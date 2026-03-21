22 марта состоится матч 22-го тура российской Премьер-лиги, в котором «Оренбург» примет московский «Спартак». Хозяева находятся в зоне вылета и отчаянно борются за выживание. Гости ведут борьбу за еврокубки, но испытывают серьезные проблемы в обороне.

«Оренбург»

Оренбуржцы ведут борьбу за выживание и находятся в опасной зоне. После 21 тура команда набрала 18 очков и занимает 15-е место, отставая от спасительной строчки на 2 очка. В последних пяти матчах «Оренбург» забил 5 голов (в среднем 1.00 за матч) и пропустил 4 (в среднем 0.80). При этом дома команда традиционно сильна: не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против «Спартака» на своем поле. Лучший бомбардир – Хорди Томпсон (5 голов в 22 матчах).

«Спартак»

Красно-белые переживают нестабильный период и борются за попадание в еврокубки. После 21 тура команда набрала 35 очков и занимает 6-е место, отставая от зоны еврокубков на 1 очко. «Спартак» пропускает в 5 последних матчах чемпионата и в 7 из 9 последних игр. В последних пяти матчах команда забила 10 голов (в среднем 2.00 за матч) и пропустила 12 (в среднем 2.40). Лучший бомбардир – Пабло Солари (8 голов в 28 матчах).

История личных встреч

Статистика личных встреч в Оренбурге говорит в пользу хозяев. «Оренбург» не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей против «Спартака». В текущем сезоне 25 октября 2025 года «Спартак» дома обыграл «Оренбург» со счетом 1:0.

Прогноз на матч «Оренбург» – «Спартак»

«Оренбург» борется за выживание и традиционно неуступчив дома против «Спартака». Команда играет осторожно, делая ставку на оборону – всего 4 пропущенных в последних 5 матчах (0.80 в среднем). При этом атака хозяев не блещет (1.00 гола за игру).

«Спартак» испытывает колоссальные проблемы в обороне – 12 пропущенных за последние 5 матчей (2.40 в среднем). При этом атака красно-белых работает стабильно – 2.00 гола за игру. Гости будут играть на победу ради еврокубков, но их защита остается главной проблемой.

Учитывая, что «Спартак» много забивает и много пропускает, а «Оренбург» дома цепляется за очки, наиболее логичной выглядит ставка на результативный матч с участием обеих команд. Гости вряд ли удержат ворота в сухости, учитывая их защитную статистику.

Рекомендованные ставки: