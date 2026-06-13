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Бразилия – Марокко: кто победит в матче 1 тура группового этапа Чемпионата мира 2026

13 июня 2026 11:36
Бразилия - Марокко
14 июн. 2026, воскресенье 01:00 | Чемпионат мира, группа C, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Бразилия победит
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Матч 1 тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Бразилии и Марокко пройдет 14 июня 2026 года в Ист-Ратерфорде на стадионе «Метлайф Стэдиум». Команды подходят к игре в потрясающей атакующей форме: обе сборные забили по 13 голов в последних пяти матчах (средняя результативность – 2,60 гола за игру у каждой). Однако ключевое различие – в обороне: Марокко пропускает всего 0,60 гола в среднем за последние пять встреч, тогда как Бразилия – 1,40. При этом марокканцы не проигрывают уже 22 матча подряд, а бразильцы выиграли три последних игры. Сможет ли феноменальная серия африканской команды устоять против атакующей мощи пентакампеонов?

Кто победит в матче

Сборная Бразилии демонстрирует взрывную атаку: 13 голов в последних пяти матчах (2,60 в среднем за игру), причем команда забивает в восьми последних встречах подряд. В активе бразильцев разгром Панамы (6:2) и волевая победа над Хорватией (3:1) в товарищеских матчах перед турниром. Однако оборона вызывает тревогу – бразильцы пропускают в пяти последних матчах (1,40 гола в среднем), а в апреле 2026 года уступили Франции (1:2). Тем не менее исторически Бразилия на чемпионатах мира против Марокко побеждала крупно.

Сборная Марокко находится на невероятном подъеме: команда не проигрывает уже 22 матча подряд, забивает в пяти последних играх и имеет лучшую оборону среди участников турнира – всего три пропущенных гола в пяти последних встречах (0,60 в среднем). Марокканцы разгромили Мадагаскар и Бурунди, а также сыграли вничью с Норвегией и Эквадором. В личной встрече 2023 года Марокко сенсационно обыграло Бразилию, что придает команде дополнительную уверентуру перед стартом.

Это противостояние двух сильнейших атак (по 2,60 гола за игру) и контрастных оборон (1,40 против 0,60). Бразилия исторически сильнее и имеет опыт побед над Марокко на чемпионатах мира, но текущая 22-матчевая беспроигрышная серия африканцев не оставляет сомнений в их классе. Тем не менее именно бразильцы способны прервать эту серию благодаря индивидуальному мастерству и опыту больших турниров. Наш вывод: победа Бразилии, но с высокой вероятностью Марокко забьет.

Форма и история личных встреч

В двух очных встречах команды обменялись победами, причем оба матча были результативными. Бразилия выиграла на чемпионате мира, а Марокко взяло реванш в товарищеской игре. Текущая форма соперников показывает, что обе сборные находятся в отличном атакующем тонусе, однако оборона Марокко значительно надежнее, что ставит под сомнение легкость победы бразильцев. Тем не менее бразильцы выиграли три последних матча подряд и имеют опыт побед на крупных турнирах.

Личные встречи
0% (0)
50% (1)
50% (1)
2
Забитых мячей
3
1
В среднем за матч
1.5
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:1
Самая крупная ничья:  1:1
Чемпионат мира, 1 тур
Бразилия
1 : 1
14.06.2026
Марокко
Товарищеские матчи. Сборные,
Марокко
2 : 1
26.03.2023
Бразилия


Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
1
Алиссон
ВР
16
Дуглас Сантос
ЛЗ
24
Рожер Ибаньес
ЦЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
3
Габриэль
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
8
Бруно Гимарайнс
ЦП
20
Лукас Пакета
АП
7
Винисиус
ЛВ
11
Рафинья
ПВ
25
Игор Тиаго
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Марокко
1
Яссин Буну
ВР
14
Исса Диоп
ЦЗ
18
Шади Рияд
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
24
Нил Эль-Айнауи
ЦП
8
Аззедин Унаи
ЦП
11
Исмаэль Сайбари
ЦП
6
Айюб Буадди
АП
10
Браим Диас
АП
23
Билал Эль-Ханнус
АП
Главный тренер
Мохамед Уаби
Бразилия
23
Эдерсон
ВР
12
Вевертон
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Бремер
ЦЗ
15
Лео Перейра
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
18
Данило
ОП
17
Фабиньо
ОП
2
Эдерсон
ЦП
22
Габриэль Мартинелли
ЛВ
21
Луис Энрике
ПВ
26
Райан Витор
ПВ
19
Эндрик
ЦФ
9
Матеус Кунья
ЦФ
Марокко
12
Мунир Моанд
ВР
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
26
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
19
Юссеф Беламмари
ЛАЗ
5
Марван Саадан
ЦЗ
25
Редуэн Хальхаль
ЦЗ
13
Закария Эль Уахди
ПЗ
15
Самир Эль-Мурабе
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
9
Суфьян Рахими
ЛВ
7
Шемсдин Тальби
ПВ
16
Жессим Яссин
ПВ
21
Аюб Амаимуни-Эшгуяб
ПВ
17
Амин Сбаи
ЛФ
20
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Алиссон
16
Дуглас Сантос
4
Маркиньос
3
Габриэль
24
Ибаньес
5
Каземиро
8
Гимарайнс
7
Винисиус
20
Пакета
11
Рафинья
25
Тиаго
4-3-3
1
Буну
2
Хакими
14
Диоп
18
Рияд
3
Мазрауи
24
Эль-Айнауи
8
Унаи
11
Сайбари
10
Диас
23
Эль-Ханнус
6
Буадди
5
Каземиро
13
Данило
13
Данило
5
Каземиро
8
Гимарайнс
18
Данило
18
Данило
8
Гимарайнс
24
Ибаньес
17
Фабиньо
17
Фабиньо
24
Ибаньес
20
Пакета
21
Энрике
21
Энрике
20
Пакета
25
Тиаго
9
Кунья
9
Кунья
25
Тиаго
23
Эль-Ханнус
26
Салах-Эддин
26
Салах-Эддин
23
Эль-Ханнус
8
Унаи
15
Эль-Мурабе
15
Эль-Мурабе
8
Унаи
11
Сайбари
9
Рахими
9
Рахими
11
Сайбари
10
Диас
7
Тальби
7
Тальби
10
Диас
3
Мазрауи
21
Амаимуни-Эшгуяб
21
Амаимуни-Эшгуяб
3
Мазрауи
Остались в запасе
Бразилия
Марокко
23
Эдерсон
ВР
12
Вевертон
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Бремер
ЦЗ
15
Лео Перейра
ЦЗ
2
Эдерсон
ЦП
22
Габриэль Мартинелли
ЛВ
26
Райан Витор
ПВ
19
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
12
Мунир Моанд
ВР
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
19
Юссеф Беламмари
ЛАЗ
5
Марван Саадан
ЦЗ
25
Редуэн Хальхаль
ЦЗ
13
Закария Эль Уахди
ПЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
16
Жессим Яссин
ПВ
17
Амин Сбаи
ЛФ
20
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Уаби
Остались в запасе
23
Эдерсон
ВР
12
Вевертон
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Бремер
ЦЗ
15
Лео Перейра
ЦЗ
2
Эдерсон
ЦП
22
Габриэль Мартинелли
ЛВ
26
Райан Витор
ПВ
19
Эндрик
ЦФ
Остались в запасе
12
Мунир Моанд
ВР
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
19
Юссеф Беламмари
ЛАЗ
5
Марван Саадан
ЦЗ
25
Редуэн Хальхаль
ЦЗ
13
Закария Эль Уахди
ПЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
16
Жессим Яссин
ПВ
17
Амин Сбаи
ЛФ
20
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Мохамед Уаби

Прогноз на победителя

Победит сборная Бразилии. Бразильцы забивают в восьми последних матчах, выиграли три последних встречи и имеют историческое преимущество над Марокко на чемпионатах мира. Несмотря на 22-матчевую беспроигрышную серию африканцев, индивидуальный класс и опыт бразильцев должны сыграть решающую роль в стартовом матче турнира. Ставка на победу Бразилии с коэффициентом 1,70. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура группового этапа между сборными Бразилии и Марокко состоится 14 июня 2026 года в Ист-Ратерфорде на стадионе «Метлайф Стэдиум» и начнется в 01:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на каналах «Матч ТВ», «Матч! Премьер», «Матч! Футбол 1».

Бразилия – Марокко: кто победит в матче 1 тура группового этапа Чемпионата мира 2026

1.70
Бразилия победит
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Чемпионат мира Марокко Бразилия
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