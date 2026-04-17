«Атлетико» – «Реал Сосьедад»: прогноз и ставки на финал Кубка Испании 18 апреля 2026 с коэффициентом 1.82

17 апреля 2026 10:15
Атлетико - Реал Сосьедад
18 апр. 2026, суббота 22:00 | Испания. Кубок, Финал
18 апреля состоится финальный матч Кубка Испании, в котором мадридский «Атлетико» встретится с «Реал Сосьедад». Хозяева финала по статусу (как победитель полуфинала) имеют феноменальную статистику личных встреч, а гости находятся в отличной кубковой форме и штампуют голы.

«Атлетико»

Мадридцы подходят к финалу с колоссальным психологическим преимуществом: 10 последних матчей без поражений против «Реал Сосьедад»! Команда забивает в 9 последних матчах и стабильно поражает ворота басков в 6 последних очных встречах. Проблема в обороне: 1.8 пропущенных в среднем за последние 5 игр, и «Атлетико» пропускает в 5 из 7 последних матчей. В полуфинале мадридцы уступили «Барселоне» (0:3), но финал – это отдельная история. Опыт «Атлетико» в решающих матчах огромен.

«Реал Сосьедад»

Баски находятся в отличной кубковой форме. Семь побед подряд в Кубке Испании и голы в 7 последних матчах турнира! В последних 5 играх «Реал Сосьедад» забивает 2.2 гола в среднем, а их голевая серия во всех турнирах составляет 21 матч! Это феноменальный показатель. Проблема в обороне: 2 пропущенных в среднем за последние 5 игр. В личных встречах с «Атлетико» статистика удручающая: 10 матчей без побед. Но в финале, где всe решается в одной игре, баски попытаются прервать эту серию.

Факты о командах

«Атлетико»

  • Десять матчей без поражений в очных встречах с «Реал Сосьедад»
  • Забивает в 9 последних матчах
  • В среднем: 1.40 гола забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 6 последних очных матчах с соперником
  • Огромный опыт финалов

«Реал Сосьедад»

  • Семь побед подряд в Кубке Испании
  • Забивает в 21 последнем матче – феноменальная серия
  • В среднем: 2.20 гола забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Не может выиграть у «Атлетико» в 10 последних очных матчах
  • В отличной атакующей форме

Прогноз на финал «Атлетико» – «Реал Сосьедад»

Феноменальная статистика личных встреч на стороне «Атлетико» – 10 матчей без поражений. Но «Реал Сосьедад» подходит к финалу в отличной атакующей форме (21 матч с забитыми голами!). Баски обязательно забьют, но смогут ли они прервать свою ужасную серию против мадридцев? «Атлетико» умеет играть в финалах и наверняка сделает ставку на надeжность. Скорее всего, нас ждeт обмен голами, но мадридцы выглядят предпочтительнее благодаря историческому преимуществу.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Атлетико» – коэффициент 1.82
  • Обе забьют – да

Автор: Ланьков Роман
