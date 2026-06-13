Матч 1 тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Бразилии и Марокко пройдет 14 июня 2026 года в Ист-Ратерфорде на стадионе «Метлайф Стэдиум». Команды подходят к игре в потрясающей атакующей форме: обе сборные забили по 13 голов в последних пяти матчах (средняя результативность – 2,60 гола за игру у каждой). Однако ключевое различие – в обороне: Марокко пропускает всего 0,60 гола в среднем за последние пять встреч, тогда как Бразилия – 1,40. При этом марокканцы не проигрывают уже 22 матча подряд, а бразильцы выиграли три последних игры. Сможет ли феноменальная серия африканской команды устоять против атакующей мощи пентакампеонов?

Кто победит в матче

Сборная Бразилии демонстрирует взрывную атаку: 13 голов в последних пяти матчах (2,60 в среднем за игру), причем команда забивает в восьми последних встречах подряд. В активе бразильцев разгром Панамы (6:2) и волевая победа над Хорватией (3:1) в товарищеских матчах перед турниром. Однако оборона вызывает тревогу – бразильцы пропускают в пяти последних матчах (1,40 гола в среднем), а в апреле 2026 года уступили Франции (1:2). Тем не менее исторически Бразилия на чемпионатах мира против Марокко побеждала крупно.

Сборная Марокко находится на невероятном подъеме: команда не проигрывает уже 22 матча подряд, забивает в пяти последних играх и имеет лучшую оборону среди участников турнира – всего три пропущенных гола в пяти последних встречах (0,60 в среднем). Марокканцы разгромили Мадагаскар и Бурунди, а также сыграли вничью с Норвегией и Эквадором. В личной встрече 2023 года Марокко сенсационно обыграло Бразилию, что придает команде дополнительную уверентуру перед стартом.

Это противостояние двух сильнейших атак (по 2,60 гола за игру) и контрастных оборон (1,40 против 0,60). Бразилия исторически сильнее и имеет опыт побед над Марокко на чемпионатах мира, но текущая 22-матчевая беспроигрышная серия африканцев не оставляет сомнений в их классе. Тем не менее именно бразильцы способны прервать эту серию благодаря индивидуальному мастерству и опыту больших турниров. Наш вывод: победа Бразилии, но с высокой вероятностью Марокко забьет.

Форма и история личных встреч

В двух очных встречах команды обменялись победами, причем оба матча были результативными. Бразилия выиграла на чемпионате мира, а Марокко взяло реванш в товарищеской игре. Текущая форма соперников показывает, что обе сборные находятся в отличном атакующем тонусе, однако оборона Марокко значительно надежнее, что ставит под сомнение легкость победы бразильцев. Тем не менее бразильцы выиграли три последних матча подряд и имеют опыт побед на крупных турнирах.

Личные встречи 0% (0) 50% (1) 50% (1) 2 Забитых мячей 3 1 В среднем за матч 1.5 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 2:1 Самая крупная ничья: 1:1 Чемпионат мира, 1 тур Бразилия 1 : 1 Марокко Товарищеские матчи. Сборные, Марокко 2 : 1 Бразилия



Составы команд Стартовые составы Запасные игроки Расстановка Бразилия 1 Алиссон ВР 16 Дуглас Сантос ЛЗ 24 Рожер Ибаньес ЦЗ 4 Маркиньос ЦЗ 3 Габриэль ЦЗ 5 Каземиро ОП 8 Бруно Гимарайнс ЦП 20 Лукас Пакета АП 7 Винисиус ЛВ 11 Рафинья ПВ 25 Игор Тиаго ЦФ Главный тренер Карло Анчелотти Марокко 1 Яссин Буну ВР 14 Исса Диоп ЦЗ 18 Шади Рияд ЦЗ 3 Нуссаир Мазрауи ПЗ 2 Ашраф Хакими ПЗ 24 Нил Эль-Айнауи ЦП 8 Аззедин Унаи ЦП 11 Исмаэль Сайбари ЦП 6 Айюб Буадди АП 10 Браим Диас АП 23 Билал Эль-Ханнус АП Главный тренер Мохамед Уаби Бразилия 23 Эдерсон ВР 12 Вевертон ВР 6 Алекс Сандро ЛЗ 14 Бремер ЦЗ 15 Лео Перейра ЦЗ 13 Данило ПЗ 18 Данило ОП 17 Фабиньо ОП 2 Эдерсон ЦП 22 Габриэль Мартинелли ЛВ 21 Луис Энрике ПВ 26 Райан Витор ПВ 19 Эндрик ЦФ 9 Матеус Кунья ЦФ Марокко 12 Мунир Моанд ВР 22 Ахмед Реда Таньяути ВР 26 Анасс Салах-Эддин ЛЗ 19 Юссеф Беламмари ЛАЗ 5 Марван Саадан ЦЗ 25 Редуэн Хальхаль ЦЗ 13 Закария Эль Уахди ПЗ 15 Самир Эль-Мурабе ЦП 4 Софиан Амрабат ЦП 9 Суфьян Рахими ЛВ 7 Шемсдин Тальби ПВ 16 Жессим Яссин ПВ 21 Аюб Амаимуни-Эшгуяб ПВ 17 Амин Сбаи ЛФ 20 Аюб Эль-Кааби ЦФ 4-1-1-3-1 1 Алиссон 16 Дуглас Сантос 4 Маркиньос 3 Габриэль 24 Ибаньес 5 Каземиро 8 Гимарайнс 7 Винисиус 20 Пакета 11 Рафинья 25 Тиаго 4-3-3 1 Буну 2 Хакими 14 Диоп 18 Рияд 3 Мазрауи 24 Эль-Айнауи 8 Унаи 11 Сайбари 10 Диас 23 Эль-Ханнус 6 Буадди 5 Каземиро 13 Данило 13 Данило 5 Каземиро 8 Гимарайнс 18 Данило 18 Данило 8 Гимарайнс 24 Ибаньес 17 Фабиньо 17 Фабиньо 24 Ибаньес 20 Пакета 21 Энрике 21 Энрике 20 Пакета 25 Тиаго 9 Кунья 9 Кунья 25 Тиаго 23 Эль-Ханнус 26 Салах-Эддин 26 Салах-Эддин 23 Эль-Ханнус 8 Унаи 15 Эль-Мурабе 15 Эль-Мурабе 8 Унаи 11 Сайбари 9 Рахими 9 Рахими 11 Сайбари 10 Диас 7 Тальби 7 Тальби 10 Диас 3 Мазрауи 21 Амаимуни-Эшгуяб 21 Амаимуни-Эшгуяб 3 Мазрауи Остались в запасе Бразилия Марокко 23 Эдерсон ВР 12 Вевертон ВР 6 Алекс Сандро ЛЗ 14 Бремер ЦЗ 15 Лео Перейра ЦЗ 2 Эдерсон ЦП 22 Габриэль Мартинелли ЛВ 26 Райан Витор ПВ 19 Эндрик ЦФ Главный тренер Карло Анчелотти 12 Мунир Моанд ВР 22 Ахмед Реда Таньяути ВР 19 Юссеф Беламмари ЛАЗ 5 Марван Саадан ЦЗ 25 Редуэн Хальхаль ЦЗ 13 Закария Эль Уахди ПЗ 4 Софиан Амрабат ЦП 16 Жессим Яссин ПВ 17 Амин Сбаи ЛФ 20 Аюб Эль-Кааби ЦФ Главный тренер Мохамед Уаби Остались в запасе 23 Эдерсон ВР 12 Вевертон ВР 6 Алекс Сандро ЛЗ 14 Бремер ЦЗ 15 Лео Перейра ЦЗ 2 Эдерсон ЦП 22 Габриэль Мартинелли ЛВ 26 Райан Витор ПВ 19 Эндрик ЦФ Остались в запасе 12 Мунир Моанд ВР 22 Ахмед Реда Таньяути ВР 19 Юссеф Беламмари ЛАЗ 5 Марван Саадан ЦЗ 25 Редуэн Хальхаль ЦЗ 13 Закария Эль Уахди ПЗ 4 Софиан Амрабат ЦП 16 Жессим Яссин ПВ 17 Амин Сбаи ЛФ 20 Аюб Эль-Кааби ЦФ Главный тренер Карло Анчелотти Главный тренер Мохамед Уаби

Прогноз на победителя

Победит сборная Бразилии. Бразильцы забивают в восьми последних матчах, выиграли три последних встречи и имеют историческое преимущество над Марокко на чемпионатах мира. Несмотря на 22-матчевую беспроигрышную серию африканцев, индивидуальный класс и опыт бразильцев должны сыграть решающую роль в стартовом матче турнира. Ставка на победу Бразилии с коэффициентом 1,70. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура группового этапа между сборными Бразилии и Марокко состоится 14 июня 2026 года в Ист-Ратерфорде на стадионе «Метлайф Стэдиум» и начнется в 01:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на каналах «Матч ТВ», «Матч! Премьер», «Матч! Футбол 1».