Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Ахмат» – «Ростов»: прогноз и ставки на матч 21 марта 2026 с коэффициентом 2.25

20 марта 2026 8:08
Ахмат - Ростов
21 мар. 2026, суббота 13:45 | Россия. Премьер-лига, 22 тур
Перейти в онлайн матча
2.25
Победа «Ахмата»
Сделать ставку

21 марта состоится матч 22-го тура российской Премьер-лиги, в котором «Ахмат» примет «Ростов». Хозяева в хорошей форме и ведут борьбу за попадание в топ-8. Гости не могут выиграть на протяжении длительного времени и находятся в опасной близости от зоны стыков.

«Ахмат»

После 21 тура «Ахмат» набрал 27 очков и занимает 9-е место, отставая от зоны топ-8 всего на одно очко. Команда не проигрывает в 5 последних матчах РПЛ и в 7 из 9 последних встреч во всех турнирах. Отличается стабильной результативностью: забивает в 11 последних матчах подряд. Лучший бомбардир – Георгий Мелкадзе (10 голов). В последних пяти играх забито и пропущено по 7 голов, что говорит о склонности к открытому футболу.

«Ростов»

«Ростов» имеет 22 очка и занимает 11-е место, всего в двух очках от зоны стыковых матчей. Команда не может выиграть в 6 последних матчах во всех турнирах и пропускает в 6 играх подряд. В последних пяти матчах пропущено 11 голов (в среднем 2.20 за игру). Атака также нестабильна: лучший бомбардир Егор Голенков забил всего 4 гола в 27 матчах, а за последние 5 игр команда отличилась лишь 4 раза.

Факты о командах:

«Ахмат»

  • 9-е место в РПЛ, 27 очков, борьба за топ-8
  • Не проигрывает в 5 последних матчах РПЛ
  • Забивает в 11 матчах подряд
  • В последних 5 играх: 1.40 забито, 1.40 пропущено
  • Лучший бомбардир – Мелкадзе (10 голов)

«Ростов»

  • 11-е место в РПЛ, 22 очка, в двух очках от зоны стыков
  • Нет побед в 6 последних матчах
  • Пропускает в 6 матчах подряд
  • В последних 5 играх: 2.20 пропущено за матч
  • Лучший бомбардир – Голенков (4 гола)

История личных встреч

«Ахмат» не проигрывает «Ростову» в 3 последних матчах (2 победы, 1 ничья). Обе команды забивают друг другу в последних встречах. В текущем сезоне сыграли 1:1 в Ростове.

Прогноз на матч «Ахмат» – «Ростов»

«Ахмат» находится на явном подъеме: пять матчей без поражений, стабильные голы и высокая мотивация в борьбе за топ-8. Команда уверенно чувствует себя дома и имеет психологическое преимущество над «Ростовом» в личных встречах.

«Ростов» переживает затяжной кризис. Шесть матчей без побед, катастрофическая оборона (11 пропущенных в последних пяти играх) и низкая результативность атаки не оставляют гостям много шансов. Проблемная защита «Ростова» должна обеспечить хозяевам достаточно моментов для взятия ворот.

Учитывая форму, турнирную мотивацию и статистику, наиболее логичны ставки на победу «Ахмата» и общий тотал матча. Оборона гостей в нынешнем состоянии вряд ли сможет сдержать атаку хозяев.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Ахмата» – коэффициент 2.25
  • Тотал голов больше 2.5 – коэффициент 2.10

2.25
Победа «Ахмата»
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Ростов Ахмат
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 