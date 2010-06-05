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Расписание матчей
США - Австралия
США - Австралия: обзор матча 05 июня 2010
США
05.06.2010, суббота, 16:30
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 1
Завершен
Австралия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча США - Австралия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
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