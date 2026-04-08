9 апреля в рамках первого четвертьфинального матча Лиги Европы немецкий «Фрайбург» примет испанскую «Сельту». Обе команды демонстрируют атакующий футбол и имеют впечатляющие голевые серии в еврокубках.
«Фрайбург»
Хозяева подходят к матчу после поражения от «Баварии» (2:3). В Лиге Европы «Фрайбург» побеждает в 3 последних домашних матчах. В последних 5 играх немцы забили 1.80 гола в среднем и пропустили 1.40. Команда пропускает в 10 последних матчах, но забивает в 3 последних.
«Сельта»
Гости находятся в отличной еврокубковой форме. Команда не проигрывает в 6 последних матчах Лиги Европы и обязательно забивает в 9 последних еврокубковых встречах. «Сельта» не проигрывает в 8 последних гостевых матчах Лиги Европы. В последних 5 играх испанцы забили 2.00 гола в среднем и пропустили 1.60. Команда забивает в 12 последних матчах.
Прогноз на матч «Фрайбург» – «Сельта»
Ожидается встреча двух атакующих команд с отличными голевыми сериями в еврокубках. «Сельта» не проигрывает в 8 гостевых матчах ЛЕ подряд и забивает в 9 матчах кряду. «Фрайбург» дома в ЛЕ побеждает 3 матча подряд. Учитывая, что обе команды стабильно забивают и имеют проблемы в обороне, наиболее вероятным сценарием выглядит результативная игра с голами с обеих сторон.
Рекомендованные ставки
- Обе забьют – да – коэффициент 1.80
- Тотал больше 2.5 голов