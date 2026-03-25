Уэльс – Босния и Герцеговина: прогноз и ставки на матч 26 марта 2026 с коэффициентом 2.0

25 марта 2026 9:32
Уэльс - Босния и Герцеговина
26 мар. 2026, четверг 22:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1/2 финала
2.00
Обе забьют — да
26 марта состоится полуфинальный матч квалификации чемпионата мира, в котором Уэльс примет Боснию и Герцеговину. Обе команды демонстрируют высокую результативность и имеют проблемы в обороне. Хозяева разгромили соперника в последнем матче, гости стабильно забивают.

Уэльс

Валлийская сборная подходит к матчу после впечатляющей победы над Северной Македонией (7:1). Команда забивает в 8 последних матчах квалификации ЧМ и в 3 последних матчах. В последних пяти матчах валлийцы забили 10 голов (в среднем 2.00 за матч) и пропустили 9 (в среднем 1.80). При этом в личных встречах с Боснией у Уэльса есть проблемы: гости не пропускают в 3 последних матчах против валлийцев.

Босния и Герцеговина

Боснийская сборная также находится в хорошей атакующей форме. Команда забивает в 11 последних матчах и в 8 последних матчах квалификации ЧМ. В последних пяти матчах боснийцы забили 11 голов (в среднем 2.20 за матч) и пропустили 7 (в среднем 1.40). Команда не проигрывает в 5 из 7 последних матчей, но пропускает в 5 последних играх.

Факты о командах:

Уэльс

  • Забивает в 8 последних матчах квалификации ЧМ
  • В последних 5 играх: 2.00 забито, 1.80 пропущено
  • Разгромили Северную Македонию 7:1 в последнем матче

Босния и Герцеговина

  • Забивает в 11 последних матчах
  • Забивает в 8 последних матчах квалификации ЧМ
  • В последних 5 играх: 2.20 забито, 1.40 пропущено

История личных встреч

В личных встречах Босния имеет преимущество. Команда не пропускает в 3 последних матчах против Уэльса. В квалификации Евро-2016 Босния выиграла дома (2:0), а в гостях сыграла вничью (0:0). В товарищеском матче 2012 года Босния победила 2:0.

Прогноз на матч Уэльс – Босния и Герцеговина

Обе команды находятся в отличной атакующей форме и много забивают. Уэльс после разгрома Северной Македонии (7:1) набрал уверенность и будет играть на победу дома. Однако оборона хозяев не надежна (1.80 пропущенных за матч).

Босния стабильно забивает в 11 матчах подряд и имеет отличную статистику в личных встречах с Уэльсом – 3 матча без пропущенных голов. Гости будут стремиться продолжить эту успешную серию.

Учитывая, что обе команды много забивают и имеют проблемы в обороне, матч обещает быть результативным. При этом Босния исторически успешно играет против Уэльса, что делает ставку на гостей вполне оправданной.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 2.0
  • Тотал голов больше 2.5

Автор: Орлов Максим
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Босния и Герцеговина Уэльс
