11 апреля 2026 года в 17:00 состоится поединок 32-го тура чемпионата Англии. В гости к «Брентфорду» пожалует «Эвертон» опытнейшего Дэвида Мойеса.

«Брентфорд»

«Брентфорд» Кита Эндрюса – одно из главных открытий сезона в Премьер-лиге. Успешное выступление «пчел» по достоинству оценили в центральном офисе клуба, вручив Эндрюсу новый долгосрочный контракт.

Последние три игры:

Лидс – Брентфорд 0:0

Брентфорд – Вулверхэмптон 2:2

Вест Хэм – Брентфорд 2:2 (победа «ВХЮ» по пенальти, Кубок Англии)

«Эвертон»

«Эвертон» набрал те же 46 очков, что и «Брентфорд», и, как и лондонцы нацеливается на место в еврокубках. При этом, что интересно, команда Дэвида Мойеса лучше чувствует себя в гостях, чем на новеньком «Хилл Дикинсон Стэдиум».

Последние три игры:

Эвертон – Челси 3:0

Арсенал – Эвертон 2:0

Эвертон – Бернли 2:0

Очные встречи

Эвертон – Брентфорд 2:4

Брентфорд – Эвертон 1:1

Эвертон – Брентфорд 1:1

Прогноз на матч «Брентфорд» – «Эвертон»

Кит Эндрюс поставил «Брентфорду» яркий и атакующий футбол, тем более, если говорить об играх в родных стенах. «Эвертон», в свою очередь, может рассчитывать на разительные «контры» и конечно же на стандарты (прекрасно играющие головой Тарковски и Кин не дадут соврать). Полагаем, что обе команды не покинут поле «Коммьюнити Стэдиум» без результативных ударов.

Прогноз: обе забьют, коэффициент – 1,76. Прогноз на счет – 1:1.