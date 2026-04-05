Сокол - Родина
05 апр. 2026, воскресенье 13:00 | Россия. PARI Первая лига, 27 турПерейти в онлайн матча
5 апреля в 27-м туре российской Первой лиги сыграют «Сокол» и «Родина». Матч в Саратове начнется в 13:00 (мск).
«Сокол»
Команда Евгения Харлачева с 16 очками занимает последнее место в Первой лиге. «Сокол» добыл 2 победы, 10 ничьих и потерпел 14 поражений, разница мячей – 11:32.
Последние результаты:
- 29.03.26 «Арсенал» – «Сокол» – 3:1;
- 22.03.26 «Сокол» – «Нефтехимик» – 0:3;
- 15.03.26 «Уфа» – «Сокол» – 2:0.
«Родина»
«Родина» набрала 49 очков и занимает 2-е место. Подопечные Хуана Диаса Кинты добыли 13 побед, 10 ничьих и потерпели 3 поражения, разница мячей – 42:22.
Предыдущие результаты:
- 29.03.26 «Родина» – «Урал» – 3:1;
- 23.03.26 «Родина» – «Чайка» – 5:2;
- 14.03.26 СКА Хабаровск – «Родина» – 2:2.
Очные встречи
- 29.09.25 «Родина» – «Сокол» – 2:0;
- 13.04.25 «Сокол» – «Родина» – 1:2;
- 09.09.24 «Родина» – «Сокол» – 2:0.
Прогноз на матч «Сокол» – «Родина»
Атака «Сокола» просто удручает – 11 голов в 26 турах, как следствие – 0 очков в 5 турах после возобновления сезона и отставание в 13 очков от спасительного 15-го места. «Родина», напротив, весной набрала 13 из 15 возможных очков и уверенно идет на прямое повышение в РПЛ. Кажется, сенсации в этом матче быть не должно.
- Прогноз – П2 с кф. 1.55.
- Прогноз на точный счет – 0:2 с кф. 6.00.