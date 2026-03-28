29 марта состоится матч 26-го тура Первой лиги, в котором «Черноморец» примет «Ротор». Хозяева борются за выживание и уверенно играют дома. Гости претендуют на стыковые матчи и имеют преимущество в личных встречах.

«Черноморец»

Новороссийский коллектив ведет борьбу за сохранение прописки. После 25 туров команда набрала 28 очков и занимает 14-е место, опережая зону вылета на 4 очка. Дома «Черноморец» не проигрывает в 9 из 11 последних матчей. В последних пяти матчах команда забила 4 гола (в среднем 0.80 за матч) и пропустила 5 (в среднем 1.00). Лучший бомбардир – Антон Антонов, на счету которого 4 гола в 22 матчах.

«Ротор»

Волгоградцы находятся в зоне стыковых матчей. После 25 туров команда набрала 36 очков и занимает 7-е место, отставая от зоны стыков на 1 очко. «Ротор» не проигрывает в 5 последних матчах Первой лиги и забивает в 4 последних таких встречах. В последних пяти матчах волгоградцы забили 5 голов (в среднем 1.00 за матч) и пропустили 6 (в среднем 1.20). Лучший бомбардир – Илья Сафронов, забивший 7 голов в 24 матчах. В личных встречах «Ротор» не проигрывает в 9 из 11 последних матчей против «Черноморца».

История личных встреч

«Ротор» имеет преимущество в противостоянии с «Черноморцем». Команда не проигрывает в 9 из 11 последних очных матчей и забивает в 5 последних встречах против этого соперника. В текущем сезоне 12 октября 2025 года «Ротор» дома обыграл «Черноморец» (2:0).

Прогноз на матч «Черноморец» – «Ротор»

«Черноморец» традиционно силен дома (9 из 11 матчей без поражений) и будет цепляться за очки в борьбе за выживание. Однако атака хозяев не впечатляет – всего 0.80 гола за матч.

«Ротор» находится в хорошей форме (5 матчей без поражений) и имеет отличную статистику в личных встречах. Гости будут играть на победу, чтобы приблизиться к зоне стыков. Проблема волгоградцев – не самая надежная оборона (1.20 пропущенных за матч).

Учитывая, что «Ротор» стабильно забивает в 5 последних матчах против «Черноморца» и не проигрывает в 9 из 11 очных встреч, гости выглядят предпочтительнее. Хозяева могут забить на своем поле, но вряд ли смогут прервать неудачную серию в этом противостоянии.

Рекомендованные ставки: