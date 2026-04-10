11 апреля в 28-м туре российской Первой лиги сыграют «Челябинск» и «СКА-Хабаровск». Игра в Челябинске начнется в 17:00 (мск).

«Челябинск»

Команда Романа Пилипчука с 38 очками занимает 7-е место в Первой лиге. «Челябинск» добыл 9 побед, 11 ничьих и потерпел 7 поражений, разница мячей – 35:29.

Последние результаты:

03.04.26 «Челябинск» – «Черноморец» – 1:1;

29.03.26 «Чайка» – «Челябинск» – 2:1;

23.03.26 «Челябинск» – «Торпедо» – 0:1.

«СКА-Хабаровск»

«СКА-Хабаровск» набрал 34 очка и занимает 10-е место. Подопечные Алексея Поддубского добыли 8 побед, 10 ничьих и потерпели 9 поражений, разница мячей – 29:35.

Предыдущие результаты:

05.04.26 «СКА-Хабаровск» – «Волга» – 1:1;

30.03.26 «Торпедо» М – «СКА-Хабаровск» – 4:1;

22.03.26 «СКА-Хабаровск» – «Арсенал» – 1:3.

Очные встречи

14.09.25 «СКА-Хабаровск» – «Челябинск» – 1:1;

05.02.25 «СКА-Хабаровск» – «Челябинск» – 2:1;

05.02.24 «СКА-Хабаровск» – «Челябинск» – 3:4.

Прогноз на матч «Челябинск» – «СКА-Хабаровск»

Обе команды подходят к матчу с серией из 5 матчей без побед. Из-за последних неудач челябинцы и хабаровчане выпали из борьбы за топ-4 – особенно это относится к СКА. Как нам кажется, обе серии продолжатся в довольно скучном матче.