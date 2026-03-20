21 марта состоится матч 22-го тура российской Премьер-лиги, в котором «Ахмат» примет «Ростов». Хозяева в хорошей форме и ведут борьбу за попадание в топ-8. Гости не могут выиграть на протяжении длительного времени и находятся в опасной близости от зоны стыков.

«Ахмат»

После 21 тура «Ахмат» набрал 27 очков и занимает 9-е место, отставая от зоны топ-8 всего на одно очко. Команда не проигрывает в 5 последних матчах РПЛ и в 7 из 9 последних встреч во всех турнирах. Отличается стабильной результативностью: забивает в 11 последних матчах подряд. Лучший бомбардир – Георгий Мелкадзе (10 голов). В последних пяти играх забито и пропущено по 7 голов, что говорит о склонности к открытому футболу.

«Ростов»

«Ростов» имеет 22 очка и занимает 11-е место, всего в двух очках от зоны стыковых матчей. Команда не может выиграть в 6 последних матчах во всех турнирах и пропускает в 6 играх подряд. В последних пяти матчах пропущено 11 голов (в среднем 2.20 за игру). Атака также нестабильна: лучший бомбардир Егор Голенков забил всего 4 гола в 27 матчах, а за последние 5 игр команда отличилась лишь 4 раза.

История личных встреч

«Ахмат» не проигрывает «Ростову» в 3 последних матчах (2 победы, 1 ничья). Обе команды забивают друг другу в последних встречах. В текущем сезоне сыграли 1:1 в Ростове.

Прогноз на матч «Ахмат» – «Ростов»

«Ахмат» находится на явном подъеме: пять матчей без поражений, стабильные голы и высокая мотивация в борьбе за топ-8. Команда уверенно чувствует себя дома и имеет психологическое преимущество над «Ростовом» в личных встречах.

«Ростов» переживает затяжной кризис. Шесть матчей без побед, катастрофическая оборона (11 пропущенных в последних пяти играх) и низкая результативность атаки не оставляют гостям много шансов. Проблемная защита «Ростова» должна обеспечить хозяевам достаточно моментов для взятия ворот.

Учитывая форму, турнирную мотивацию и статистику, наиболее логичны ставки на победу «Ахмата» и общий тотал матча. Оборона гостей в нынешнем состоянии вряд ли сможет сдержать атаку хозяев.

