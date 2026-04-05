6 апреля в рамках 31-го тура итальянской Серии А состоится центральный матч, в котором «Наполи» примет «Милан». Хозяева занимают 3-е место с 62 очками, гости расположились на 2-й строчке с 63 очками. Это ключевое противостояние за место в Лиге чемпионов.
«Наполи»
Хозяева находятся в отличной форме. Команда побеждает в 4 последних матчах и забивает в 10 последних. «Наполи» обязательно забивает в 8 последних матчах. В последних 5 играх неаполитанцы забили 1.60 гола в среднем и пропустили 1.00. Лучший бомбардир – Расмус Хейлунд (14 голов в 37 матчах). В личных встречах с «Миланом» «Наполи» забивает в 4 последних матчах.
«Милан»
Гости подходят к матчу в хорошей форме. Команда не проигрывает в 7 из 9 последних гостевых матчей. В последних 5 играх «Милан» забил 1.20 гола в среднем и пропустил 0.80. Лучший бомбардир – Кристиан Пулишич (10 голов в 27 матчах). В личных встречах с «Наполи» в гостях «Милан» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.
Факты о командах
«Наполи»
- Победа в последнем матче над «Кальяри» (1:0)
- Побеждает в 4 последних матчах
- Забивает в 10 последних матчах
- В среднем: 1.60 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
«Милан»
- Победа в последнем матче над «Торино» (3:2)
- Не проигрывает в 7 из 9 последних гостевых матчей
- В среднем: 1.20 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
- Не проигрывает в 5 из 7 последних гостевых очных матчей с «Наполи»
Прогноз на матч «Наполи» – «Милан»
Ожидается встреча двух лидеров итальянского футбола. Обе команды находятся в отличной форме и борются за высокие места. «Наполи» имеет преимущество домашнего поля, но «Милан» традиционно успешно играет на выезде против неаполитанцев. Учитывая, что в очных встречах обе команды стабильно забивают, наиболее вероятным сценарием выглядит обмен голами с минимальным преимуществом хозяев.
Рекомендованные ставки
- Обе забьют – да – коэффициент 1.90
- Тотал больше 2.5 голов