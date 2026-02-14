Введите ваш ник на сайте
«Наполи» – «Рома»: прогноз на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 3.00

14 февраля 2026 13:54
Наполи - Рома
15 февр. 2026, воскресенье 22:45 | Италия. Серия А, 25 тур
Перейти в онлайн матча
3.00
Ничья
Сделать ставку

15 февраля 2026 года в 22:45 состоится поединок 25-го тура чемпионата Италии. В Неаполь пожалует один из принципиальных соперников местного «Наполи» – столичный клуб «Рома».

«Наполи»

«Адзурри» сражаются с травмами и истериками Антонио Конте, но все же сохраняют позиции в топ-3 Серии А. Правда, о защите титула остается только помечтать – «Интер» продолжает увеличивать отрыв от команды из Неаполя.

Последние три игры:

  • Наполи – Комо 1:1 («Наполи» уступил по пенальти, Кубок Италии)
  • Дженоа – Наполи 2:3
  • Наполи – Фиорентина 2:1

«Рома»

«Джаллоросси», в свою очередь, ведут ожесточенную борьбу за возвращение в ЛЧ и вплотную приблизились к «Ювентусу», который идет 4-м.

В зимнее ТО Джан Пьеро Гасперини даже получил кадровое усиление. И пусть договориться с Зиркзее из «МЮ» не удалось, но атаку укрепил Дониелл Мален из «Астон Виллы». Голландец пришелся ко двору – в последнем матче с неуступчивым «Кальяри» именно его дубль принес «Роме» 3 очка.

Последние три игры:

  • Рома – Кальяри 2:0
  • Удинезе – Рома 1:0
  • Панатинаикос – Рома 1:1

Очные встречи

  • Рома – Наполи 0:1
  • Рома – Наполи 1:1
  • Наполи – Рома 1:0

Прогноз на матч «Наполи» – «Рома»

В нынешнем сезоне и «Наполи» и «Роме» тяжело даются игры с большими командами. В данном случае рискнем предположить, что минус на минус даст плюс и поединок на стадионе имени Диего Армандо Марадоны завершится мировым исходом.

Прогноз: ничья, коэффициент – 3,00. Прогноз на счет – 1:1.

3.00
Ничья
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Италия. Серия А Рома Наполи
18+
