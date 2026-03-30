Марокко – Парагвай: прогноз и ставки на товарищеский матч 31 марта 2026 с коэффициентом 2.45

31 марта состоится товарищеская встреча, в которой сборная Марокко примет сборную Парагвая. Хозяева подходят к матчу после ничьей с Эквадором (1:1), тогда как гости обыграли Грецию (1:0). Марокко демонстрирует фантастическую беспроигрышную серию и непробиваемую оборону, тогда как Парагвай показывает нестабильные результаты.

Марокко

Сборная Марокко находится в выдающейся форме. Команда не проигрывает в 18 последних матчах подряд – впечатляющая серия, говорящая о стабильности высочайшего уровня. В товарищеских матчах марокканцы не проигрывают в 6 последних встречах и обязательно забивают в 6 таких играх подряд. Оборона выглядит практически непроходимой: в последних 5 играх команда пропустила всего 1 гол (0.20 в среднем). В атаке также всe стабильно – 7 голов в 5 последних матчах (1.40 в среднем), а забивает Марокко в 17 из 19 последних встреч. На Кубке Африки команда показала свой класс, обыграв Камерун (2:0) и Замбию (3:0), а также сыграв вничью с Нигерией (0:0) с последующей победой по пенальти.

Парагвай

Сборная Парагвая подходит к матчу после победы над Грецией (1:0), которая стала вторым успехом в последних трeх товарищеских матчах. В последних 5 играх парагвайцы забили 6 голов (1.20 в среднем) и пропустили 7 (1.40 в среднем). Оборона выглядит нестабильно: пропущено 7 голов в 5 матчах, включая два от США и два от Японии. При этом команда забивает в 3 последних матчах подряд, что говорит о стабильности в атаке. В единственной личной встрече с Марокко (2022 год) была зафиксирована ничья 0:0.

Факты о командах

Марокко

Парагвай

Личные встречи

Единственная личная встреча состоялась в 2022 году и завершилась ничьей 0:0. Этот результат показывает, что Парагвай способен сдержать атаку Марокко, но с тех пор марокканцы значительно прогрессировали.

Прогноз на матч Марокко – Парагвай

Ожидается встреча команды с фантастической формой (Марокко) против коллектива с нестабильной обороной (Парагвай). Марокко не проигрывает 18 матчей подряд, обладает непробиваемой обороной (0.20 пропущенных в среднем) и стабильно забивает. Парагвай, несмотря на победу над Грецией, пропускает в среднем 1.40 гола за игру и вряд ли сможет сдержать атаку хозяев. Учитывая домашнее поле, длительную беспроигрышную серию и оборонительную надeжность Марокко, наиболее вероятным сценарием выглядит уверенная победа хозяев с возможным «сухим» матчем.

