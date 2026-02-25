Введите ваш ник на сайте
«Палмейрас» – «Флуминенсе»: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 1.90

25 февраля 2026 10:34
Палмейрас - Флуминенсе
26 февр. 2026, четверг 03:30 | Бразилия. Серия А, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.90
Обе забьют — да
Сделать ставку

26 февраля в 4 туре чемпионата Бразилии «Палмейрас» сыграет с «Флуминенсе». Команды идут в верхней части таблицы: у обеих по 7 очков после трех туров, но «Палмейрас» лидирует благодаря лучшей разнице мячей. Первая вывеска тура для претендентов на высокие места, где на первый план выйдут темп и качество игры в обороне.

«Палмейрас»

«Палмейрас» начал сезон мощно: 7 очков и 1 место после трех туров, лучшая разница мячей в лиге (6), а также максимум по забитым голам на этом отрезке (10 за 3 матча). Команда не проигрывает в пяти последних матчах Серии A и в шести подряд встречах турнира обязательно забивает. При этом есть важная оговорка: «Палмейрас» пропускает в четырех последних матчах Серии A, то есть даже при доминировании в атаке нередко дает сопернику шанс. Главная опора впереди по цифрам – Хосе Лопес, лучший бомбардир команды.

«Флуминенсе»

«Флуминенсе» также набрал 7 очков и идет третьим, подтверждая стабильность: команда не проигрывает в 10 последних матчах Серии A и в шести подряд играх чемпионата забивает как минимум один мяч. По текущей форме это более рациональный коллектив: в последних пяти матчах у «Флуминенсе» 7 забитых и всего 2 пропущенных, а средний показатель пропущенных – 0.40 за игру. Кевин Серна – лучший бомбардир команды и главный источник голов на старте сезона. На фоне атакующей мощи «Палмейраса» именно оборонительная дисциплина гостей выглядит ключевым аргументом в пользу плотного, осторожного матча.

Факты о командах

«Палмейрас»

  • 1 место после 3 туров: 7 очков
  • Больше всех забивает в лиге: 10 голов за 3 матча
  • Не проигрывает в 5 последних матчах Серии A
  • Забивает в 6 последних матчах Серии A
  • Пропускает в 4 последних матчах Серии A
  • В последних 5 играх: 14 забито и 3 пропущено (в среднем 2.80 забито, 0.60 пропущено)
  • Не проигрывает «Флуминенсе» дома в 11 из 13 последних матчей

«Флуминенсе»

  • 3 место после 3 туров: 7 очков
  • Не проигрывает в 10 последних матчах Серии A
  • Забивает в 6 последних матчах Серии A
  • Побеждает в 4 последних матчах
  • В последних 5 играх: 7 забито и 2 пропущено (в среднем 1.40 забито, 0.40 пропущено)
  • Забивает в 9 последних матчах

Прогноз на матч «Палмейрас» – «Флуминенсе»

По предоставленным данным это встреча двух команд в отличной форме, но с разным стилевым акцентом: «Палмейрас» разгоняет результативность и стабильно создает много моментов, а «Флуминенсе» берет свое за счет организованной игры без мяча и минимального числа ошибок в обороне. С учетом того, что обе команды регулярно забивают, а «Палмейрас» при этом пропускает в последних матчах Серии A, логичным выглядит вариант с голами от обеих сторон. При этом фактор домашней устойчивости «Палмейраса» против «Флуминенсе» подталкивает к более безопасному выбору в пользу хозяев без поражения.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.90
  • «Палмейрас» не проиграет (1X)

1.90
Обе забьют — да
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Бразилия. Серия А Флуминенсе Палмейрас
18+
