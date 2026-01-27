Введите ваш ник на сайте
«Манчестер Сити» – «Галатасарай»: прогноз и ставки на матч 28 января 2026 с коэффициентом 1.5

27 января 2026 9:01
Манчестер Сити - Галатасарай
28 янв. 2026, среда 23:00 | Лига чемпионов, 8 тур
Перейти в онлайн матча
1.50
Победа «Манчестер Сити» и тотал больше 2.5
Сделать ставку

28 января в рамках 8 тура Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с «Галатасараем». Английский клуб сохраняет позиции в верхней части таблицы, но нестабильность в обороне не позволяет ему чувствовать себя максимально уверенно. Турецкий коллектив демонстрирует более прагматичный стиль и регулярно набирает очки, что делает предстоящую встречу потенциально напряженной и результативной.

«Манчестер Сити»

После 7 туров «Манчестер Сити» набрал 13 очков и занимает 11 место. Команда уверенно действует в атаке, забив 15 голов в последних пяти матчах, однако регулярно допускает ошибки в защите. «Сити» пропускает в четырех последних матчах Лиги чемпионов и в среднем получает 1.20 гола за игру. При этом коллектив стабильно создает большое количество моментов и остается одним из самых результативных участников турнира.

«Галатасарай»

«Галатасарай» занимает 17 место, имея 10 очков после 7 туров. Команда не проигрывает в 8 из 10 последних матчей, но испытывает трудности с победами в Лиге чемпионов. В последних пяти играх турецкий клуб забил 7 голов и пропустил 6, что отражает баланс между атакой и обороной. «Галатасарай» регулярно забивает, но при этом не избегает ошибок в защите.

Факты о командах

«Манчестер Сити»

  • 11 место после 7 туров
  • 13 очков в активе
  • В среднем 3.00 забитого мяча за матч
  • В среднем 1.20 пропущенного мяча за матч
  • Пропускает в 4 последних матчах Лиги чемпионов

«Галатасарай»

  • 17 место в таблице
  • 10 очков после 7 туров
  • В среднем 1.40 забитого мяча за матч
  • В среднем 1.20 пропущенного мяча за матч
  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей

Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Галатасарай»

С учетом статистики результативности и нестабильной обороны обеих команд матч имеет высокий потенциал для голов. «Манчестер Сити» обладает преимуществом в классе и глубине состава, однако «Галатасарай» способен воспользоваться ошибками соперника. Наиболее вероятным выглядит сценарий с победой хозяев и обменом голами.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Манчестер Сити» и тотал больше 2.5 – коэффициент 1.5
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.92

1.50
Победа «Манчестер Сити» и тотал больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Лига чемпионов Галатасарай Манчестер Сити
18+
