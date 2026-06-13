Матч 1 тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Бразилии и Марокко пройдет 14 июня 2026 года в Ист-Ратерфорде на стадионе «Метлайф Стэдиум». Команды подходят к игре в потрясающей атакующей форме: обе сборные забили по 13 голов в последних пяти матчах (средняя результативность – 2,60 гола за игру у каждой). Однако ключевое различие – в обороне: Марокко пропускает всего 0,60 гола в среднем за последние пять встреч, тогда как Бразилия – 1,40. При этом марокканцы не проигрывают уже 22 матча подряд, а бразильцы выиграли три последних игры. Сможет ли феноменальная серия африканской команды устоять против атакующей мощи пентакампеонов?
Кто победит в матче
Сборная Бразилии демонстрирует взрывную атаку: 13 голов в последних пяти матчах (2,60 в среднем за игру), причем команда забивает в восьми последних встречах подряд. В активе бразильцев разгром Панамы (6:2) и волевая победа над Хорватией (3:1) в товарищеских матчах перед турниром. Однако оборона вызывает тревогу – бразильцы пропускают в пяти последних матчах (1,40 гола в среднем), а в апреле 2026 года уступили Франции (1:2). Тем не менее исторически Бразилия на чемпионатах мира против Марокко побеждала крупно.
Сборная Марокко находится на невероятном подъеме: команда не проигрывает уже 22 матча подряд, забивает в пяти последних играх и имеет лучшую оборону среди участников турнира – всего три пропущенных гола в пяти последних встречах (0,60 в среднем). Марокканцы разгромили Мадагаскар и Бурунди, а также сыграли вничью с Норвегией и Эквадором. В личной встрече 2023 года Марокко сенсационно обыграло Бразилию, что придает команде дополнительную уверентуру перед стартом.
Это противостояние двух сильнейших атак (по 2,60 гола за игру) и контрастных оборон (1,40 против 0,60). Бразилия исторически сильнее и имеет опыт побед над Марокко на чемпионатах мира, но текущая 22-матчевая беспроигрышная серия африканцев не оставляет сомнений в их классе. Тем не менее именно бразильцы способны прервать эту серию благодаря индивидуальному мастерству и опыту больших турниров. Наш вывод: победа Бразилии, но с высокой вероятностью Марокко забьет.
Форма и история личных встреч
В двух очных встречах команды обменялись победами, причем оба матча были результативными. Бразилия выиграла на чемпионате мира, а Марокко взяло реванш в товарищеской игре. Текущая форма соперников показывает, что обе сборные находятся в отличном атакующем тонусе, однако оборона Марокко значительно надежнее, что ставит под сомнение легкость победы бразильцев. Тем не менее бразильцы выиграли три последних матча подряд и имеют опыт побед на крупных турнирах.
Прогноз на победителя
Победит сборная Бразилии. Бразильцы забивают в восьми последних матчах, выиграли три последних встречи и имеют историческое преимущество над Марокко на чемпионатах мира. Несмотря на 22-матчевую беспроигрышную серию африканцев, индивидуальный класс и опыт бразильцев должны сыграть решающую роль в стартовом матче турнира. Ставка на победу Бразилии с коэффициентом 1,70. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.
Время начала и трансляция
Матч 1 тура группового этапа между сборными Бразилии и Марокко состоится 14 июня 2026 года в Ист-Ратерфорде на стадионе «Метлайф Стэдиум» и начнется в 01:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на каналах «Матч ТВ», «Матч! Премьер», «Матч! Футбол 1».