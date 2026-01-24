25 января на стадионе «ГТек Коммьюнити» в матче 23-го тура АПЛ встретятся «Брентфорд» и «Ноттингем Форест». Хозяева, занимающие 7-е место, претендуют на еврокубковую зону, в то время как гости балансируют на грани зоны вылета (17-е место). Это прямая дуэль за очки, где мотивация высока у обеих команд.

«Брентфорд»

Команда демонстрирует солидную и стабильную игру, не проигрывая в 6 из 8 последних матчей. Главная сила «пчeл» – эффективная атака: 9 голов в 5 турах (1.80 в среднем) при лидере Игоре Тиаго (17 голов). Оборона также выглядит надeжно, пропуская всего 0.80 гола в среднем. Несмотря на поражение от «Челси», команда показывает себя грозным соперником на своeм поле, способным на крупные победы.

«Ноттингем Форест»

Команда находится в сложной турнирной ситуации, ведя борьбу за выживание. «Форест» нестабилен: после нулевой ничьи с «Арсеналом» последовало поражение в Лиге Европы. В атаке команда не блещет (1.20 гола в среднем), а оборона является проблемной зоной – 1.60 пропущенного гола в среднем и пропуски в 7 из 9 матчей. Однако гости опасны в очных встречах, регулярно забивая «Брентфорду».

Факты о командах

«Брентфорд»

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей.

Забивает в 8 из 10 последних очных встреч.

В среднем: 1.80 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр).

«Ноттингем Форест»

Забивает «Брентфорду» в 12 из 14 последних встреч.

Пропускает в 7 из 9 последних матчей.

В среднем: 1.20 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр).

Прогноз на матч «Брентфорд» – «Ноттингем Форест»

Матч – противостояние стабильного середняка и аутсайдера в борьбе за выживание. «Брентфорд» выглядит явным фаворитом, учитывая домашнюю арену, форму и сбалансированность игры. Их мощная атака должна создать массу проблем у уязвимой обороны «Фореста». Однако гости обладают важным психологическим преимуществом, регулярно забивая этому сопернику, что может придать им уверенности. Мотивация «Ноттингема» крайне высока, что делает его опасным. Учитывая статистику очных встреч, обмен голами выглядит вероятным сценарием, но общее качество игры и надeжность «Брентфорда» должны в итоге взять верх.

