4 апреля 2026 года в 17:30 состоится поединок 23-го тура чемпионата России. В гости к московскому «Динамо» едет один из аутсайдеров – «Оренбург».

«Динамо»

«Динамо», назначив Ролана Гусева на постоянной основе, лихо стартовало в весенней части сезона в РПЛ и Кубке страны. Перед международным перерывом «бело-голубые» потерпели два поражения, но при этом смотрелись весьма неплохо (особенно в игре с «Зенитом»).

Последние три игры:

Динамо М – Зенит 1:3

Спартак – Динамо М 1:0 (Кубок России)

Ростов – Динамо М (0:1)

«Оренбург»

«Оренбург» находится в зоне прямого вылета в Первую лигу, отставая от спасительного 13-го места на три очка. Весной именно «Оренбург» преподнес главную сенсацию в Премьер-лиге, сумев обыграть одного из претендентов на чемпионский титул – питерский «Зенит».

Последние три игры:

Оренбург – Спартак 0:2

Динамо Махачкала – Оренбург 1:0

Оренбург – Зенит 2:1

Очные встречи

Оренбург – Динамо М 1:3

Динамо М – Оренбург 5:1

Оренбург – Динамо М 2:2

Прогноз на матч «Динамо» – «Оренбург»

«Оренбургу» очень непросто даются матчи с «Динамо», особенно в Москве. Разрыв в классе команд слишком велик и учитывая, как выглядит «Динамо» Гусева весной, очередной выезд в столицу не сулит ничего хорошего для команды Ильдара Ахметзянова. Выбираем пари на уверенную победу «бело-голубых».

Прогноз: победа московского «Динамо» с форой -1, коэффициент – 1,71. Прогноз на счет – 2:0.