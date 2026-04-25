26 апреля на стадионе «Сан-Сиро» состоится центральный матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором «Милан» примет «Ювентус». Встреча двух грандов итальянского футбола имеет колоссальное значение в борьбе за место в Лиге чемпионов. Команды разделяет всего три очка, и победа может стать ключевой в распределении мест в топ-4.

«Милан»

«Россонери» подходят к матчу после гостевой победы над «Вероной» (1:0), которая прервала серию неудач. Команда испытывает определeнные проблемы в атаке – всего 4 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.80 гола за матч. Кристиан Пулишич с 10 голами в 30 матчах является лучшим бомбардиром. Домашнее поражение от «Удинезе» (0:3) и вылет от «Наполи» (0:1) оставили болезненный след. «Милан» не может обыграть «Ювентус» на протяжении шести последних очных встреч.

«Ювентус»

Туринцы подходят к дерби в статусе одной из самых стабильных команд лиги. Команда одержала три победы подряд в Серии А и не пропускает на протяжении трeх последних матчей. Оборона «Ювентуса» выглядит образцово – всего 1 пропущенный мяч в пяти последних играх и средний показатель 0.20 гола за матч. Кенан Йылдыз с 14 голами в 47 матчах является лучшим бомбардиром. «Ювентус» забивает в семи последних турах и не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против «Милана».

Факты о командах

«Милан»

В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола за игру

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.40 гола за игру

Не может обыграть «Ювентус» на протяжении 6 последних очных матчей

Пропускает в 3 последних очных матчах против «Ювентуса»

Победа в последнем матче над «Вероной» (1:0)

«Ювентус»

Победа в 3 последних матчах Серии А

Не пропускает в 3 последних матчах Серии А

Забивает в 7 последних матчах Серии А

В последних 5 играх пропускает в среднем 0.20 гола за игру

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против «Милана»

Прогноз на матч «Милан» – «Ювентус»

«Ювентус» находится в отличной форме и демонстрирует образцовую игру в обороне, не пропуская на протяжении трeх матчей подряд. «Милан» испытывает проблемы в атаке и не может обыграть туринцев в шести последних очных встречах. Учитывая историческое доминирование «Ювентуса» в этом противостоянии и текущую форму команд, гости выглядят предпочтительнее. Ожидаем осторожный футбол с минимумом опасных моментов.

