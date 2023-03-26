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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко - Бразилия
Марокко - Бразилия: обзор матча 26 марта 2023
Марокко
26.03.2023, воскресенье, 01:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Бразилия
29'
С. Буфал
79'
А. Сабири
67'
Каземиро
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Марокко - Бразилия
90'
+3
Замена
Артур
️️️️
Эмерсон
86'
Замена
Ю. Алберто
️️️️
Л. Пакета
ГОЛ! 2:1!
А. Сабири
79'
Замена
Э. Абде
️️️️
С. Буфал
77'
Замена
В. Чеддира
️️️️
Ю. Эн-Несири
77'
67'
ГОЛ! 1:1!
Каземиро
Пас отдал
Л. Пакета
65'
Замена
В. Роке
️️️️
Родриго
64'
Замена
Антони
️️️️
Рони
Замена
И. Луза
️️️️
А. Унаи
64'
Замена
А. Сабири
️️️️
Б. Эль-Ханнус
64'
54'
Желтая карточка
Рони
Замена
Я. Аттиат-Алла
️️️️
А. Хакими
52'
Желтая карточка
С. Амрабат
45'
+3
Желтая карточка
Б. Эль-Ханнус
42'
ГОЛ! 1:0!
С. Буфал
Пас отдал
Б. Эль-Ханнус
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марокко
1
Яссин Буну
ВР
6
Ромен Сайсс
ЦЗ
5
Наиф Агер
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Аззедин Унаи
ЦП
23
Билал Эль-Ханнус
АП
7
Хаким Зиеш
ПВ
19
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Валид Реграги
Бразилия
12
Вевертон
ВР
6
Алекс Теллес
ЛЗ
2
Эдер Милитао
ЦЗ
24
Рожер Ибаньес
ЦЗ
13
Эмерсон
ПЗ
0
Рони
ЛВ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
20
Лукас Пакета
АП
10
Родриго
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Марокко
12
Мунир Моанд
ВР
22
Эль-Мехди Бенабид
ВР
17
Яхья Аттиат-Алла
ЛЗ
0
Аюб Амрауи
ЛЗ
15
Ашраф Дари
ЦЗ
6
Абдель Абкар
ЦЗ
18
Шади Рияд
ЦЗ
18
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
10
Анасс Зарури
ЛВ
0
Ибрахим Салах
ЛВ
17
Эз Абде
ЛВ
0
Яссин Кехта
ЦП
11
Абдельхамид Сабири
ЦП
0
Бенжамен Бушуари
ЦП
0
Имран Луза
ЦП
14
Закария Абухляль
ПВ
9
Абдеразак Хамдалла
ЦФ
21
Валид Чеддира
ЦФ
Бразилия
0
Mycael
ВР
23
Эдерсон
ВР
16
Ренан Лоди
ЛЗ
0
Артур
ЦЗ
14
Бремер
ЦЗ
0
Роберт Ренан
ЦЗ
18
Андре
ОП
18
Жоао Гомес
ЦП
0
Рафаэль Вейга
АП
19
Антони
ПВ
26
Витор Роке
ЦФ
0
Юри Алберто
ЦФ
4-2-3-1
1
Буну
2
Хакими
6
Сайсс
5
Агер
3
Мазрауи
4
Амрабат
8
Унаи
17
Буфал
23
Эль-Ханнус
7
Зиеш
19
Эн-Несири
4-1-3-1
12
Вевертон
13
Эмерсон
2
Милитао
24
Ибаньес
6
Теллес
5
Каземиро
10
Родриго
20
Пакета
7
Винисиус
0
Рони
2
Хакими
17
Аттиат-Алла
17
Аттиат-Алла
2
Хакими
23
Эль-Ханнус
11
Сабири
11
Сабири
23
Эль-Ханнус
8
Унаи
0
Луза
0
Луза
8
Унаи
17
Буфал
17
Эз Абде
17
Эз Абде
17
Буфал
19
Эн-Несири
21
Чеддира
21
Чеддира
19
Эн-Несири
13
Эмерсон
0
Артур
0
Артур
13
Эмерсон
0
Рони
19
Антони
19
Антони
0
Рони
10
Родриго
26
Роке
26
Роке
10
Родриго
20
Пакета
0
Алберто
0
Алберто
20
Пакета
Остались в запасе
Марокко
Бразилия
12
Мунир Моанд
ВР
22
Эль-Мехди Бенабид
ВР
0
Аюб Амрауи
ЛЗ
15
Ашраф Дари
ЦЗ
6
Абдель Абкар
ЦЗ
18
Шади Рияд
ЦЗ
18
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
0
Яссин Кехта
ЦП
0
Бенжамен Бушуари
ЦП
10
Анасс Зарури
ЛВ
0
Ибрахим Салах
ЛВ
14
Закария Абухляль
ПВ
9
Абдеразак Хамдалла
ЦФ
Главный тренер
Валид Реграги
0
Mycael
ВР
23
Эдерсон
ВР
16
Ренан Лоди
ЛЗ
14
Бремер
ЦЗ
0
Роберт Ренан
ЦЗ
18
Андре
ОП
18
Жоао Гомес
ЦП
0
Рафаэль Вейга
АП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
12
Мунир Моанд
ВР
22
Эль-Мехди Бенабид
ВР
0
Аюб Амрауи
ЛЗ
15
Ашраф Дари
ЦЗ
6
Абдель Абкар
ЦЗ
18
Шади Рияд
ЦЗ
18
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
0
Яссин Кехта
ЦП
0
Бенжамен Бушуари
ЦП
10
Анасс Зарури
ЛВ
0
Ибрахим Салах
ЛВ
14
Закария Абухляль
ПВ
9
Абдеразак Хамдалла
ЦФ
Остались в запасе
0
Mycael
ВР
23
Эдерсон
ВР
16
Ренан Лоди
ЛЗ
14
Бремер
ЦЗ
0
Роберт Ренан
ЦЗ
18
Андре
ОП
18
Жоао Гомес
ЦП
0
Рафаэль Вейга
АП
Главный тренер
Валид Реграги
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Марокко - Бразилия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Марокко
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 1/4 финала
Франция
2 : 0
09.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Чемпионат мира, 3 тур
Марокко
4 : 2
25.06.2026
Гаити
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
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