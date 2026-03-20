21 марта состоится матч 30-го тура итальянской Серии А, в котором «Милан» примет «Торино». Хозяева ведут борьбу за чемпионство и занимают второе место. Гости находятся в середине таблицы без особых турнирных задач.

Россонери проводят сильный сезон и претендуют на скудетто. После 29 туров команда набрала 60 очков и занимает 2-е место, отставая от лидера всего на 2 очка. «Милан» традиционно силен на своем поле: не проигрывает в 13 из 14 последних домашних матчей. В последних пяти играх команда забила 4 гола (в среднем 0.80 за матч) и пропустила 3 (в среднем 0.60). Лучший бомбардир – Кристиан Пулишич, на счету которого 10 голов в 26 матчах. В прошлом туре уступили «Лацио» (0:1).

Туринцы проводят ровный сезон без ярких взлетов. После 29 туров клуб имеет 33 очка и занимает 14-е место, находясь в комфортной зоне без риска вылета. На выезде команда выступает слабо: не выигрывает в 5 последних гостевых матчах Серии А. При этом в последних пяти играх «Торино» забил 8 голов (в среднем 1.60 за матч) и пропустил 8. Лучший бомбардир – Никола Влашич, забивший 7 голов в 32 матчах. В прошлом туре разгромили «Парму» (4:1).

История личных встреч

«Милан» имеет подавляющее преимущество в домашних матчах против «Торино». Команда не проигрывает в 16 из 17 последних матчей против этого соперника на своем поле. При этом обе команды стабильно забивают друг другу: «Милан» в 6 последних матчах, «Торино» в 5 последних. В текущем сезоне 8 декабря 2025 года «Милан» на выезде обыграл «Торино» со счетом 3:2.

«Милан» ведет борьбу за чемпионство и не имеет права терять очки в домашних матчах с середняками. Феноменальная домашняя статистика против «Торино» (16 матчей без поражений) дает хозяевам психологическое преимущество. При этом команда показывает не самую результативную игру в последнее время (всего 4 гола за 5 матчей).

«Торино» не имеет турнирной мотивации, но находится в неплохой форме в атаке – 8 голов за последние 5 игр. Проблема гостей – слабая игра на выезде и ненадежная оборона (столько же пропускают, сколько забивают).

Учитывая турнирную мотивацию хозяев, их феноменальную статистику дома против «Торино» и проблемы гостей на выезде, победа «Милана» выглядит наиболее вероятным исходом. При этом «Торино» стабильно забивает в последних матчах и в очных встречах, что намекает на гол гостей.

