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Швеция – Тунис: кто победит в матче 1 тура Чемпионата мира 2026

14 июня 2026 9:00
Швеция - Тунис
15 июн. 2026, понедельник 05:00 | Чемпионат мира, группа F, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.95
победа Швеции
Сделать ставку

15 июня 2026 года на стадионе «Эстадио BBVA». Скандинавы подходят к старту турнира в хорошей атакующей форме, забивая в шести последних матчах подряд, тогда как африканская команда испытывает серьезные проблемы с результативностью – всего два гола в пяти последних играх. Сможет ли Тунис дать бой более мастеровитому сопернику, или Швеция уверенно начнет свой путь на турнире?

Кто победит в матче

Сборная Швеции в последних пяти матчах забила 10 голов, что составляет в среднем 2,0 за игру, но при этом пропустила 9 (1,8 в среднем). Команда забивает в шести встречах кряду, однако оборона выглядит уязвимой – шведы пропускают уже в 11 матчах подряд. В активе скандинавов волевая победа над Польшей (3:2) и разгром Украины (3:1) в квалификации, а также ничья с Грецией (2:2) в последнем товарищеском матче. Сильная сторона Швеции – атака, способная реализовывать моменты даже против организованной обороны.

Тунис находится в глубоком кризисе результативности: всего два гола в пяти последних играх (0,4 в среднем) при семи пропущенных (1,4 за игру). Африканцы забивают лишь в трех последних матчах, причем два из этих голов пришлись на встречу с Гаити (1:0) и один – в ничьей с Мали (1:1). Разгромное поражение от Бельгии (0:5) и минимальный проигрыш Австрии (0:1) показывают, что против сильных европейских команд Тунис испытывает огромные трудности. Единственный позитивный момент – ничья с Канадой (0:0), но этого недостаточно для борьбы со Швецией.

Итоговый вывод: Швеция выглядит явным фаворитом благодаря стабильной результативности и опыту игры с соперниками разного уровня, тогда как Тунис не показывает ни атакующей мощи, ни надежности в обороне. При средней результативности шведов в два гола за игру и проблемах африканцев с созданием моментов победа скандинавской сборной не должна вызывать сомнений. Наш прогноз – победа Швеции.

Форма и история личных встреч

Швеция забивает в шести матчах подряд, но пропускает в 11 встречах кряду, что делает ее игры открытыми и результативными. Тунис, напротив, не может наладить атаку – всего два гола в пяти последних матчах, а в обороне допускает почти полтора пропущенных в среднем за игру. В истории личных встреч преимущество на стороне Швеции, но те матчи состоялись давно и не отражают текущий баланс сил, который сейчас явно в пользу скандинавов.


Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швеция
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
2
Густаф Лагербилке
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
(К) ЦЗ
16
Йеспер Карлстрем
ОП
18
Ясин Аяри
ЦП
21
Александер Бернхардссон
ПВ
10
Бенжамин Нигрен
ПВ
17
Виктор Дьекереш
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Тунис
1
Абдельмухиб Шамах
ВР
21
Мохамед Бен Хамида
ЛЗ
2
Али Абди
ЛЗ
4
Омар Рекик
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
20
Ян Валери
ПЗ
13
Рани Хедира
ОП
17
Эйе Скири
(К) ОП
25
Анис Слимане
ЦП
10
Аннибал Меджбри
АП
8
Элиас Саад
ЛВ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Швеция
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
12
Виктор Йоханссон
ВР
8
Даниэль Свенссон
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
14
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
13
Кен Сема
ЛП
20
Эрик Смит
ЦП
19
Маттиас Сванберг
ЦП
22
Бесфорт Зенели
ЦП
7
Лукас Бергвалл
АП
6
Герман Йоханссон
ПП
24
Эллиот Страуд
ЛВ
26
Таха Али
ЛВ
11
Энтони Эланга
ЛВ
25
Густаф Нильссон
ЦФ
Тунис
16
Аймен Дамен
ВР
22
Сабри Бен-Хессен
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
5
Адем Арус
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
23
Мутаз Неффати
ПАЗ
15
Мохамед Бельхадж Махмуд
ОП
11
Исмаэль Гарби
АП
7
Элиас Ахури
ПВ
26
Себастьян Тунекти
ЛФ
24
Раэд Шихауи
ЦФ
18
Райан Эльлуми
ЦФ
9
Хазем Мастури
ЦФ
19
Фирас Шауат
ЦФ
14
Халил Айяри
РФ
4-1-1-2-2
23
Нордфельдт
5
Гудмундссон
4
Хин
3
Линделеф
2
Лагербилке
16
Карлстрем
18
Аяри
21
Бернхардссон
10
Нигрен
9
Исак
17
Дьекереш
3-4-1-2
1
Шамах
21
Бен Хамида
4
Рекик
3
Тальби
20
Валери
13
Хедира
17
Скири
2
Абди
25
Слимане
10
Меджбри
8
Саад
Остались в запасе
Швеция
Тунис
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
12
Виктор Йоханссон
ВР
8
Даниэль Свенссон
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
14
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
13
Кен Сема
ЛП
20
Эрик Смит
ЦП
19
Маттиас Сванберг
ЦП
22
Бесфорт Зенели
ЦП
7
Лукас Бергвалл
АП
6
Герман Йоханссон
ПП
24
Эллиот Страуд
ЛВ
26
Таха Али
ЛВ
11
Энтони Эланга
ЛВ
25
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
16
Аймен Дамен
ВР
22
Сабри Бен-Хессен
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
5
Адем Арус
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
23
Мутаз Неффати
ПАЗ
15
Мохамед Бельхадж Махмуд
ОП
11
Исмаэль Гарби
АП
7
Элиас Ахури
ПВ
26
Себастьян Тунекти
ЛФ
24
Раэд Шихауи
ЦФ
18
Райан Эльлуми
ЦФ
9
Хазем Мастури
ЦФ
19
Фирас Шауат
ЦФ
14
Халил Айяри
РФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Остались в запасе
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
12
Виктор Йоханссон
ВР
8
Даниэль Свенссон
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
14
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
13
Кен Сема
ЛП
20
Эрик Смит
ЦП
19
Маттиас Сванберг
ЦП
22
Бесфорт Зенели
ЦП
7
Лукас Бергвалл
АП
6
Герман Йоханссон
ПП
24
Эллиот Страуд
ЛВ
26
Таха Али
ЛВ
11
Энтони Эланга
ЛВ
25
Густаф Нильссон
ЦФ
Остались в запасе
16
Аймен Дамен
ВР
22
Сабри Бен-Хессен
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
5
Адем Арус
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
23
Мутаз Неффати
ПАЗ
15
Мохамед Бельхадж Махмуд
ОП
11
Исмаэль Гарби
АП
7
Элиас Ахури
ПВ
26
Себастьян Тунекти
ЛФ
24
Раэд Шихауи
ЦФ
18
Райан Эльлуми
ЦФ
9
Хазем Мастури
ЦФ
19
Фирас Шауат
ЦФ
14
Халил Айяри
РФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Сабри Лямуши

Прогноз на победителя

Учитывая катастрофическую атаку Туниса (0,4 гола за игру в последних пяти матчах) и стабильную результативность Швеции (2,0 гола за игру), скандинавская сборная обязана побеждать в стартовом матче группового этапа. Даже с учетом проблем в обороне Швеции, африканцы вряд ли смогут забить больше одного гола, а собственные атакующие возможности шведов позволяют рассчитывать на два-три взятия ворот. Рекомендуемая ставка – победа Швеции с коэффициентом 1,95. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч первого тура группового этапа между сборными Швеции и Туниса состоится 15 июня 2026 года на стадионе «Эстадио BBVA» и начнется в 05:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».

Швеция – Тунис: кто победит в матче 1 тура Чемпионата мира 2026

1.95
победа Швеции
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Чемпионат мира Тунис Швеция
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