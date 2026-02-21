Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Вильярреал» – «Валенсия»: прогноз и ставки на матч 22 февраля 2026 с коэффициентом 1.8

21 февраля 2026 9:01
Вильярреал - Валенсия
22 февр. 2026, воскресенье 23:00 | Испания. Примера, 25 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Тотал больше 2.5
Сделать ставку

22 февраля в 25-м туре чемпионата Испании «Вильярреал» примет «Валенсию». Хозяева идут в топ-3 и стабильно забивают, но по последним матчам заметно, что команда стала чаще давать моменты у своих ворот. «Валенсия» располагается ближе к нижней части таблицы, при этом тоже регулярно находит свои голы и почти всегда отвечает в атаке даже в сложных играх. По предоставленным данным матч выглядит как дерби с темпом и голевыми шансами у обеих сторон.

«Вильярреал»

«Вильярреал» после 24 туров набрал 48 очков и занимает 3 место. Команда выиграла последний матч у «Леванте» (1:0) и в четырех последних турах чемпионата неизменно забивает. По результативности за недавний отрезок все стабильно: 8 голов в последних 5 играх (в среднем 1.60). При этом оборона не без сбоев: за те же пять матчей пропущено 8 мячей, а в более длинной выборке «Вильярреал» пропускает в 12 из 14 последних встреч.

«Валенсия»

«Валенсия» идет 15-й с 26 очками. Последняя игра тоже получилась победной: 2:0 над «Леванте». В атаке у гостей неплохой темп: 7 голов в пяти последних матчах (в среднем 1.40), а по серии результативности команда выглядит надежно – забивает в 16 из 18 последних матчей. Но и оборона допускает ошибки: 8 пропущенных за 5 встреч и средние 1.60 пропущенного за матч на этом отрезке.

Факты о командах

«Вильярреал»

  • 3 место после 24 туров: 48 очков
  • Забивает в 4 последних матчах чемпионата
  • 8 голов в последних 5 матчах, в среднем 1.60 за игру
  • Пропустил 8 голов в последних 5 матчах, в среднем 1.60 за игру
  • В 12 из 14 последних матчей команда пропускает
  • Жорж Микаутадзе – лучший бомбардир (10 голов в 29 матчах)
  • Забивает «Валенсии» в 8 последних очных матчах

«Валенсия»

  • 15 место после 24 туров: 26 очков
  • 7 голов в последних 5 матчах, в среднем 1.40 за игру
  • 8 пропущенных в последних 5 матчах, в среднем 1.60 за игру
  • Забивает в 16 из 18 последних матчей
  • Уго Дуро – лучший бомбардир (8 голов в 28 матчах)

Прогноз на матч «Вильярреал» – «Валенсия»

По текущей форме и цифрам обе команды приходят к матчу с рабочей атакой, но при этом с заметными проблемами в обороне на дистанции. «Вильярреал» чаще контролирует игру и стабильно забивает, а «Валенсия» по серии результативности выглядит способной ответить. С учетом того, что хозяева почти всегда забивают этому сопернику, логично ждать минимум один гол «Вильярреала» и общего тотала, близкого к 2–3 мячам.

Рекомендованные ставки

  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.8
  • «Вильярреал» (–1) по форе – коэффициент 2.10

1.80
Тотал больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Испания. Примера Валенсия Вильярреал
Другие прогнозы
23.02.2026
14:00
1.48
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Александрия - Оболонь
Тотал меньше 2.5
23.02.2026
20:30
1.63
Италия. Серия А, 26 тур
Фиорентина - Пиза
«Фиорентина» победит
23.02.2026
22:00
1.60
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат - Аль-Охдуд
Победа «Аль-Фата»
23.02.2026
22:00
1.60
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Кадисия - Аль-Иттифак
Победа «Аль-Кадисии» + ТБ 2.5
23.02.2026
22:00
1.55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Дамак - Аль-Ахли
Тотал больше 2.5
23.02.2026
22:00
1.80
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Шабаб - Аль-Рияд
Фора «Аль-Шабаба» (-1)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 