17 Тилльман 2 Дест 20 Балогун 3-2-4-1 0 Бич 3 Циркати 0 Суттар 21 Берджесс 0 Итальяно 5 Бос 8 Меткалф 0 О`Нил 0 Окон-Энгстлер 17 Иранкунда 17 Туре Остались в запасе США Австралия Главный тренер Маурисио Почеттино Главный тренер Тони Попович Главный тренер Маурисио Почеттино Главный тренер Тони Попович

Прогноз на победителя

США пропускают в девяти последних матчах подряд и имеют серьезные проблемы в обороне, тогда как Австралия действует надежно (0,6 пропущенного в среднем) и показывает стабильную результативность. Учитывая слабую защиту американцев и организованность австралийцев, гости имеют все шансы как минимум не проиграть. Рекомендуемая ставка – Австралия не проиграет (Х2) с коэффициентом 2,35. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч второго тура группового этапа между сборными США и Австралии состоится 19 июня 2026 года в Сиэтле на стадионе «Люмен Филд» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».