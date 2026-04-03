«Динамо» – «Оренбург»: прогноз и ставки на матч 4 апреля 2026 с коэффициентом 1.71

03 апреля 2026 11:54
Динамо - Оренбург
04 апр. 2026, суббота 17:30 | Россия. Премьер-лига, 23 тур
1.71
Победа «Динамо» с форой -1
4 апреля 2026 года в 17:30 состоится поединок 23-го тура чемпионата России. В гости к московскому «Динамо» едет один из аутсайдеров – «Оренбург».

«Динамо»

«Динамо», назначив Ролана Гусева на постоянной основе, лихо стартовало в весенней части сезона в РПЛ и Кубке страны. Перед международным перерывом «бело-голубые» потерпели два поражения, но при этом смотрелись весьма неплохо (особенно в игре с «Зенитом»).

Последние три игры:

  • Динамо М – Зенит 1:3
  • Спартак – Динамо М 1:0 (Кубок России)
  • Ростов – Динамо М (0:1)

«Оренбург»

«Оренбург» находится в зоне прямого вылета в Первую лигу, отставая от спасительного 13-го места на три очка. Весной именно «Оренбург» преподнес главную сенсацию в Премьер-лиге, сумев обыграть одного из претендентов на чемпионский титул – питерский «Зенит».

Последние три игры:

  • Оренбург – Спартак 0:2
  • Динамо Махачкала – Оренбург 1:0
  • Оренбург – Зенит 2:1

Очные встречи

  • Оренбург – Динамо М 1:3
  • Динамо М – Оренбург 5:1
  • Оренбург – Динамо М 2:2

Прогноз на матч «Динамо» – «Оренбург»

«Оренбургу» очень непросто даются матчи с «Динамо», особенно в Москве. Разрыв в классе команд слишком велик и учитывая, как выглядит «Динамо» Гусева весной, очередной выезд в столицу не сулит ничего хорошего для команды Ильдара Ахметзянова. Выбираем пари на уверенную победу «бело-голубых».

Прогноз: победа московского «Динамо» с форой -1, коэффициент – 1,71. Прогноз на счет – 2:0.

Автор: Гроховский Сергей
Россия. Премьер-лига Оренбург Динамо
