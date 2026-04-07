8 апреля на стадионе «Камп Ноу» состоится первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов, в котором «Барселона» примет мадридский «Атлетико». Каталонцы подходят к игре в великолепной форме, разгромив «Ньюкасл» (7:2), и имеют преимущество домашнего поля.

«Барселона»

Хозяева находятся в фантастической атакующей форме. Команда побеждает в 4 последних матчах и забивает в 10 последних. В Лиге чемпионов «Барселона» не проигрывает в 5 последних матчах и обязательно забивает в 5 последних еврокубковых встречах. В последних 5 играх каталонцы забили 3.20 гола в среднем и пропустили 1.20. В личных встречах с «Атлетико» «Барселона» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей и забивает в 12 из 14 последних очных встречах.

«Атлетико»

Гости подходят к матчу в кризисной форме. Команда проигрывает в 3 последних матчах и пропускает в 3 последних. В Лиге чемпионов «Атлетико» обязательно забивает в 7 последних матчах, но пропускает в 7 последних. В последних 5 играх мадридцы забили 2.20 гола в среднем и пропустили 2.00. В личных встречах с «Барселоной» у гостей статистика негативная.

Прогноз на матч «Барселона» – «Атлетико»

«Барселона» является явным фаворитом: команда побеждает 4 матча подряд, имеет мощнейшую атаку (3.20 гола за игру) и историческое преимущество в личных встречах. «Атлетико» находится в кризисе (3 поражения подряд) и много пропускает. Учитывая форму хозяев и проблемы гостей, наиболее вероятным сценарием выглядит победа «Барселоны» с высокой результативностью.

