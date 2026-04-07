«Барселона» – «Атлетико»: прогноз и ставки на матч 8 апреля 2026 с коэффициентом 1.83

07 апреля 2026 9:22
Барселона - Атлетико
08 апр. 2026, среда 22:00 | Лига чемпионов, 1/4 финала
1.83
Фора «Барселоны» (-1) 
8 апреля на стадионе «Камп Ноу» состоится первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов, в котором «Барселона» примет мадридский «Атлетико». Каталонцы подходят к игре в великолепной форме, разгромив «Ньюкасл» (7:2), и имеют преимущество домашнего поля.

«Барселона»

Хозяева находятся в фантастической атакующей форме. Команда побеждает в 4 последних матчах и забивает в 10 последних. В Лиге чемпионов «Барселона» не проигрывает в 5 последних матчах и обязательно забивает в 5 последних еврокубковых встречах. В последних 5 играх каталонцы забили 3.20 гола в среднем и пропустили 1.20. В личных встречах с «Атлетико» «Барселона» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей и забивает в 12 из 14 последних очных встречах.

«Атлетико»

Гости подходят к матчу в кризисной форме. Команда проигрывает в 3 последних матчах и пропускает в 3 последних. В Лиге чемпионов «Атлетико» обязательно забивает в 7 последних матчах, но пропускает в 7 последних. В последних 5 играх мадридцы забили 2.20 гола в среднем и пропустили 2.00. В личных встречах с «Барселоной» у гостей статистика негативная.

Факты о командах

«Барселона»

  • Побеждает в 4 последних матчах
  • Забивает в 10 последних матчах
  • Не проигрывает в 5 последних матчах ЛЧ
  • В среднем: 3.20 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

«Атлетико»

  • Проигрывает в 3 последних матчах
  • Забивает в 6 последних матчах
  • Пропускает в 7 последних матчах ЛЧ
  • В среднем: 2.20 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)

Прогноз на матч «Барселона» – «Атлетико»

«Барселона» является явным фаворитом: команда побеждает 4 матча подряд, имеет мощнейшую атаку (3.20 гола за игру) и историческое преимущество в личных встречах. «Атлетико» находится в кризисе (3 поражения подряд) и много пропускает. Учитывая форму хозяев и проблемы гостей, наиболее вероятным сценарием выглядит победа «Барселоны» с высокой результативностью.

Рекомендованные ставки

  • Фора «Барселоны» (-1) – коэффициент 1.83
  • Тотал больше 3.5 голов

Автор: Гроховский Сергей
Лига чемпионов Атлетико Барселона
Другие прогнозы
14.04.2026
17:45
1.85
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Шабаб Аль-Ахли - Трактор
Победа «Шабаб Аль-Ахли»
14.04.2026
21:00
1.65
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Аль-Вахда - Аль-Иттихад
Обе забьют – да
14.04.2026
21:00
1.55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Кадисия - Аль-Шабаб
Обе забьют – да
14.04.2026
22:00
1.80
Лига чемпионов, 1/4 финала
Атлетико - Барселона
Победа «Барселоны»
14.04.2026
22:00
1.58
Лига чемпионов, 1/4 финала
Ливерпуль - ПСЖ
«ПСЖ» не проиграет (X2) 
