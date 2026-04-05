6 апреля в рамках 31-го тура итальянской Серии А состоится центральный матч, в котором «Наполи» примет «Милан». Хозяева занимают 3-е место с 62 очками, гости расположились на 2-й строчке с 63 очками. Это ключевое противостояние за место в Лиге чемпионов.

«Наполи»

Хозяева находятся в отличной форме. Команда побеждает в 4 последних матчах и забивает в 10 последних. «Наполи» обязательно забивает в 8 последних матчах. В последних 5 играх неаполитанцы забили 1.60 гола в среднем и пропустили 1.00. Лучший бомбардир – Расмус Хейлунд (14 голов в 37 матчах). В личных встречах с «Миланом» «Наполи» забивает в 4 последних матчах.

«Милан»

Гости подходят к матчу в хорошей форме. Команда не проигрывает в 7 из 9 последних гостевых матчей. В последних 5 играх «Милан» забил 1.20 гола в среднем и пропустил 0.80. Лучший бомбардир – Кристиан Пулишич (10 голов в 27 матчах). В личных встречах с «Наполи» в гостях «Милан» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.

Факты о командах

«Наполи»

Победа в последнем матче над «Кальяри» (1:0)

Побеждает в 4 последних матчах

Забивает в 10 последних матчах

В среднем: 1.60 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

«Милан»

Победа в последнем матче над «Торино» (3:2)

Не проигрывает в 7 из 9 последних гостевых матчей

В среднем: 1.20 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает в 5 из 7 последних гостевых очных матчей с «Наполи»

Прогноз на матч «Наполи» – «Милан»

Ожидается встреча двух лидеров итальянского футбола. Обе команды находятся в отличной форме и борются за высокие места. «Наполи» имеет преимущество домашнего поля, но «Милан» традиционно успешно играет на выезде против неаполитанцев. Учитывая, что в очных встречах обе команды стабильно забивают, наиболее вероятным сценарием выглядит обмен голами с минимальным преимуществом хозяев.

Рекомендованные ставки