В матче 25-го тура АПЛ «Борнмут» принимает на своeм поле «Астон Виллу». Встреча интересна контрастом: хозяева (12-е место) находятся в прекрасной форме, а гости (3-е место) являются одним из лидеров чемпионата, но могут испытывать усталость от плотного графика. Матч обещает быть зрелищным и конкурентным.

«Борнмут»

«Вишни» демонстрируют один из лучших отрезков в сезоне, не проигрывая 4 тура подряд и забивая в 9 матчей кряду. Их атака невероятно эффективна: 12 голов в последних 5 играх (в среднем 2.40 за матч). Эли Жуниор Крупи (8 голов) – лидер атаки. Однако оборона оставляет желать лучшего, пропуская в 9 из 11 последних матчей (в среднем 1.60 гола).

«Астон Вилла»

«Вилланцы» прочно обосновались в топ-3, но в последнее время выглядят не так уверенно. После поражения от «Брентфорда» (0:1) команда должна быть мотивирована на исправление ошибок. Их сила – сбалансированная игра: надeжная оборона (0.80 пропуска в среднем) и стабильная атака во главе с Морганом Роджерсом (9 голов). Ключевым будет физическое состояние команды после еврокубков.

Факты о командах:

«Борнмут»

Не проигрывает в 4 последних матчах АПЛ.

Забивает в 9 последних матчах чемпионата.

Пропускает в среднем 1.60 гола за игру.

«Астон Вилла»

Занимает 3-е место с 46 очками.

Не проигрывает «Борнмуту» в 6 последних личных встречах.

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.

Прогноз на матч «Борнмут» – «Астон Вилла»

Прогноз строится на противостоянии одной из лучших атак лиги («Борнмут») и одной из самых дисциплинированных оборон («Астон Вилла»). Хозяева находятся на мощном подъeме, их атакующая игра, приносящая в среднем 2.40 гола за матч, способна доставить проблемы любой команде. Однако их главная слабость – ненадeжная оборона – играет на руку гостям, которые имеют в своeм активе психологическое преимущество (6 матчей без поражений в очных встречах) и статус фаворита. «Астон Вилла», несмотря на возможную усталость, является более зрелой и сбалансированной командой, умеющей контролировать игру и подавлять атакующие порывы соперника. Их организованная оборона (0.80 пропуска) станет серьeзным испытанием для форвардов «Борнмута». Вероятно, «Вилла» будет стараться взять игру под контроль, минимизировав риск и используя моменты в чужой обороне, которая пропускает регулярно. «Борнмут» же, опираясь на домашний фактор и текущую уверенность, будет пытаться навязать свой высокий темп. Учитывая историческое доминирование гостей и их более высокий класс, наиболее вероятным исходом видится их непроигрыш, однако мощь атаки хозяев даeт им шанс на гол. Матч может получиться тактическим, где один точный удар решит исход.

Рекомендованные ставки: