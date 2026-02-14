15 февраля 2026 года в 22:45 состоится поединок 25-го тура чемпионата Италии. В Неаполь пожалует один из принципиальных соперников местного «Наполи» – столичный клуб «Рома».
«Наполи»
«Адзурри» сражаются с травмами и истериками Антонио Конте, но все же сохраняют позиции в топ-3 Серии А. Правда, о защите титула остается только помечтать – «Интер» продолжает увеличивать отрыв от команды из Неаполя.
Последние три игры:
- Наполи – Комо 1:1 («Наполи» уступил по пенальти, Кубок Италии)
- Дженоа – Наполи 2:3
- Наполи – Фиорентина 2:1
«Рома»
«Джаллоросси», в свою очередь, ведут ожесточенную борьбу за возвращение в ЛЧ и вплотную приблизились к «Ювентусу», который идет 4-м.
В зимнее ТО Джан Пьеро Гасперини даже получил кадровое усиление. И пусть договориться с Зиркзее из «МЮ» не удалось, но атаку укрепил Дониелл Мален из «Астон Виллы». Голландец пришелся ко двору – в последнем матче с неуступчивым «Кальяри» именно его дубль принес «Роме» 3 очка.
Последние три игры:
- Рома – Кальяри 2:0
- Удинезе – Рома 1:0
- Панатинаикос – Рома 1:1
Очные встречи
- Рома – Наполи 0:1
- Рома – Наполи 1:1
- Наполи – Рома 1:0
Прогноз на матч «Наполи» – «Рома»
В нынешнем сезоне и «Наполи» и «Роме» тяжело даются игры с большими командами. В данном случае рискнем предположить, что минус на минус даст плюс и поединок на стадионе имени Диего Армандо Марадоны завершится мировым исходом.
Прогноз: ничья, коэффициент – 3,00. Прогноз на счет – 1:1.