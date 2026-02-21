22 февраля в 25-м туре чемпионата Испании «Вильярреал» примет «Валенсию». Хозяева идут в топ-3 и стабильно забивают, но по последним матчам заметно, что команда стала чаще давать моменты у своих ворот. «Валенсия» располагается ближе к нижней части таблицы, при этом тоже регулярно находит свои голы и почти всегда отвечает в атаке даже в сложных играх. По предоставленным данным матч выглядит как дерби с темпом и голевыми шансами у обеих сторон.

«Вильярреал»

«Вильярреал» после 24 туров набрал 48 очков и занимает 3 место. Команда выиграла последний матч у «Леванте» (1:0) и в четырех последних турах чемпионата неизменно забивает. По результативности за недавний отрезок все стабильно: 8 голов в последних 5 играх (в среднем 1.60). При этом оборона не без сбоев: за те же пять матчей пропущено 8 мячей, а в более длинной выборке «Вильярреал» пропускает в 12 из 14 последних встреч.

«Валенсия»

«Валенсия» идет 15-й с 26 очками. Последняя игра тоже получилась победной: 2:0 над «Леванте». В атаке у гостей неплохой темп: 7 голов в пяти последних матчах (в среднем 1.40), а по серии результативности команда выглядит надежно – забивает в 16 из 18 последних матчей. Но и оборона допускает ошибки: 8 пропущенных за 5 встреч и средние 1.60 пропущенного за матч на этом отрезке.

Факты о командах

«Вильярреал»

3 место после 24 туров: 48 очков

Забивает в 4 последних матчах чемпионата

8 голов в последних 5 матчах, в среднем 1.60 за игру

Пропустил 8 голов в последних 5 матчах, в среднем 1.60 за игру

В 12 из 14 последних матчей команда пропускает

Жорж Микаутадзе – лучший бомбардир (10 голов в 29 матчах)

Забивает «Валенсии» в 8 последних очных матчах

«Валенсия»

15 место после 24 туров: 26 очков

7 голов в последних 5 матчах, в среднем 1.40 за игру

8 пропущенных в последних 5 матчах, в среднем 1.60 за игру

Забивает в 16 из 18 последних матчей

Уго Дуро – лучший бомбардир (8 голов в 28 матчах)

Прогноз на матч «Вильярреал» – «Валенсия»

По текущей форме и цифрам обе команды приходят к матчу с рабочей атакой, но при этом с заметными проблемами в обороне на дистанции. «Вильярреал» чаще контролирует игру и стабильно забивает, а «Валенсия» по серии результативности выглядит способной ответить. С учетом того, что хозяева почти всегда забивают этому сопернику, логично ждать минимум один гол «Вильярреала» и общего тотала, близкого к 2–3 мячам.

