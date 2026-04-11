«Парма» – «Наполи»: прогноз и ставки на матч 12 апреля 2026 с коэффициентом 1.61

11 апреля 2026 10:23
Парма - Наполи
12 апр. 2026, воскресенье 16:00 | Италия. Серия А, 32 тур
1.61
Победа «Наполи»
12 апреля 2026 года в 16:00 состоится поединок 32-го тура чемпионата Италии. «Парма» сыграет против основательно разошедшегося «Наполи» Антонио Конте.

«Парма»

«Крестоносцы» чувствуют себя в относительной безопасности в контексте борьбы за сохранение прописки в Серии А. На данный момент «Парма» идет с отрывом +8 от зоны вылета, еще не обеспечив себе комфортную жизнь в элите.

Последние три игры:

  • Лацио – Парма 1:1
  • Парма – Кремонезе 0:2
  • Торино – Парма 4:1

«Наполи»

«Адзурри» пережили кризис, не в последнюю очередь связанный с большим количеством травмированных игроков и набрали солидные обороты в самый важный отрезок сезона. Подопечные Антонио Конте одержали шесть побед кряду и вернулись в гонку за Скудетто. За семь туров до финиша сезона в Серии А «Наполи» отстает от лидирующего «Интера» на семь очков.

Последние три игры:

  • Наполи – Милан 1:0
  • Кальяри – Наполи 0:1
  • Наполи – Лечче 2:1

Очные встречи

  • Наполи – Парма 0:0
  • Парма – Наполи 0:0
  • Наполи – Парма 2:1

Прогноз на матч «Парма» – «Наполи»

Семь баллов отставания от «Интера» – немалый разрыв, но нет ничего невозможного, если говорить о «нерадзурри». У «Наполи» остается шанс на защиту чемпионского титула, и нынешняя форма команды говорит о том, что ей по силам набрать три очка в Парме. Да, ожидается не самый простой матч, однако банда Конте умеет брать максимум, что называется «на жилах».

Прогноз: победа «Наполи», коэффициент – 1,61. Прогноз на счет – 0:1.

Автор: Орлов Максим
Италия. Серия А Наполи Парма
