18 апреля в рамках 25-го тура Российской Премьер-лиги казанский «Рубин» на своeм поле примет тольяттинский «Акрон». Хозяева набрали отличный ход и не проигрывают 5 матчей подряд, а гости переживают кризис и пропускают пачками. «Рубин» является явным фаворитом.

«Рубин»

Казанцы подходят к этому матчу в прекрасном настроении. Команда не проигрывает в 5 последних матчах и не пропускает в 4 последних – это фантастическая оборонительная серия! Мирлинд Даку (10 голов) находится в отличной форме и готов терзать оборону соперника. В атаке казанцы забивают 1.2 гола за игру в последних 5 матчах, но главное – они практически не пропускают (0.2 гола в среднем). Дома «Рубин» чувствует себя уверенно, а в личных встречах с «Акроном» у них феноменальная статистика: 9 матчей без поражений и 7 матчей с забитыми голами.

«Акрон»

Тольяттинцы переживают ужасный период. Команда проигрывает в 3 последних матчах и пропускает в 10 последних. Оборона катастрофическая: 3 пропущенных гола в среднем за последние 5 игр! Жилсон Беншимол (9 голов) пытается тащить команду, и «Акрон» забивает в 5 последних матчах (1.6 гола за игру). Но когда пропускаешь 3 за матч, даже такая атака не спасает. В гостях у «Рубина» тольяттинцам будет тяжело: в личных встречах они не могут выиграть уже 9 матчей подряд.

Факты о командах

«Рубин»

Пять матчей без поражений

Четыре матча без пропущенных голов

В среднем: 1.20 гола забито, 0.20 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Мирлинд Даку (10 голов)

Не проигрывает в 9 последних очных матчах с «Акроном»

«Акрон»

Три поражения подряд

Пропускает в 10 последних матчах

В среднем: 1.60 гола забито, 3.00 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Жилсон Беншимол (9 голов)

Не может выиграть у «Рубина» в 9 последних очных матчах

Прогноз на матч «Рубин» – «Акрон»

«Рубин» в фантастической оборонительной форме: 4 матча без пропущенных голов! «Акрон» пропускает 3 гола за игру и проигрывает 3 матча подряд. Разница в классе и форме колоссальная. Хозяева должны побеждать, используя свою надeжную оборону и атаку во главе с Даку. «Акрон» забивает в 5 последних матчах, но «Рубин» не пропускает 4 игры подряд – этот дуэльный расклад говорит о том, что гостям будет очень сложно отличиться.

