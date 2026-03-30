Норвегия – Швейцария: прогноз и ставки на товарищеский матч 31 марта 2026 с коэффициентом 2.45

30 марта 2026 9:39
Норвегия - Швейцария
31 мар. 2026, вторник 19:00 | Товарищеские матчи. Сборные
Перейти в онлайн матча
2.45
Тотал больше 3.5 голов 
Сделать ставку

31 марта состоится товарищеская встреча, в которой сборная Норвегии примет сборную Швейцарии. Обе команды подходят к матчу в отличной атакующей форме и демонстрируют впечатляющие голевые серии. Норвегия уступила Нидерландам (1:2), а Швейцария в зрелищном матче проиграла Германии (3:4).

Норвегия

Сборная Норвегии находится в фантастической атакующей форме. Команда забивает в 16 последних матчах подряд, а в товарищеских встречах эта серия достигает 9 матчей. В последних 5 играх норвежцы забили 15 голов (3.00 в среднем) – выдающийся показатель. Оборона также выглядит достойно: 5 пропущенных мячей в 5 последних матчах (1.00 в среднем), хотя команда пропускает в 4 последних играх. Общая беспроигрышная серия впечатляет: Норвегия не проигрывает в 12 из 14 последних матчей. В личных встречах со Швейцарией статистика равная: каждая команда имеет по две победы при двух ничьих в четырeх последних матчах.

Швейцария

Сборная Швейцарии также демонстрирует мощную атакующую игру. Команда забивает в 8 последних товарищеских матчах подряд и в 3 последних матчах в целом. В последних 5 играх швейцарцы забили 10 голов (2.00 в среднем), пропустив 6 (1.20 в среднем). Оборона выглядит менее надeжно: команда пропускает в 3 последних матчах, включая 4 гола от Германии. Общая форма стабильна: Швейцария не проигрывает в 10 из 12 последних матчей. В личных встречах с Норвегией швейцарцы имеют равные показатели, что говорит о конкурентном характере противостояния.

Факты о командах

Норвегия

  • Поражение в последнем матче от Нидерландов (1:2)
  • Забивает в 16 последних матчах подряд
  • Забивает в 9 последних товарищеских матчах подряд
  • Не проигрывает в 12 из 14 последних матчей
  • В последних 5 играх: 3.00 гола забито, 1.00 пропущено в среднем
  • Пропускает в 4 последних матчах

Швейцария

  • Поражение в последнем матче от Германии (3:4)
  • Забивает в 8 последних товарищеских матчах подряд
  • Забивает в 3 последних матчах
  • Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей
  • В последних 5 играх: 2.00 гола забито, 1.20 пропущено в среднем
  • Пропускает в 3 последних матчах

Личные встречи

В 5 последних личных встречах (с 2000 по 2013 год) наблюдается равенство: две победы Норвегии, две победы Швейцарии и одна ничья. Обе команды забивали в 4 из 5 этих встреч, что указывает на открытый характер противостояния.

Прогноз на матч Норвегия – Швейцария

Ожидается один из самых зрелищных матчей игрового дня. Обе команды подходят к встрече в фантастической атакующей форме: Норвегия забивает в 16 матчах подряд, Швейцария – в 8 товарищеских встречах кряду. Норвегия имеет более мощную атаку (3.00 гола за игру против 2.00 у Швейцарии), но обе команды пропускают практически в каждом матче. Товарищеский характер встречи способствует открытому футболу без оглядки на оборону. Учитывая голевые серии обоих коллективов и их оборонительные проблемы, наиболее вероятным сценарием выглядит результативная игра с обязательными голами с обеих сторон.

Рекомендованные ставки

  • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.45
  • Обе забьют – да

2.45
Тотал больше 3.5 голов 
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Товарищеские матчи. Сборные Швейцария Норвегия
