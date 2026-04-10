Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Челябинск» – «СКА-Хабаровск»: прогноз и ставки на матч 11 апреля 2026 с коэффициентом 1.70

10 апреля 2026 11:12
Челябинск - СКА-Хабаровск
11 апр. 2026, суббота 17:00 | Россия. PARI Первая лига, 28 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
ТМ (2,5)
Сделать ставку

11 апреля в 28-м туре российской Первой лиги сыграют «Челябинск» и «СКА-Хабаровск». Игра в Челябинске начнется в 17:00 (мск).

«Челябинск»

Команда Романа Пилипчука с 38 очками занимает 7-е место в Первой лиге. «Челябинск» добыл 9 побед, 11 ничьих и потерпел 7 поражений, разница мячей – 35:29.

Последние результаты:

  • 03.04.26 «Челябинск» – «Черноморец» – 1:1;
  • 29.03.26 «Чайка» – «Челябинск» – 2:1;
  • 23.03.26 «Челябинск» – «Торпедо» – 0:1.

«СКА-Хабаровск»

«СКА-Хабаровск» набрал 34 очка и занимает 10-е место. Подопечные Алексея Поддубского добыли 8 побед, 10 ничьих и потерпели 9 поражений, разница мячей – 29:35.

Предыдущие результаты:

  • 05.04.26 «СКА-Хабаровск» – «Волга» – 1:1;
  • 30.03.26 «Торпедо» М – «СКА-Хабаровск» – 4:1;
  • 22.03.26 «СКА-Хабаровск» – «Арсенал» – 1:3.

Очные встречи

  • 14.09.25 «СКА-Хабаровск» – «Челябинск» – 1:1;
  • 05.02.25 «СКА-Хабаровск» – «Челябинск» – 2:1;
  • 05.02.24 «СКА-Хабаровск» – «Челябинск» – 3:4.

Прогноз на матч «Челябинск» – «СКА-Хабаровск»

Обе команды подходят к матчу с серией из 5 матчей без побед. Из-за последних неудач челябинцы и хабаровчане выпали из борьбы за топ-4 – особенно это относится к СКА. Как нам кажется, обе серии продолжатся в довольно скучном матче.

  • Прогноз – ТМ (2,5) 1.70.
  • Прогноз на точный счет – 0:0 с кф. 6.90.

1.70
ТМ (2,5)
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Россия. PARI Первая лига СКА-Хабаровск Челябинск
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 