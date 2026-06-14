15 июня 2026 года на стадионе «Эстадио BBVA». Скандинавы подходят к старту турнира в хорошей атакующей форме, забивая в шести последних матчах подряд, тогда как африканская команда испытывает серьезные проблемы с результативностью – всего два гола в пяти последних играх. Сможет ли Тунис дать бой более мастеровитому сопернику, или Швеция уверенно начнет свой путь на турнире?

Кто победит в матче

Сборная Швеции в последних пяти матчах забила 10 голов, что составляет в среднем 2,0 за игру, но при этом пропустила 9 (1,8 в среднем). Команда забивает в шести встречах кряду, однако оборона выглядит уязвимой – шведы пропускают уже в 11 матчах подряд. В активе скандинавов волевая победа над Польшей (3:2) и разгром Украины (3:1) в квалификации, а также ничья с Грецией (2:2) в последнем товарищеском матче. Сильная сторона Швеции – атака, способная реализовывать моменты даже против организованной обороны.

Тунис находится в глубоком кризисе результативности: всего два гола в пяти последних играх (0,4 в среднем) при семи пропущенных (1,4 за игру). Африканцы забивают лишь в трех последних матчах, причем два из этих голов пришлись на встречу с Гаити (1:0) и один – в ничьей с Мали (1:1). Разгромное поражение от Бельгии (0:5) и минимальный проигрыш Австрии (0:1) показывают, что против сильных европейских команд Тунис испытывает огромные трудности. Единственный позитивный момент – ничья с Канадой (0:0), но этого недостаточно для борьбы со Швецией.

Итоговый вывод: Швеция выглядит явным фаворитом благодаря стабильной результативности и опыту игры с соперниками разного уровня, тогда как Тунис не показывает ни атакующей мощи, ни надежности в обороне. При средней результативности шведов в два гола за игру и проблемах африканцев с созданием моментов победа скандинавской сборной не должна вызывать сомнений. Наш прогноз – победа Швеции.

Форма и история личных встреч

Швеция забивает в шести матчах подряд, но пропускает в 11 встречах кряду, что делает ее игры открытыми и результативными. Тунис, напротив, не может наладить атаку – всего два гола в пяти последних матчах, а в обороне допускает почти полтора пропущенных в среднем за игру. В истории личных встреч преимущество на стороне Швеции, но те матчи состоялись давно и не отражают текущий баланс сил, который сейчас явно в пользу скандинавов.





Составы команд Стартовые составы Запасные игроки Расстановка Швеция 23 Кристоффер Нордфельдт ВР 5 Габриэль Гудмундссон ЛЗ 2 Густаф Лагербилке ЦЗ 4 Исак Хин ЦЗ 3 Виктор Линделеф (К) ЦЗ 16 Йеспер Карлстрем ОП 18 Ясин Аяри ЦП 21 Александер Бернхардссон ПВ 10 Бенжамин Нигрен ПВ 17 Виктор Дьекереш ЦФ 9 Александер Исак ЦФ Главный тренер Грэм Поттер Тунис 1 Абдельмухиб Шамах ВР 21 Мохамед Бен Хамида ЛЗ 2 Али Абди ЛЗ 4 Омар Рекик ЦЗ 3 Монтассар Тальби ЦЗ 20 Ян Валери ПЗ 13 Рани Хедира ОП 17 Эйе Скири (К) ОП 25 Анис Слимане ЦП 10 Аннибал Меджбри АП 8 Элиас Саад ЛВ Главный тренер Сабри Лямуши Швеция 1 Якоб Виделль Зеттерстрем ВР 12 Виктор Йоханссон ВР 8 Даниэль Свенссон ЛЗ 15 Карл Старфельт ЦЗ 14 Хьялмар Экдаль ЦЗ 13 Кен Сема ЛП 20 Эрик Смит ЦП 19 Маттиас Сванберг ЦП 22 Бесфорт Зенели ЦП 7 Лукас Бергвалл АП 6 Герман Йоханссон ПП 24 Эллиот Страуд ЛВ 26 Таха Али ЛВ 11 Энтони Эланга ЛВ 25 Густаф Нильссон ЦФ Тунис 16 Аймен Дамен ВР 22 Сабри Бен-Хессен ВР 12 Мортадха Бен Уанес ЛЗ 5 Адем Арус ЦЗ 6 Дилан Бронн ЦЗ 23 Мутаз Неффати ПАЗ 15 Мохамед Бельхадж Махмуд ОП 11 Исмаэль Гарби АП 7 Элиас Ахури ПВ 26 Себастьян Тунекти ЛФ 24 Раэд Шихауи ЦФ 18 Райан Эльлуми ЦФ 9 Хазем Мастури ЦФ 19 Фирас Шауат ЦФ 14 Халил Айяри РФ 4-1-1-2-2 23 Нордфельдт 5 Гудмундссон 4 Хин 3 Линделеф 2 Лагербилке 16 Карлстрем 18 Аяри 21 Бернхардссон 10 Нигрен 9 Исак 17 Дьекереш 3-4-1-2 1 Шамах 21 Бен Хамида 4 Рекик 3 Тальби 20 Валери 13 Хедира 17 Скири 2 Абди 25 Слимане 10 Меджбри 8 Саад Остались в запасе Швеция Тунис 1 Якоб Виделль Зеттерстрем ВР 12 Виктор Йоханссон ВР 8 Даниэль Свенссон ЛЗ 15 Карл Старфельт ЦЗ 14 Хьялмар Экдаль ЦЗ 13 Кен Сема ЛП 20 Эрик Смит ЦП 19 Маттиас Сванберг ЦП 22 Бесфорт Зенели ЦП 7 Лукас Бергвалл АП 6 Герман Йоханссон ПП 24 Эллиот Страуд ЛВ 26 Таха Али ЛВ 11 Энтони Эланга ЛВ 25 Густаф Нильссон ЦФ Главный тренер Грэм Поттер 16 Аймен Дамен ВР 22 Сабри Бен-Хессен ВР 12 Мортадха Бен Уанес ЛЗ 5 Адем Арус ЦЗ 6 Дилан Бронн ЦЗ 23 Мутаз Неффати ПАЗ 15 Мохамед Бельхадж Махмуд ОП 11 Исмаэль Гарби АП 7 Элиас Ахури ПВ 26 Себастьян Тунекти ЛФ 24 Раэд Шихауи ЦФ 18 Райан Эльлуми ЦФ 9 Хазем Мастури ЦФ 19 Фирас Шауат ЦФ 14 Халил Айяри РФ Главный тренер Сабри Лямуши Остались в запасе 1 Якоб Виделль Зеттерстрем ВР 12 Виктор Йоханссон ВР 8 Даниэль Свенссон ЛЗ 15 Карл Старфельт ЦЗ 14 Хьялмар Экдаль ЦЗ 13 Кен Сема ЛП 20 Эрик Смит ЦП 19 Маттиас Сванберг ЦП 22 Бесфорт Зенели ЦП 7 Лукас Бергвалл АП 6 Герман Йоханссон ПП 24 Эллиот Страуд ЛВ 26 Таха Али ЛВ 11 Энтони Эланга ЛВ 25 Густаф Нильссон ЦФ Остались в запасе 16 Аймен Дамен ВР 22 Сабри Бен-Хессен ВР 12 Мортадха Бен Уанес ЛЗ 5 Адем Арус ЦЗ 6 Дилан Бронн ЦЗ 23 Мутаз Неффати ПАЗ 15 Мохамед Бельхадж Махмуд ОП 11 Исмаэль Гарби АП 7 Элиас Ахури ПВ 26 Себастьян Тунекти ЛФ 24 Раэд Шихауи ЦФ 18 Райан Эльлуми ЦФ 9 Хазем Мастури ЦФ 19 Фирас Шауат ЦФ 14 Халил Айяри РФ Главный тренер Грэм Поттер Главный тренер Сабри Лямуши

Прогноз на победителя

Учитывая катастрофическую атаку Туниса (0,4 гола за игру в последних пяти матчах) и стабильную результативность Швеции (2,0 гола за игру), скандинавская сборная обязана побеждать в стартовом матче группового этапа. Даже с учетом проблем в обороне Швеции, африканцы вряд ли смогут забить больше одного гола, а собственные атакующие возможности шведов позволяют рассчитывать на два-три взятия ворот. Рекомендуемая ставка – победа Швеции с коэффициентом 1,95. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч первого тура группового этапа между сборными Швеции и Туниса состоится 15 июня 2026 года на стадионе «Эстадио BBVA» и начнется в 05:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».