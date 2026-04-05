«Сокол» – «Родина»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 1.55

05 апреля 2026 9:49
Сокол - Родина
05 апр. 2026, воскресенье 13:00 | Россия. PARI Первая лига, 27 тур
1.55
Победа «Родины»
5 апреля в 27-м туре российской Первой лиги сыграют «Сокол» и «Родина». Матч в Саратове начнется в 13:00 (мск).

«Сокол»

Команда Евгения Харлачева с 16 очками занимает последнее место в Первой лиге. «Сокол» добыл 2 победы, 10 ничьих и потерпел 14 поражений, разница мячей – 11:32.

Последние результаты:

  • 29.03.26 «Арсенал» – «Сокол» – 3:1;
  • 22.03.26 «Сокол» – «Нефтехимик» – 0:3;
  • 15.03.26 «Уфа» – «Сокол» – 2:0.

«Родина»

«Родина» набрала 49 очков и занимает 2-е место. Подопечные Хуана Диаса Кинты добыли 13 побед, 10 ничьих и потерпели 3 поражения, разница мячей – 42:22.

Предыдущие результаты:

  • 29.03.26 «Родина» – «Урал» – 3:1;
  • 23.03.26 «Родина» – «Чайка» – 5:2;
  • 14.03.26 СКА Хабаровск – «Родина» – 2:2.

Очные встречи

  • 29.09.25 «Родина» – «Сокол» – 2:0;
  • 13.04.25 «Сокол» – «Родина» – 1:2;
  • 09.09.24 «Родина» – «Сокол» – 2:0.

Прогноз на матч «Сокол» – «Родина»

Атака «Сокола» просто удручает – 11 голов в 26 турах, как следствие – 0 очков в 5 турах после возобновления сезона и отставание в 13 очков от спасительного 15-го места. «Родина», напротив, весной набрала 13 из 15 возможных очков и уверенно идет на прямое повышение в РПЛ. Кажется, сенсации в этом матче быть не должно.

  • Прогноз – П2 с кф. 1.55.
  • Прогноз на точный счет – 0:2 с кф. 6.00.

Автор: Ланьков Роман
Россия. PARI Первая лига Родина Сокол
