5 апреля в 27-м туре российской Первой лиги сыграют «Сокол» и «Родина». Матч в Саратове начнется в 13:00 (мск).

«Сокол»

Команда Евгения Харлачева с 16 очками занимает последнее место в Первой лиге. «Сокол» добыл 2 победы, 10 ничьих и потерпел 14 поражений, разница мячей – 11:32.

Последние результаты:

29.03.26 «Арсенал» – «Сокол» – 3:1;

22.03.26 «Сокол» – «Нефтехимик» – 0:3;

15.03.26 «Уфа» – «Сокол» – 2:0.

«Родина»

«Родина» набрала 49 очков и занимает 2-е место. Подопечные Хуана Диаса Кинты добыли 13 побед, 10 ничьих и потерпели 3 поражения, разница мячей – 42:22.

Предыдущие результаты:

29.03.26 «Родина» – «Урал» – 3:1;

23.03.26 «Родина» – «Чайка» – 5:2;

14.03.26 СКА Хабаровск – «Родина» – 2:2.

Очные встречи

29.09.25 «Родина» – «Сокол» – 2:0;

13.04.25 «Сокол» – «Родина» – 1:2;

09.09.24 «Родина» – «Сокол» – 2:0.

Прогноз на матч «Сокол» – «Родина»

Атака «Сокола» просто удручает – 11 голов в 26 турах, как следствие – 0 очков в 5 турах после возобновления сезона и отставание в 13 очков от спасительного 15-го места. «Родина», напротив, весной набрала 13 из 15 возможных очков и уверенно идет на прямое повышение в РПЛ. Кажется, сенсации в этом матче быть не должно.