«Атлетико» – «Реал Сосьедад»: прогноз и ставки на финал Кубка Испании 18 апреля 2026 с коэффициентом 1.82

18 апреля состоится финальный матч Кубка Испании, в котором мадридский «Атлетико» встретится с «Реал Сосьедад». Хозяева финала по статусу (как победитель полуфинала) имеют феноменальную статистику личных встреч, а гости находятся в отличной кубковой форме и штампуют голы.

«Атлетико»

Мадридцы подходят к финалу с колоссальным психологическим преимуществом: 10 последних матчей без поражений против «Реал Сосьедад»! Команда забивает в 9 последних матчах и стабильно поражает ворота басков в 6 последних очных встречах. Проблема в обороне: 1.8 пропущенных в среднем за последние 5 игр, и «Атлетико» пропускает в 5 из 7 последних матчей. В полуфинале мадридцы уступили «Барселоне» (0:3), но финал – это отдельная история. Опыт «Атлетико» в решающих матчах огромен.

«Реал Сосьедад»

Баски находятся в отличной кубковой форме. Семь побед подряд в Кубке Испании и голы в 7 последних матчах турнира! В последних 5 играх «Реал Сосьедад» забивает 2.2 гола в среднем, а их голевая серия во всех турнирах составляет 21 матч! Это феноменальный показатель. Проблема в обороне: 2 пропущенных в среднем за последние 5 игр. В личных встречах с «Атлетико» статистика удручающая: 10 матчей без побед. Но в финале, где всe решается в одной игре, баски попытаются прервать эту серию.

Прогноз на финал «Атлетико» – «Реал Сосьедад»

Феноменальная статистика личных встреч на стороне «Атлетико» – 10 матчей без поражений. Но «Реал Сосьедад» подходит к финалу в отличной атакующей форме (21 матч с забитыми голами!). Баски обязательно забьют, но смогут ли они прервать свою ужасную серию против мадридцев? «Атлетико» умеет играть в финалах и наверняка сделает ставку на надeжность. Скорее всего, нас ждeт обмен голами, но мадридцы выглядят предпочтительнее благодаря историческому преимуществу.

Рекомендованные ставки