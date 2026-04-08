Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Фрайбург» – «Сельта»: прогноз и ставки на матч 9 апреля 2026 с коэффициентом 1.80

08 апреля 2026 8:01
Фрайбург - Сельта
09 апр. 2026, четверг 22:00 | Лига Европы, 1/4 финала
Перейти в онлайн матча
1.80
Обе забьют – да 
Сделать ставку

9 апреля в рамках первого четвертьфинального матча Лиги Европы немецкий «Фрайбург» примет испанскую «Сельту». Обе команды демонстрируют атакующий футбол и имеют впечатляющие голевые серии в еврокубках.

«Фрайбург»

Хозяева подходят к матчу после поражения от «Баварии» (2:3). В Лиге Европы «Фрайбург» побеждает в 3 последних домашних матчах. В последних 5 играх немцы забили 1.80 гола в среднем и пропустили 1.40. Команда пропускает в 10 последних матчах, но забивает в 3 последних.

«Сельта»

Гости находятся в отличной еврокубковой форме. Команда не проигрывает в 6 последних матчах Лиги Европы и обязательно забивает в 9 последних еврокубковых встречах. «Сельта» не проигрывает в 8 последних гостевых матчах Лиги Европы. В последних 5 играх испанцы забили 2.00 гола в среднем и пропустили 1.60. Команда забивает в 12 последних матчах.

Факты о командах

«Фрайбург»

  • Побеждает в 3 последних домашних матчах Лиги Европы
  • Пропускает в 10 последних матчах
  • В среднем: 1.80 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 3 последних матчах

«Сельта»

  • Не проигрывает в 6 последних матчах Лиги Европы
  • Забивает в 9 последних еврокубковых матчах
  • Не проигрывает в 8 последних гостевых матчах ЛЕ
  • В среднем: 2.00 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Прогноз на матч «Фрайбург» – «Сельта»

Ожидается встреча двух атакующих команд с отличными голевыми сериями в еврокубках. «Сельта» не проигрывает в 8 гостевых матчах ЛЕ подряд и забивает в 9 матчах кряду. «Фрайбург» дома в ЛЕ побеждает 3 матча подряд. Учитывая, что обе команды стабильно забивают и имеют проблемы в обороне, наиболее вероятным сценарием выглядит результативная игра с голами с обеих сторон.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.80
  • Тотал больше 2.5 голов

1.80
Обе забьют – да 
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Лига Европы Сельта Фрайбург
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 