«Торино» – «Интер»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2026 с коэффициентом 1.62

26 апреля 2026 8:41
Торино - Интер
26 апр. 2026, воскресенье 19:00 | Италия. Серия А, 34 тур
26 апреля в 34-м туре Серии А сыграют «Торино» и «Интер». Матч в Турине начнется в 19:00 (мск).

«Торино»

Команда Марко Барони с 40 очками занимает 12-е место в Серии А. «Торино» добыл 11 побед, 7 ничьих и потерпел 15 поражений, разница мячей – 37:54.

Последние результаты:

  • 19.04.26 «Кремонезе» – «Торино» – 0:0;
  • 11.04.26 «Торино» – «Верона» – 2:1;
  • 05.04.26 «Пиза» – «Торино» – 0:1.

«Интер»

«Интер» с 78 очками возглавляет чемпионскую гонку. Подопечные Кристиана Киву добыли 25 побед, 3 ничьих и потерпели 5 поражений, разница мячей – 78:28.

Предыдущие результаты:

  • 21.04.26 «Интер» – «Комо» – 3:2;
  • 17.04.26 «Интер» – «Кальяри» – 3:0;
  • 12.04.26 «Комо» – «Интер» – 3:4.

Очные встречи

  • 04.02.26 «Интер» – «Торино» – 2:1;
  • 25.08.25 «Интер» – «ТОрино» – 5:0;
  • 11.05.25 «Торино» – «Интер» – 0:2.

Прогноз на матч «Торино» – «Интер»

Трудно представить, каким образом «Интер» упустит чемпионство. Нерадзурри достаточно набрать 4 очка в оставшихся 5 турах, с чем они наверняка справятся. Но зачем откладывать дело в долгий ящик, если ближайший соперник – ни на что не претендующий середняк? Киву наверняка затеет ротацию после тяжелой игр с «Комо» в Кубке, но даже так гости наберут 3 очка.

  • Прогноз – Ф2 (-1) с кф. 1.62.
  • Прогноз на точный счет – 0:2 с кф. 7.00.

Автор: Ланьков Роман
Италия. Серия А Интер Торино
Другие прогнозы
26.04.2026
17:00
1.77
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Краснодар - Динамо Мх
«Динамо» с форой +1,5
26.04.2026
17:00
1.95
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец - Сокол
Победа «Черноморца»
26.04.2026
17:00
1.79
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ - Чайка
Победа «Чайки» с форой +1,5
26.04.2026
17:00
2.50
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Ротор - Волга
Победа «Ротора» с форой (-1)
26.04.2026
17:00
1.95
Англия. Кубок, 1/2 финала
Челси - Лидс
Тотал матча меньше 2.5
26.04.2026
18:00
1.48
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Кудровка - Шахтер
Победа «Шахтера» с форой (-1.5)
