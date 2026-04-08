«Порту» – «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки на матч 9 апреля 2026 с коэффициентом 1.7

08 апреля 2026 8:54
Порту - Ноттингем Форест
09 апр. 2026, четверг 22:00 | Лига Европы, 1/4 финала
1.70
Тотал меньше 2.5 голов 
9 апреля в рамках первого четвертьфинального матча Лиги Европы португальский «Порту» примет английский «Ноттингем Форест». «Драконы» подходят к игре в отличной форме и имеют преимущество домашнего поля.

Хозяева находятся в отличной форме. Команда не проигрывает в 6 последних матчах и побеждает в 3 последних матчах Лиги Европы. «Порту» обязательно забивает в 7 последних еврокубковых встречах. В последних 5 играх португальцы забили 2.20 гола в среднем и пропустили 0.80. В личной встрече с «Ноттингем Форест» в октябре 2025 года «Порту» проиграл (0:2).

Гости подходят к матчу в хорошей форме. В последних 5 играх «Ноттингем» забил 1.40 гола в среднем и пропустил 0.80. Команда пропускает в 3 последних матчах Лиги Европы. В личной встрече с «Порту» в октябре 2025 года «Ноттингем» одержал победу (2:0).

Факты о командах

«Порту»

  • Не проигрывает в 6 последних матчах
  • Забивает в 7 последних матчах Лиги Европы
  • В среднем: 2.20 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Проиграл «Ноттингему» в личной встрече (0:2)

«Ноттингем Форест»

  • В среднем: 1.40 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 3 последних матчах Лиги Европы
  • Победил «Порту» в личной встрече (2:0)
  • Хорошая оборона – 0.80 пропущенных

Прогноз на матч «Порту» – «Ноттингем Форест»

«Порту» является фаворитом благодаря домашнему полю и отличной форме. Однако «Ноттингем Форест» уже побеждал «Порту» в этом сезоне (2:0) и имеет надeжную оборону. Учитывая, что в личной встрече «Ноттингем» не пропустил от «Порту», а обе команды находятся в хорошей форме, наиболее вероятным сценарием выглядит осторожная игра с небольшим количеством голов.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.7
  • Обе забьют – нет

Автор: Воронцов Егор
Другие прогнозы
14.04.2026
17:45
1.85
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Шабаб Аль-Ахли - Трактор
Победа «Шабаб Аль-Ахли»
14.04.2026
21:00
1.65
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Аль-Вахда - Аль-Иттихад
Обе забьют – да
14.04.2026
21:00
1.55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Кадисия - Аль-Шабаб
Обе забьют – да
14.04.2026
22:00
1.80
Лига чемпионов, 1/4 финала
Атлетико - Барселона
Победа «Барселоны»
14.04.2026
22:00
1.58
Лига чемпионов, 1/4 финала
Ливерпуль - ПСЖ
«ПСЖ» не проиграет (X2) 
