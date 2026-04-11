«Брентфорд» – «Эвертон»: прогноз и ставки на матч 11 апреля 2026 с коэффициентом 1.76

11 апреля 2026 10:01
Брентфорд - Эвертон
11 апр. 2026, суббота 17:00 | Англия. Премьер-лига, 32 тур
Перейти в онлайн матча
1.76
Обе забьют
Сделать ставку

11 апреля 2026 года в 17:00 состоится поединок 32-го тура чемпионата Англии. В гости к «Брентфорду» пожалует «Эвертон» опытнейшего Дэвида Мойеса.

«Брентфорд»

«Брентфорд» Кита Эндрюса – одно из главных открытий сезона в Премьер-лиге. Успешное выступление «пчел» по достоинству оценили в центральном офисе клуба, вручив Эндрюсу новый долгосрочный контракт.

Последние три игры:

  • Лидс – Брентфорд 0:0
  • Брентфорд – Вулверхэмптон 2:2
  • Вест Хэм – Брентфорд 2:2 (победа «ВХЮ» по пенальти, Кубок Англии)

«Эвертон»

«Эвертон» набрал те же 46 очков, что и «Брентфорд», и, как и лондонцы нацеливается на место в еврокубках. При этом, что интересно, команда Дэвида Мойеса лучше чувствует себя в гостях, чем на новеньком «Хилл Дикинсон Стэдиум».

Последние три игры:

  • Эвертон – Челси 3:0
  • Арсенал – Эвертон 2:0
  • Эвертон – Бернли 2:0

Очные встречи

  • Эвертон – Брентфорд 2:4
  • Брентфорд – Эвертон 1:1
  • Эвертон – Брентфорд 1:1

Прогноз на матч «Брентфорд» – «Эвертон»

Кит Эндрюс поставил «Брентфорду» яркий и атакующий футбол, тем более, если говорить об играх в родных стенах. «Эвертон», в свою очередь, может рассчитывать на разительные «контры» и конечно же на стандарты (прекрасно играющие головой Тарковски и Кин не дадут соврать). Полагаем, что обе команды не покинут поле «Коммьюнити Стэдиум» без результативных ударов.

Прогноз: обе забьют, коэффициент – 1,76. Прогноз на счет – 1:1.

1.76
Обе забьют
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Англия. Премьер-лига Эвертон Брентфорд
Другие прогнозы
14.04.2026
17:45
1.85
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Шабаб Аль-Ахли - Трактор
Победа «Шабаб Аль-Ахли»
14.04.2026
21:00
1.65
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Аль-Вахда - Аль-Иттихад
Обе забьют – да
14.04.2026
21:00
1.55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Кадисия - Аль-Шабаб
Обе забьют – да
14.04.2026
22:00
1.80
Лига чемпионов, 1/4 финала
Атлетико - Барселона
Победа «Барселоны»
14.04.2026
22:00
1.58
Лига чемпионов, 1/4 финала
Ливерпуль - ПСЖ
«ПСЖ» не проиграет (X2) 
