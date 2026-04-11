11 апреля 2026 года в 17:00 состоится поединок 32-го тура чемпионата Англии. В гости к «Брентфорду» пожалует «Эвертон» опытнейшего Дэвида Мойеса.
«Брентфорд»
«Брентфорд» Кита Эндрюса – одно из главных открытий сезона в Премьер-лиге. Успешное выступление «пчел» по достоинству оценили в центральном офисе клуба, вручив Эндрюсу новый долгосрочный контракт.
Последние три игры:
- Лидс – Брентфорд 0:0
- Брентфорд – Вулверхэмптон 2:2
- Вест Хэм – Брентфорд 2:2 (победа «ВХЮ» по пенальти, Кубок Англии)
«Эвертон»
«Эвертон» набрал те же 46 очков, что и «Брентфорд», и, как и лондонцы нацеливается на место в еврокубках. При этом, что интересно, команда Дэвида Мойеса лучше чувствует себя в гостях, чем на новеньком «Хилл Дикинсон Стэдиум».
Последние три игры:
- Эвертон – Челси 3:0
- Арсенал – Эвертон 2:0
- Эвертон – Бернли 2:0
Очные встречи
- Эвертон – Брентфорд 2:4
- Брентфорд – Эвертон 1:1
- Эвертон – Брентфорд 1:1
Прогноз на матч «Брентфорд» – «Эвертон»
Кит Эндрюс поставил «Брентфорду» яркий и атакующий футбол, тем более, если говорить об играх в родных стенах. «Эвертон», в свою очередь, может рассчитывать на разительные «контры» и конечно же на стандарты (прекрасно играющие головой Тарковски и Кин не дадут соврать). Полагаем, что обе команды не покинут поле «Коммьюнити Стэдиум» без результативных ударов.
Прогноз: обе забьют, коэффициент – 1,76. Прогноз на счет – 1:1.