«Наполи» – «Милан»: прогноз и ставки на матч 6 апреля 2026 с коэффициентом 1.90

05 апреля 2026 10:09
Наполи - Милан
06 апр. 2026, понедельник 21:45 | Италия. Серия А, 31 тур
1.90
Обе забьют – да 
6 апреля в рамках 31-го тура итальянской Серии А состоится центральный матч, в котором «Наполи» примет «Милан». Хозяева занимают 3-е место с 62 очками, гости расположились на 2-й строчке с 63 очками. Это ключевое противостояние за место в Лиге чемпионов.

«Наполи»

Хозяева находятся в отличной форме. Команда побеждает в 4 последних матчах и забивает в 10 последних. «Наполи» обязательно забивает в 8 последних матчах. В последних 5 играх неаполитанцы забили 1.60 гола в среднем и пропустили 1.00. Лучший бомбардир – Расмус Хейлунд (14 голов в 37 матчах). В личных встречах с «Миланом» «Наполи» забивает в 4 последних матчах.

«Милан»

Гости подходят к матчу в хорошей форме. Команда не проигрывает в 7 из 9 последних гостевых матчей. В последних 5 играх «Милан» забил 1.20 гола в среднем и пропустил 0.80. Лучший бомбардир – Кристиан Пулишич (10 голов в 27 матчах). В личных встречах с «Наполи» в гостях «Милан» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.

Факты о командах

«Наполи»

  • Победа в последнем матче над «Кальяри» (1:0)
  • Побеждает в 4 последних матчах
  • Забивает в 10 последних матчах
  • В среднем: 1.60 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

«Милан»

  • Победа в последнем матче над «Торино» (3:2)
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних гостевых матчей
  • В среднем: 1.20 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних гостевых очных матчей с «Наполи»

Прогноз на матч «Наполи» – «Милан»

Ожидается встреча двух лидеров итальянского футбола. Обе команды находятся в отличной форме и борются за высокие места. «Наполи» имеет преимущество домашнего поля, но «Милан» традиционно успешно играет на выезде против неаполитанцев. Учитывая, что в очных встречах обе команды стабильно забивают, наиболее вероятным сценарием выглядит обмен голами с минимальным преимуществом хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.90
  • Тотал больше 2.5 голов

Автор: Миронов Николай
Италия. Серия А Милан Наполи
