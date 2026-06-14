15 июня 2026 года на стадионе «Эстадио BBVA». Скандинавы подходят к старту турнира в хорошей атакующей форме, забивая в шести последних матчах подряд, тогда как африканская команда испытывает серьезные проблемы с результативностью – всего два гола в пяти последних играх. Сможет ли Тунис дать бой более мастеровитому сопернику, или Швеция уверенно начнет свой путь на турнире?
Кто победит в матче
Сборная Швеции в последних пяти матчах забила 10 голов, что составляет в среднем 2,0 за игру, но при этом пропустила 9 (1,8 в среднем). Команда забивает в шести встречах кряду, однако оборона выглядит уязвимой – шведы пропускают уже в 11 матчах подряд. В активе скандинавов волевая победа над Польшей (3:2) и разгром Украины (3:1) в квалификации, а также ничья с Грецией (2:2) в последнем товарищеском матче. Сильная сторона Швеции – атака, способная реализовывать моменты даже против организованной обороны.
Тунис находится в глубоком кризисе результативности: всего два гола в пяти последних играх (0,4 в среднем) при семи пропущенных (1,4 за игру). Африканцы забивают лишь в трех последних матчах, причем два из этих голов пришлись на встречу с Гаити (1:0) и один – в ничьей с Мали (1:1). Разгромное поражение от Бельгии (0:5) и минимальный проигрыш Австрии (0:1) показывают, что против сильных европейских команд Тунис испытывает огромные трудности. Единственный позитивный момент – ничья с Канадой (0:0), но этого недостаточно для борьбы со Швецией.
Итоговый вывод: Швеция выглядит явным фаворитом благодаря стабильной результативности и опыту игры с соперниками разного уровня, тогда как Тунис не показывает ни атакующей мощи, ни надежности в обороне. При средней результативности шведов в два гола за игру и проблемах африканцев с созданием моментов победа скандинавской сборной не должна вызывать сомнений. Наш прогноз – победа Швеции.
Форма и история личных встреч
Швеция забивает в шести матчах подряд, но пропускает в 11 встречах кряду, что делает ее игры открытыми и результативными. Тунис, напротив, не может наладить атаку – всего два гола в пяти последних матчах, а в обороне допускает почти полтора пропущенных в среднем за игру. В истории личных встреч преимущество на стороне Швеции, но те матчи состоялись давно и не отражают текущий баланс сил, который сейчас явно в пользу скандинавов.
Прогноз на победителя
Учитывая катастрофическую атаку Туниса (0,4 гола за игру в последних пяти матчах) и стабильную результативность Швеции (2,0 гола за игру), скандинавская сборная обязана побеждать в стартовом матче группового этапа. Даже с учетом проблем в обороне Швеции, африканцы вряд ли смогут забить больше одного гола, а собственные атакующие возможности шведов позволяют рассчитывать на два-три взятия ворот. Рекомендуемая ставка – победа Швеции с коэффициентом 1,95. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.
Время начала и трансляция
Матч первого тура группового этапа между сборными Швеции и Туниса состоится 15 июня 2026 года на стадионе «Эстадио BBVA» и начнется в 05:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».