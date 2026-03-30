Марокко – Парагвай: прогноз и ставки на товарищеский матч 31 марта 2026 с коэффициентом 2.45

30 марта 2026 10:53
Марокко - Парагвай
31 мар. 2026, вторник 21:00 | Товарищеские матчи. Сборные
2.45
Победа Марокко
31 марта состоится товарищеская встреча, в которой сборная Марокко примет сборную Парагвая. Хозяева подходят к матчу после ничьей с Эквадором (1:1), тогда как гости обыграли Грецию (1:0). Марокко демонстрирует фантастическую беспроигрышную серию и непробиваемую оборону, тогда как Парагвай показывает нестабильные результаты.

Марокко

Сборная Марокко находится в выдающейся форме. Команда не проигрывает в 18 последних матчах подряд – впечатляющая серия, говорящая о стабильности высочайшего уровня. В товарищеских матчах марокканцы не проигрывают в 6 последних встречах и обязательно забивают в 6 таких играх подряд. Оборона выглядит практически непроходимой: в последних 5 играх команда пропустила всего 1 гол (0.20 в среднем). В атаке также всe стабильно – 7 голов в 5 последних матчах (1.40 в среднем), а забивает Марокко в 17 из 19 последних встреч. На Кубке Африки команда показала свой класс, обыграв Камерун (2:0) и Замбию (3:0), а также сыграв вничью с Нигерией (0:0) с последующей победой по пенальти.

Парагвай

Сборная Парагвая подходит к матчу после победы над Грецией (1:0), которая стала вторым успехом в последних трeх товарищеских матчах. В последних 5 играх парагвайцы забили 6 голов (1.20 в среднем) и пропустили 7 (1.40 в среднем). Оборона выглядит нестабильно: пропущено 7 голов в 5 матчах, включая два от США и два от Японии. При этом команда забивает в 3 последних матчах подряд, что говорит о стабильности в атаке. В единственной личной встрече с Марокко (2022 год) была зафиксирована ничья 0:0.

Факты о командах

Марокко

  • Ничья в последнем матче с Эквадором (1:1)
  • Не проигрывает в 18 последних матчах подряд
  • Не проигрывает в 6 последних товарищеских матчах
  • Забивает в 6 последних товарищеских матчах подряд
  • В последних 5 играх: 1.40 гола забито, 0.20 пропущено в среднем
  • Пропускает всего 1 гол в 5 последних матчах
  • Забивает в 17 из 19 последних матчей
  • Оборона практически непробиваема

Парагвай

  • Победа в последнем матче над Грецией (1:0)
  • Забивает в 3 последних матчах подряд
  • В последних 5 играх: 1.20 гола забито, 1.40 пропущено в среднем
  • Оборона нестабильна – 7 пропущенных в 5 матчах
  • Атака стабильна, но защита уязвима
  • В 2022 году сыграл вничью с Марокко (0:0)

Личные встречи

Единственная личная встреча состоялась в 2022 году и завершилась ничьей 0:0. Этот результат показывает, что Парагвай способен сдержать атаку Марокко, но с тех пор марокканцы значительно прогрессировали.

Прогноз на матч Марокко – Парагвай

Ожидается встреча команды с фантастической формой (Марокко) против коллектива с нестабильной обороной (Парагвай). Марокко не проигрывает 18 матчей подряд, обладает непробиваемой обороной (0.20 пропущенных в среднем) и стабильно забивает. Парагвай, несмотря на победу над Грецией, пропускает в среднем 1.40 гола за игру и вряд ли сможет сдержать атаку хозяев. Учитывая домашнее поле, длительную беспроигрышную серию и оборонительную надeжность Марокко, наиболее вероятным сценарием выглядит уверенная победа хозяев с возможным «сухим» матчем.

Рекомендованные ставки

  • Победа Марокко – коэффициент 2.45
  • Фора Марокко (-1)

Автор: Рассказов Михаил
Товарищеские матчи. Сборные Парагвай Марокко
Другие прогнозы
06.04.2026
13:30
2.03
Италия. Серия А, 31 тур
Удинезе - Комо
Тотал больше 2.5 голов 
06.04.2026
16:00
1.75
Италия. Серия А, 31 тур
Лечче - Аталанта
Победа «Аталанты»
06.04.2026
17:00
1.35
Россия. PARI Первая лига, 27 тур
Уфа - Торпедо
«Торпедо» не проиграет (X2)
06.04.2026
18:00
1.70
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Эпицентр - Кудровка
Обе забьют – да
06.04.2026
19:00
1.37
Италия. Серия А, 31 тур
Ювентус - Дженоа
Победа «Ювентуса»
06.04.2026
19:30
1.98
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Сочи - Рубин
Победа «Рубина»
