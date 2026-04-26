26 апреля в 34-м туре Серии А сыграют «Торино» и «Интер». Матч в Турине начнется в 19:00 (мск).

«Торино»

Команда Марко Барони с 40 очками занимает 12-е место в Серии А. «Торино» добыл 11 побед, 7 ничьих и потерпел 15 поражений, разница мячей – 37:54.

Последние результаты:

19.04.26 «Кремонезе» – «Торино» – 0:0;

11.04.26 «Торино» – «Верона» – 2:1;

05.04.26 «Пиза» – «Торино» – 0:1.

«Интер»

«Интер» с 78 очками возглавляет чемпионскую гонку. Подопечные Кристиана Киву добыли 25 побед, 3 ничьих и потерпели 5 поражений, разница мячей – 78:28.

Предыдущие результаты:

21.04.26 «Интер» – «Комо» – 3:2;

17.04.26 «Интер» – «Кальяри» – 3:0;

12.04.26 «Комо» – «Интер» – 3:4.

Очные встречи

04.02.26 «Интер» – «Торино» – 2:1;

25.08.25 «Интер» – «ТОрино» – 5:0;

11.05.25 «Торино» – «Интер» – 0:2.

Прогноз на матч «Торино» – «Интер»

Трудно представить, каким образом «Интер» упустит чемпионство. Нерадзурри достаточно набрать 4 очка в оставшихся 5 турах, с чем они наверняка справятся. Но зачем откладывать дело в долгий ящик, если ближайший соперник – ни на что не претендующий середняк? Киву наверняка затеет ротацию после тяжелой игр с «Комо» в Кубке, но даже так гости наберут 3 очка.