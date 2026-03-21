«Оренбург» – «Спартак»: прогноз и ставки на матч 22 марта 2026 с коэффициентом 1.68

21 марта 2026 9:45
Оренбург - Спартак
22 мар. 2026, воскресенье 13:45 | Россия. Премьер-лига, 22 тур
Перейти в онлайн матча
1.68
Обе забьют — да
Сделать ставку

22 марта состоится матч 22-го тура российской Премьер-лиги, в котором «Оренбург» примет московский «Спартак». Хозяева находятся в зоне вылета и отчаянно борются за выживание. Гости ведут борьбу за еврокубки, но испытывают серьезные проблемы в обороне.

«Оренбург»

Оренбуржцы ведут борьбу за выживание и находятся в опасной зоне. После 21 тура команда набрала 18 очков и занимает 15-е место, отставая от спасительной строчки на 2 очка. В последних пяти матчах «Оренбург» забил 5 голов (в среднем 1.00 за матч) и пропустил 4 (в среднем 0.80). При этом дома команда традиционно сильна: не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против «Спартака» на своем поле. Лучший бомбардир – Хорди Томпсон (5 голов в 22 матчах).

«Спартак»

Красно-белые переживают нестабильный период и борются за попадание в еврокубки. После 21 тура команда набрала 35 очков и занимает 6-е место, отставая от зоны еврокубков на 1 очко. «Спартак» пропускает в 5 последних матчах чемпионата и в 7 из 9 последних игр. В последних пяти матчах команда забила 10 голов (в среднем 2.00 за матч) и пропустила 12 (в среднем 2.40). Лучший бомбардир – Пабло Солари (8 голов в 28 матчах).

Факты о командах:

«Оренбург»

  • 15-е место в РПЛ, 18 очков (зона вылета)
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей против «Спартака»
  • В последних 5 играх: 1.00 забито, 0.80 пропущено
  • Лучший бомбардир – Хорди Томпсон (5 голов)

«Спартак»

  • 6-е место в РПЛ, 35 очков (в 1 очке от еврокубков)
  • Пропускает в 5 последних матчах чемпионата
  • Забивает в 10 из 12 последних матчей
  • В последних 5 играх: 2.00 забито, 2.40 пропущено
  • Лучший бомбардир – Пабло Солари (8 голов)

История личных встреч

Статистика личных встреч в Оренбурге говорит в пользу хозяев. «Оренбург» не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей против «Спартака». В текущем сезоне 25 октября 2025 года «Спартак» дома обыграл «Оренбург» со счетом 1:0.

Прогноз на матч «Оренбург» – «Спартак»

«Оренбург» борется за выживание и традиционно неуступчив дома против «Спартака». Команда играет осторожно, делая ставку на оборону – всего 4 пропущенных в последних 5 матчах (0.80 в среднем). При этом атака хозяев не блещет (1.00 гола за игру).

«Спартак» испытывает колоссальные проблемы в обороне – 12 пропущенных за последние 5 матчей (2.40 в среднем). При этом атака красно-белых работает стабильно – 2.00 гола за игру. Гости будут играть на победу ради еврокубков, но их защита остается главной проблемой.

Учитывая, что «Спартак» много забивает и много пропускает, а «Оренбург» дома цепляется за очки, наиболее логичной выглядит ставка на результативный матч с участием обеих команд. Гости вряд ли удержат ворота в сухости, учитывая их защитную статистику.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.68
  • Тотал голов больше 2.5

1.68
Обе забьют — да
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Россия. Премьер-лига Спартак Оренбург
Другие прогнозы
22.03.2026
13:00
2.40
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Белшина - Динамо-Брест
«Белшина» не проиграет (X1)
22.03.2026
13:00
3.00
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Алтай - Каспий
Победа «Алтая» и обе забьют
22.03.2026
13:45
1.68
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Оренбург - Спартак
Обе забьют — да
22.03.2026
14:15
1.95
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
НЕК - Херенвен
Тотал голов больше 3.5
22.03.2026
14:30
1.75
Италия. Серия А, 30 тур
Комо - Пиза
Победа «Комо» с форой -1,5
22.03.2026
15:00
1.40
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Ислочь - Барановичи
Победа «Ислочи» 
