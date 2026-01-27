28 января в рамках 8 тура Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с «Галатасараем». Английский клуб сохраняет позиции в верхней части таблицы, но нестабильность в обороне не позволяет ему чувствовать себя максимально уверенно. Турецкий коллектив демонстрирует более прагматичный стиль и регулярно набирает очки, что делает предстоящую встречу потенциально напряженной и результативной.
«Манчестер Сити»
После 7 туров «Манчестер Сити» набрал 13 очков и занимает 11 место. Команда уверенно действует в атаке, забив 15 голов в последних пяти матчах, однако регулярно допускает ошибки в защите. «Сити» пропускает в четырех последних матчах Лиги чемпионов и в среднем получает 1.20 гола за игру. При этом коллектив стабильно создает большое количество моментов и остается одним из самых результативных участников турнира.
«Галатасарай»
«Галатасарай» занимает 17 место, имея 10 очков после 7 туров. Команда не проигрывает в 8 из 10 последних матчей, но испытывает трудности с победами в Лиге чемпионов. В последних пяти играх турецкий клуб забил 7 голов и пропустил 6, что отражает баланс между атакой и обороной. «Галатасарай» регулярно забивает, но при этом не избегает ошибок в защите.
Факты о командах
«Манчестер Сити»
- 11 место после 7 туров
- 13 очков в активе
- В среднем 3.00 забитого мяча за матч
- В среднем 1.20 пропущенного мяча за матч
- Пропускает в 4 последних матчах Лиги чемпионов
«Галатасарай»
- 17 место в таблице
- 10 очков после 7 туров
- В среднем 1.40 забитого мяча за матч
- В среднем 1.20 пропущенного мяча за матч
- Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей
Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Галатасарай»
С учетом статистики результативности и нестабильной обороны обеих команд матч имеет высокий потенциал для голов. «Манчестер Сити» обладает преимуществом в классе и глубине состава, однако «Галатасарай» способен воспользоваться ошибками соперника. Наиболее вероятным выглядит сценарий с победой хозяев и обменом голами.
Рекомендованные ставки
- Победа «Манчестер Сити» и тотал больше 2.5 – коэффициент 1.5
- Обе команды забьют – коэффициент 1.92