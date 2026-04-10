10 апреля 2026 11:12
Челябинск - СКА-Хабаровск
11 апр. 2026, суббота 17:00 | Россия. PARI Первая лига, 28 тур
11 апреля в 28-м туре российской Первой лиги сыграют «Челябинск» и «СКА-Хабаровск». Игра в Челябинске начнется в 17:00 (мск).
«Челябинск»
Команда Романа Пилипчука с 38 очками занимает 7-е место в Первой лиге. «Челябинск» добыл 9 побед, 11 ничьих и потерпел 7 поражений, разница мячей – 35:29.
Последние результаты:
- 03.04.26 «Челябинск» – «Черноморец» – 1:1;
- 29.03.26 «Чайка» – «Челябинск» – 2:1;
- 23.03.26 «Челябинск» – «Торпедо» – 0:1.
«СКА-Хабаровск»
«СКА-Хабаровск» набрал 34 очка и занимает 10-е место. Подопечные Алексея Поддубского добыли 8 побед, 10 ничьих и потерпели 9 поражений, разница мячей – 29:35.
Предыдущие результаты:
- 05.04.26 «СКА-Хабаровск» – «Волга» – 1:1;
- 30.03.26 «Торпедо» М – «СКА-Хабаровск» – 4:1;
- 22.03.26 «СКА-Хабаровск» – «Арсенал» – 1:3.
Очные встречи
- 14.09.25 «СКА-Хабаровск» – «Челябинск» – 1:1;
- 05.02.25 «СКА-Хабаровск» – «Челябинск» – 2:1;
- 05.02.24 «СКА-Хабаровск» – «Челябинск» – 3:4.
Прогноз на матч «Челябинск» – «СКА-Хабаровск»
Обе команды подходят к матчу с серией из 5 матчей без побед. Из-за последних неудач челябинцы и хабаровчане выпали из борьбы за топ-4 – особенно это относится к СКА. Как нам кажется, обе серии продолжатся в довольно скучном матче.
- Прогноз – ТМ (2,5) 1.70.
- Прогноз на точный счет – 0:0 с кф. 6.90.