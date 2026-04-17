Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Рубин» – «Акрон»: прогноз и ставки на матч 18 апреля 2026 с коэффициентом 2

17 апреля 2026 8:56
Рубин - Акрон
18 апр. 2026, суббота 17:00 | Россия. Премьер-лига, 25 тур
Перейти в онлайн матча
2.00
Победа «Рубина»
Сделать ставку

18 апреля в рамках 25-го тура Российской Премьер-лиги казанский «Рубин» на своeм поле примет тольяттинский «Акрон». Хозяева набрали отличный ход и не проигрывают 5 матчей подряд, а гости переживают кризис и пропускают пачками. «Рубин» является явным фаворитом.

«Рубин»

Казанцы подходят к этому матчу в прекрасном настроении. Команда не проигрывает в 5 последних матчах и не пропускает в 4 последних – это фантастическая оборонительная серия! Мирлинд Даку (10 голов) находится в отличной форме и готов терзать оборону соперника. В атаке казанцы забивают 1.2 гола за игру в последних 5 матчах, но главное – они практически не пропускают (0.2 гола в среднем). Дома «Рубин» чувствует себя уверенно, а в личных встречах с «Акроном» у них феноменальная статистика: 9 матчей без поражений и 7 матчей с забитыми голами.

«Акрон»

Тольяттинцы переживают ужасный период. Команда проигрывает в 3 последних матчах и пропускает в 10 последних. Оборона катастрофическая: 3 пропущенных гола в среднем за последние 5 игр! Жилсон Беншимол (9 голов) пытается тащить команду, и «Акрон» забивает в 5 последних матчах (1.6 гола за игру). Но когда пропускаешь 3 за матч, даже такая атака не спасает. В гостях у «Рубина» тольяттинцам будет тяжело: в личных встречах они не могут выиграть уже 9 матчей подряд.

Факты о командах

«Рубин»

  • Пять матчей без поражений
  • Четыре матча без пропущенных голов
  • В среднем: 1.20 гола забито, 0.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Мирлинд Даку (10 голов)
  • Не проигрывает в 9 последних очных матчах с «Акроном»

«Акрон»

  • Три поражения подряд
  • Пропускает в 10 последних матчах
  • В среднем: 1.60 гола забито, 3.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Жилсон Беншимол (9 голов)
  • Не может выиграть у «Рубина» в 9 последних очных матчах

Прогноз на матч «Рубин» – «Акрон»

«Рубин» в фантастической оборонительной форме: 4 матча без пропущенных голов! «Акрон» пропускает 3 гола за игру и проигрывает 3 матча подряд. Разница в классе и форме колоссальная. Хозяева должны побеждать, используя свою надeжную оборону и атаку во главе с Даку. «Акрон» забивает в 5 последних матчах, но «Рубин» не пропускает 4 игры подряд – этот дуэльный расклад говорит о том, что гостям будет очень сложно отличиться.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Рубина» – коэффициент 2
  • Индивидуальный тотал «Акрона» меньше 0.5

2.00
Победа «Рубина»
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Россия. Премьер-лига Акрон Рубин
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 