28 января в рамках 8 тура Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с «Галатасараем». Английский клуб сохраняет позиции в верхней части таблицы, но нестабильность в обороне не позволяет ему чувствовать себя максимально уверенно. Турецкий коллектив демонстрирует более прагматичный стиль и регулярно набирает очки, что делает предстоящую встречу потенциально напряженной и результативной.

«Манчестер Сити»

После 7 туров «Манчестер Сити» набрал 13 очков и занимает 11 место. Команда уверенно действует в атаке, забив 15 голов в последних пяти матчах, однако регулярно допускает ошибки в защите. «Сити» пропускает в четырех последних матчах Лиги чемпионов и в среднем получает 1.20 гола за игру. При этом коллектив стабильно создает большое количество моментов и остается одним из самых результативных участников турнира.

«Галатасарай»

«Галатасарай» занимает 17 место, имея 10 очков после 7 туров. Команда не проигрывает в 8 из 10 последних матчей, но испытывает трудности с победами в Лиге чемпионов. В последних пяти играх турецкий клуб забил 7 голов и пропустил 6, что отражает баланс между атакой и обороной. «Галатасарай» регулярно забивает, но при этом не избегает ошибок в защите.

Факты о командах

«Манчестер Сити»

11 место после 7 туров

13 очков в активе

В среднем 3.00 забитого мяча за матч

В среднем 1.20 пропущенного мяча за матч

Пропускает в 4 последних матчах Лиги чемпионов

«Галатасарай»

17 место в таблице

10 очков после 7 туров

В среднем 1.40 забитого мяча за матч

В среднем 1.20 пропущенного мяча за матч

Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей

Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Галатасарай»

С учетом статистики результативности и нестабильной обороны обеих команд матч имеет высокий потенциал для голов. «Манчестер Сити» обладает преимуществом в классе и глубине состава, однако «Галатасарай» способен воспользоваться ошибками соперника. Наиболее вероятным выглядит сценарий с победой хозяев и обменом голами.

Рекомендованные ставки