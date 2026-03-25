26 марта состоится полуфинальный матч квалификации чемпионата мира, в котором Турция примет Румынию. Обе команды находятся в отличной атакующей форме и демонстрируют высокую результативность. Победитель продолжит борьбу за путевку на мундиаль.

Турецкая сборная подходит к матчу в хорошей форме. Команда не проигрывает в 4 последних матчах квалификации ЧМ и забивает в 4 последних таких встречах. В последних пяти матчах турки забили 14 голов (в среднем 2.80 за матч) и пропустили 10 (в среднем 2.00). При этом команда пропускает в 7 из 9 последних матчей, но забивает в 4 последних играх.

Румынская сборная также демонстрирует мощную атаку. Команда забивает в 5 последних матчах и в 7 последних матчах квалификации ЧМ. В последних пяти матчах румыны забили 13 голов (в среднем 2.60 за матч) и пропустили 7 (в среднем 1.40). Команда пропускает в 5 из 7 последних матчей.

Факты о командах:

История личных встреч

В личных встречах команды обмениваются победами. В последних 5 матчах Турция и Румыния одержали по 2 победы, один матч завершился вничью. В квалификации ЧМ-2014 команды обменялись победами: Турция выиграла в гостях (2:0), Румыния победила в Турции (1:0).

Прогноз на матч Турция – Румыния

Это встреча двух атакующих команд, которые делают ставку на голы. Турция забивает 2.80 гола за матч в последних 5 играх, Румыния – 2.60. Обе команды много пропускают: турки – 2.00, румыны – 1.40.

Турция будет играть дома и постарается использовать преимущество своего поля. Румыния показала впечатляющую результативность в разгроме Сан-Марино (7:1) и наверняка попытается продолжить голевую серию.

Учитывая, что обе команды стабильно забивают и имеют проблемы в обороне, матч обещает быть результативным. Наиболее логичной выглядит ставка на общий тотал, а также на то, что обе команды сумеют отличиться.

