12 апреля в рамках 32-го тура АПЛ «Сандерленд» на своeм поле примет «Тоттенхэм». Хозяева спокойно располагаются в середине таблицы и уже практически решили свои задачи на сезон. А вот гости… у «шпор» настоящий кошмар. Команда не может выиграть 13 матчей подряд и стремительно катится в зону вылета.

«Сандерленд»

«Коты» подходят к этому матчу в статусе твeрдого середняка, который уже может играть расслабленно. 43 очка после 31 тура – задача минимум выполнена, зона вылета осталась далеко позади. Проблема лишь в том, что дома «Сандерленд» в последнее время не радует своих болельщиков – три поражения подряд на «Стэдиум оф Лайт». В атаке команда не блещет (0.8 гола за матч в последних 5 играх), но и оборона выглядит довольно прилично (0.8 пропущенных). Лучший бомбардир Брайан Бробби с 6 голами – не звезда мирового уровня, но свои моменты он создаeт. В личных встречах с «Тоттенхэмом» у «Сандерленда» статистика удручающая: 9 матчей без побед.

«Тоттенхэм»

Если есть команда в кризисе, то это «шпоры». Тринадцать матчей без побед! Тринадцать! Это катастрофа для клуба, который ещe недавно претендовал на еврокубки. Сейчас «Тоттенхэм» находится на 18-м месте, в зоне вылета, и ситуация становится критической. Оборона лондонцев просто ужасна: 2.8 пропущенных гола в среднем за последние 5 матчей. «Шпоры» пропускают в 10 матчах подряд – это какой-то замкнутый круг. Ришарлисон (10 голов) пытается тащить команду, но в одиночку это делать невозможно. Единственный позитив: «Тоттенхэм» забивает в 7 из 9 последних матчей, а в личных встречах с «Сандерлендом» у них просто феноменальная статистика – 11 из 13 матчей с забитыми голами и 9 матчей без поражений.

Прогноз на матч «Сандерленд» – «Тоттенхэм»

Как ни странно, но именно «Тоттенхэм» выглядит более мотивированной командой. «Шпорам» просто некуда отступать – ещe немного, и вылет в Чемпионшип станет реальностью. «Сандерленд» уже решил свои задачи и может позволить себе играть без сверхнапряжения. Статистика личных встреч на стороне гостей – 9 матчей без поражений, 11 из 13 с забитыми голами. Да, «шпоры» пропускают пачками, но и забивают регулярно. Ожидать от них сухой победы не приходится, но набрать очки они обязаны.

Рекомендованные ставки