12 апреля 2026 года в 16:00 состоится поединок 32-го тура чемпионата Италии. «Парма» сыграет против основательно разошедшегося «Наполи» Антонио Конте.

«Парма»

«Крестоносцы» чувствуют себя в относительной безопасности в контексте борьбы за сохранение прописки в Серии А. На данный момент «Парма» идет с отрывом +8 от зоны вылета, еще не обеспечив себе комфортную жизнь в элите.

Последние три игры:

Лацио – Парма 1:1

Парма – Кремонезе 0:2

Торино – Парма 4:1

«Наполи»

«Адзурри» пережили кризис, не в последнюю очередь связанный с большим количеством травмированных игроков и набрали солидные обороты в самый важный отрезок сезона. Подопечные Антонио Конте одержали шесть побед кряду и вернулись в гонку за Скудетто. За семь туров до финиша сезона в Серии А «Наполи» отстает от лидирующего «Интера» на семь очков.

Последние три игры:

Наполи – Милан 1:0

Кальяри – Наполи 0:1

Наполи – Лечче 2:1

Очные встречи

Наполи – Парма 0:0

Парма – Наполи 0:0

Наполи – Парма 2:1

Прогноз на матч «Парма» – «Наполи»

Семь баллов отставания от «Интера» – немалый разрыв, но нет ничего невозможного, если говорить о «нерадзурри». У «Наполи» остается шанс на защиту чемпионского титула, и нынешняя форма команды говорит о том, что ей по силам набрать три очка в Парме. Да, ожидается не самый простой матч, однако банда Конте умеет брать максимум, что называется «на жилах».

Прогноз: победа «Наполи», коэффициент – 1,61. Прогноз на счет – 0:1.